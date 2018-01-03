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就算陈晓，都救不了这出谍战版的《那年花开月正圆》

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2018-1-3 17:28:03

（首发于 壹条电影 微信号：yitiaomovie）

 

 

近期有两部谍战剧，除了柳云龙自导自演的《风筝》，还有一部《红蔷薇》。

 

它的海报是这样的——

 

 

有多少人是冲着陈晓去的？举手！

 

反正我把手举得高高的。

 

从《神雕侠侣》到《那年花开月正圆》，陈晓总是扮演古灵精怪的正人君子。初见沈星移，我觉得这个玩世不恭的少爷似乎有暴虐倾向。等沈星移开始任劳任怨地扛起米袋来，我才发觉他的魅力。

 

 

最是那醉人的小眼神，一分痞，两分不羁，七分深情！洞察人心又不拘一格，满满的睿智。

 

毕业于中央戏剧学院的陈晓演起花旦来更是惊艳全场！李慧娘粉妆玉琢，薄云出袖，眼波流转间道不尽的妩媚动人。

 

 

而眼神中的一丝犀利，则是沈星移的精气魂。

 

 

广大网友看到《红蔷薇》的海报，就点进去了，连看三集，终于看到陈晓出场。这一次，他打着纨绔子弟的幌子，手脚麻利地做着地下情报工作。

 

依旧是勾人的坏笑，和鹰的眼睛，间或认真起来，一番殷切注视拨动人的心弦。

 

 

原以为这部剧又要火了，一查，开播十多天，播放量却仅3.3亿，在新播剧集中几乎垫底。

 

 

发生了什么？

 

原来，仅仅一集之后，陈晓便消失在了我们的视线中，之后十多集，他一直没有出现......

 

网友们等得不耐烦了，甚至怀疑剧组放了个烟雾弹。直到在网上看到对监制郑晓龙的采访——

 

郑晓龙说：“本剧的核心是出人物，谍报只是他们的工作，主角的成长才是关键。”

 

提起郑晓龙，便不得不提几年前火得一塌糊涂的《甄嬛传》，它还有另一个名字——女主角成长记。拍完《甄嬛传》，郑晓龙又如法炮制，导演了另一部女主角成长记《芈月传》。

 

敢情这部剧从头到尾只有杨子姗饰演的夏雨竹这个主角，陈晓充其量只是个配角？

 

 

可是陈晓明明是正面照啊！

 

看来，郑晓龙已不满足于拍摄古装女主角成长记，他要在谍战片领域尝试这个题材。

 

可惜，他失败了。

 

最有力的证明便是上映十多集后，网友们依然对陈晓翘首以盼。女主角夏雨竹被忽略了。

 

 

其实杨子姗演技不差，青春靓丽的外型，一席复古长裙，巧笑倩兮间演出了角色的活泼大气。

 

 

问题在于剧情和人设的粗糙。

 

首先，时代存在感弱

 

这部剧的背景时间从1927年蒋介石发动政变开始到新中国成立，展现夏雨竹从青涩少女成长为一名坚定的中共地下党员。但从目前的十多集来看，时代的存在感比较弱。

 

历史上蒋介石为首的国民党捕杀共产党员，制造了臭名昭著的“白色恐怖”。但本剧未能成功营造紧张恐怖的氛围，而是把重点放在了个人的政治斗争上。

 

女主角夏雨竹更是缺乏与时代的正面接触，按时上下班，与女友说笑，谈恋爱，生活优渥——根本就是象牙塔里的公主！

 

 

其次，女主角成长太慢

 

十多集下来，夏雨竹青涩依旧。像小女孩搬甜蜜地恋爱，对女伴心事无知无觉，窃取情报意气用事。

 

一开始设定的家破人亡变得毫无意义。失去相依为命的哥哥，家财散尽，夏雨竹不过是一味的沉沦。同时，始终被人照顾，不仅衣食无忧，还有一份轻松安稳的工作。

 

即使后来遇到第一任丈夫任志远（谭凯饰演），逐渐接触共产主义思想，开始利用职务之便窃取情报，也因为缺乏足够的经历而显得寡淡。何况，这种转变源于爱情。

 

至于夏雨竹本身对共产主义的理解，我是持怀疑态度的。

 

 

反观前不久的《那年花开月正圆》，同样的家破人亡，女主角周莹四面楚歌，泪还未干便挣扎着白手起家。

 

 

再看《甄嬛传》，甄嬛一路披荆斩棘，伴着血与泪，一步一个脚印走到了顶峰。回首来时路，其中的苦痛哀乐，无以言表。

 

 

傻白甜”的“玛丽苏”过气也是这部女主角成长记遭冷遇的原因

 

如今是追求精品，网剧逆袭的时代，广大网友不再执迷于“傻白甜”和“玛丽苏”的人设。女主角首先要有智商，其次要有情商。

 

