清扫旧英雄，清扫血统论，清扫老子英雄儿好汉论，把原力归还给人民群众，人民才是创造历史的动力。

正传的风格依然被框在套路里，无论头套美学，模型拍摄，衣着装扮，打斗设计，配乐风格，还是那些极富年代感的镜头切换方式，对普通观众而言肯定是不及《侠盗一号》友好的。搞起政治正确来倒是不讲传统了，好在最后那个衣着光鲜的金发白人将军没有被丧心病狂地写成坏人。

整部电影都过分压抑，反抗军从始至终都处在被“第一秩序”狠揍的状态。局部战斗的小胜利总是被战役中的巨大失败所覆盖。所以电影中主角们不乏振奋人心的时刻，但队伍越打越少，革命的火焰几近灭绝。

角色也都陷入迷惘，从老到幼，从男到女，从好到坏，个个满腹心事，人物立体但并不讨喜。天真的只剩下毛毛怪和机器人。最让人难过的肯定是卢克，太不照顾老粉感受了。所谓人性化，所谓古典悲剧气质，其实是另一种流俗的肤浅，可以英雄迟暮，可以力不从心，但自我放逐自我逃避的颓废实在伤人，连带着与雷伊的传承也只蜻蜓点水，反像是凯洛伦真正激发了女主角的潜能。凯洛伦也实在讨厌，并不是因为他坏，而是那种扭扭捏捏歇斯底里的青春期作派太让人腻味，还真对得起脸上青春痘一样的大痦子。电影现在不仅要讲主角的成长，还要讲坏人的沦陷，雷伊的青春，凯洛伦的青春，稍微有点神秘气息的大反派还被腰斩，两边的心路历程都被交待得底儿掉，导演你这是在拍青春爱情电影么？

芬恩戏份没减少，但在电影中的作用被降低了。不过坎托湾是我觉得整部电影最有趣味的部分。现在星战的背景太恢宏了，连外传都是如此，动不动就牵扯银河系生死存亡，想想老三部曲里那些星球历险吧。从剧情来讲，芬恩线简直是条废线，不过这条废线反而做出了反套路的剧情，主角也不一定总是做对的选择，如此处理还是挺有新意的。

剧情倒是比《原力觉醒》充实，几条线交错推进，最后的决战美学上很抓人，情绪似乎也在原力再一次的觉醒中慢慢堆积，而就在这个时候，电影结束了。整部电影两个半小时还是过长了，虽然节奏很快，但还是显得啰嗦。电影挖了好多坑留给迪士尼去扩充宇宙版图。不用着急，不用惆怅，清除掉旧时代的负累，茫茫多的外传和续集都已经在奔向新时代的路上。

好在电影把温情留给了费雪，留给了莱亚公主，每一句关于她的台词都让人联系现实，唏嘘感慨，电影里的大时代在逝去，现实中的演员们也在告别和凋零。我们经历的，缅怀的，念念不忘的，最终都会成为这个庞大的太空歌剧的一部分。

PS：

1、周五的时候，整个影厅里只有我一个人。这部系列电影在中国的票房估计也很难有大作为了，是不是要恭喜一下莫名其妙变成黑马的《前任3》？

2、要吐槽一下保利影院北京绿地店了，以前就频繁有服务员在上字幕时大声叫喊请观众退场，这次又是到点不放电影，出去喊人才开。因为人少，空调都关了，现在北京室外温度2摄氏度。这么节约环保，直接关门休息好不好？