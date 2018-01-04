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风筝 | 摇曳在历史的缝隙里寻找身份

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2018-1-4 10:20:19

虽然代号“风筝”，但郑耀先的一生，一直都在逼仄的境况中斗争。

《风筝》的目光，也一直追随着犹如“断线”风筝一样的命运，将谍战剧的走向，从斗争向信仰的方向升华。

讲述情报人员故事的谍战剧向来是影视作品中炙手可热的经典题材，但想要把握好谍战剧中的“度”，其实是一个莫大的挑战：只有将烧脑情节与悬疑剧情都衔接得恰到好处，才能够呈现给观众酣畅淋漓、仿佛置身其中的观感；反之，一旦没有把握好这个度，就难免流俗。仅仅是在《风筝》前十集的剧情中，观众就可以同“风筝”郑耀先一起在潜伏中把握平衡，从而获得行云流水的“沉浸式体验”。

平衡与共舞

有“谍战教父”之称的柳云龙对《风筝》的“操盘”，无论是在剧情发展，还是在演员演技方面都不落俗套。而整部剧中最为神秘莫测、让人捉摸不透的大概就是“风筝”和“影子”这两个王牌特工之间的命定一生的较量，以及对“风筝”到底有没有变质，“影子”到底是谁，这两件事的解密式体验了。

身背追杀令，需要在地下党、军统与中统三方势力中共存，是“风筝”郑耀先在前十集中的任务，但考验的，却是柳云龙的“平衡”能力。

平衡的需求来自郑耀先“身份”的逼迫，无间道是在生存境况的暗黑中游弋，与风筝在天空中的飘摇互为论证。

在军统内部，郑耀先是能把对手算计到骨子里头、轻轻松松玩弄于鼓掌之间的军统王牌特工。在共产党同志的眼中，他是心狠手辣、人人都愿得而诛之的军统六哥。这十集的看点，其实是剧情对人物的打磨，喜欢这种势同水火的人物处境，放弃非黑即白、非对即错的简单二元对立，构建无论从情感还是现实都更为严峻险恶的故事环境，对于“风筝”或柳云龙而言，都是一次极有挑战的突破。

能够在地下党、军统与中统三方势力的夹缝中安身立命，足可见得“风筝”郑耀先的平衡能力之强。然而最为难能可贵的是，这平衡不是凝滞不动，不是死水一潭，而是蠢蠢欲动的，生意盎然的。在郑耀先与韩冰的初次共舞中，恰可以看到这种活跃状态之下的平衡：表面上看起来是翩翩起舞，实际上是两大高手之间从容不迫的交手过招。只有势均力敌的对手，方能在狭路相逢的时刻，心照不宣地击掌而鸣。这当是平衡的最高境界。

无法回归的向远

失去陆汉卿，是郑耀先身份的一次分水岭，从此以后，即便面对的是孤军奋战的命运，即便所有的路都已成灰烬，“风筝”也将继续义无反顾地继续飘摇风雨中。将悲歌化作搏击长空的力量，这是天分，也同样是一种可遇而不可求的境界。

对郑耀先身份的追究，是高度吸引观众追剧的焦点，也是《风筝》的精神内核，从解放前军统六哥的伪装到解放以后以周志乾的身份继续潜伏，都是为了完成更为艰难隐蔽的任务，这样的设计，与之前人物境况一脉相承——开始的危机来自于特工“身份”，行无间之事，自然要面对这个“身份”应对的危机，到这里，则失去“身份”本身成为一种危机。

这时，故事的命题开始走向宏大，此时所表现的境况，已经不是郑耀先个人的问题，而是历史背景下一个群体的诉求。

风雨中的坚定信仰

即便在身份被“证实”以后，郑耀先还是被派到劳改农场接受改造。此时的郑耀先果然成了一只风筝，摇曳在历史的缝隙中，寻找着自己的真实身份。“我忍了十年，我不知道接下来我还要忍几个十年。我这一辈子，还能活几个十年啊？我什么时候能活得像个人？”这是风筝在命运的急风骤雨中的心酸呼喊。

郑耀先的信仰之路走的着实是苦：在敌方阵营中煞费苦心隐瞒真实身份、在我方同志中无奈遭遇信任危机、不愿成为众人眼中的“近墨者黑”……挣扎在历史洪流中的郑耀先是孤立无援的。在漫漫长夜一般的迷惘与失意中，信仰无疑是“风筝”的那一根线，在迷途的边缘牵引着他，向光明坚定行去。

​对人物宿命的处理，此时显示出本剧的极大智慧，一个天空上的“风筝”，一个黑暗里的“影子”，因为这阴差阳错的命运，无意照见了彼此的动荡一生。对于飘零一生的“风筝”郑耀先而言，究竟是什么在支撑他走完这条迢遥长路呢？在郑耀先站在天安门广场上，凝视着那迎风飘扬的五星红旗的时候，其实答案已经不言自明了。是的，在苦难与磨折面前，能够让人挺住的，唯有信仰了。

 

7.4 

风筝 (2014)

影评(8)

收藏(86)

风筝(2014)
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楼主

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2018-1-4 17:36:08

《风筝》真的很好看。柳云龙也老了，但是依旧超级帅。断了线的风筝依旧坚持信仰。

不过，因为要和谐改了好多。仔细看的话会发现好些地方的配音和演员的嘴对不上。

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似水年华 沓然无痕
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1 楼

简爱CJ 806462

简爱CJ

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