可是这部谍战剧却还在嚼烂馍。夏雨竹初入办公室，不苟言笑，隔绝于人，静静地散发冷气，速记时甚至将长官的不雅言辞一字不差地记录下来。

 

 

而夏雨竹作为关系户，在办公室受到领导的照顾，回到家有朋友关心，男人们怜香惜玉，丫鬟舍命相互。

 

又一颗“玛丽苏”冉冉升起。

 

在女主角成长类型电视剧中，女主角演员的演技和个人气质个非常重要，孙俪就是最好的例子

 

《甄嬛传》、《芈月传》和《那年花开月正圆》的热播，孙俪成功塑造了一个又一个不断成长的女主角。她诠释出女主角不同年龄段的精气神。除了精湛的演技，三十多岁的孙俪气质日益醇厚，在她身上，能同时看到清纯、干练、大气和沉稳。对女主角不同年龄段的精彩诠释也是她自身气质分层的体现。

 

对于《甄嬛传》，郑晓龙导演曾评价：“孙俪之前有无数个甄嬛，孙俪之后再无甄嬛。”

 

广大网友也纷纷好评：

 

 

反观杨子姗，《致我们终将逝去的青春》里，她是恣意青春的郑微，《重返20岁》里，她是充满梦想的沈梦君。她的演技不差，却并不惊艳。她身上有强烈的青春气息，却无法爆发出强大的气场，亦无醇厚的气质。

 

 

后期的夏雨竹显得寡淡而平庸。例如，在她的第一任丈夫任志远英勇就义时，夏雨竹的表情变化就很普通。这是她人生的一个转折点，内心活动丰富——永失所爱的悲痛，革命的残酷，继承爱人信仰的决绝。可惜，杨子姗并没有将这些内心活动逐次表现出来。

 

 

同样失去丈夫，周莹在《那年花开月正圆》里的表现就有感染力多了。虽然哭戏不同，但孙俪将周莹的决绝和疯狂表现得淋漓尽致，将悲痛欲绝透过屏幕传达给我们。

 

 

一出女性成长题材电视剧，一旦女主角立不起来，那说什么都白搭

 

在《红蔷薇》里，反而是配角们个性鲜明，光芒甚至盖过了主角。陈晓自不必说，短短一集的出场即夺人眼球。田雷的演技奔放，将锋芒毕露的反派陈得道演绎得惟妙惟肖。他热衷于政治斗争的疯狂，即使一个呼吸，你也能感受到其压抑不住的怒气。

 

 

本剧编剧周萌、王莹菲试图打破以往谍战剧大多立足男性视角的困局，建立女性视角，展现那个动荡的时代，女性的生活、工作和情感。两位编剧对《红蔷薇》中的女性定位是：

 

她们像男人一样去战斗，但是又不像男人那样去战斗。”

 

这是一个大胆的创新。可惜，单薄的剧本并没有将女谍战工作者的特殊性说透，反而让她们沦为了普通的职场女性。就算有金晔导演和郑晓龙监制的加持，仍旧难逃平庸。

 

《潜伏》之后再无谍战，《甄嬛传》之后再无甄嬛。是因为再没有可以超越前者的剧本和演绎。

 

如今，随着《白夜追凶》、《无证之罪》、《河神》之类的高质量网剧崛起，观众的口味也被“吊起来了”，电视剧想抢夺观众眼球，不仅需要在题材上创新，更需要在剧本上用心。

 

 

近两年来优秀的谍战剧，《伪装者》可以算一部。伏笔深刻的谍战剧情背后，是深邃的人性和坚定的信仰。

 

犹记得王天风的死间计划，一世英明亦可舍弃的视死如归，至今荡气回肠。而明家姐弟间的深情厚谊，在动荡分离的年代如同苍茫海面上的明灯，温暖直抵人心。

 

近两年来优秀的女主角成长记，应数《那年花开月正圆》。剧本紧紧抓住周莹的成长，曲折程度甚至超越《甄嬛传》。我都数不清周莹多少次心生希望，结果又是一场空。人就在这一场场死去活来的折磨中慢慢变得强大。最残酷的折磨莫过于心的揉搓。

 

 

而饰演这两部剧主角的演员，胡歌和孙俪，都曾塑造过堪称完美，日后也会成为经典的角色。

 

这是认真做好剧的典范。

 

而《红蔷薇》呢？不潜心雕琢剧本和人设，反而打着陈晓的旗号吸引播放量。可惜广大网友已经不那么好骗了。陈晓的魅力再大，也拯救不了这部剧沉没的结局。

标签： 国产电视剧(14)

7.6 

红蔷薇 (2017)

影评(8)

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红蔷薇(2017)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/3652878/blog/8027125/
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如果可以，我想做回边缘人~

楼主

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2018-1-4 17:26:38

《红蔷薇》的剧情设定太烂，看了几集就放弃了，有陈晓也看不下去。

 

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似水年华 沓然无痕
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1 楼

简爱CJ 806462

简爱CJ

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