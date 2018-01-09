《小丑回魂》：再也没有遇到如那年暑假一样的伙伴

导演: 安德斯·穆斯切蒂

主演: 比尔·斯卡斯加德 / 杰顿·李博赫 / 杰里米·雷·泰勒 / 索菲娅·莉莉丝 / 菲恩·伍法德





很多年、很多年没有看过恐怖电影了，除了还在追的美剧《行尸走肉》外，似乎已经和妖魔鬼怪的电影绝缘很多年，很少看恐怖电影多少是觉得恶心和一惊一乍，好像也不怎么觉得恐怖，只是偶尔被画面或者音效吓一跳的感觉也不怎么好受，因此始终对恐怖类型不怎么关注。





《小丑回魂》太火了，火得我这种好多年不看一部恐怖片的观众都像看看究竟为什么一部恐怖类型的影片能获得如此的口碑。当恐怖的元素和青春混搭在一起时，激起了一种男孩子们大约小时候都会有过的感觉，不是快感，而是一种对于未知疑神疑鬼的探险，为了证明自己勇敢的自讨苦吃，时至今日已经年过三十，我还记得小时候和伙伴们闯进的“鬼屋”或者“地洞”，其实不过是我们自己吓唬自己然后自己给自己壮胆结果自己吹嘘自己的“花招”。多年以后，那些“鬼屋”或者“地洞”早就不在了，但是那年暑假的那群伙伴会陪伴自己很久。





其实，看《小丑回魂》让我想到的居然是《伴我同行》，两部电影编剧名字都有史蒂芬·金可见这种元素的混搭也不是什么新玩意，只是显然相比起三十年前的《伴我同行》而已，本片在尺度上更大了一些。说本片是货真价实的恐怖片毫无问题，毕竟片中的“小丑”作为“鬼”出现在故事之中，而非悬疑片的装神弄鬼，或许在恐怖和悬疑之间的分界线就是究竟是真鬼还是装鬼吧。所以，当我一度觉得已经没有装神弄鬼的余地的时候，还是挺庆幸的，生怕弄出点儿悲惨童年的经历搞成心理扭曲报复社会的套路让人失望，反而作为“鬼”出现不用那么多的解释，就让人能接受这个设定便足够了。





当然，本片铺设悬念的成功是整部电影最大的成功，相比起来，悬念在电影中的作用要比几个吓人的镜头或者玄乎的喷血显得更引人入胜，而几个小朋友的力量本不足以对抗小丑，可是影片找到了一个恐惧的注解，能战胜自己就能战胜恐惧也就能战胜一切。或许，我们对于将此引申到校园霸凌上来，毕竟在本片中一样出现来校园恶霸的形象，亨利·鲍尔斯这个人物与孩子们的关系或多或少的和“小丑”很像，他可以一个个的欺负孩子们，但却别孩子们的团结所打败，他耀武扬威其实却不堪一击，他吓唬比他弱小的人，却对父亲等唯唯诺诺，或许导演用小丑这个形象和鲍尔斯做了一种内心与现实的呼应，小丑就是心魔需要自己勇敢的面对，而鲍尔斯就是现实中的对手，当孩子们团结并鼓起勇气时，无论是是心魔还是现实都可以战胜。





恐怖的题材最终转化为青春的成长，这或许是一种非常成熟并言之有物的表达，所以《小丑回魂》火了，但不是小丑吓得观众激动不已，而是最终的青春和成长勾起了太多的回忆与感动，想起的那年的玩伴如今是否已是好久不见，想起的那年的誓言是否还飘在风中，想起的那年的“探险”如今是否还惊心动魄。





所以，当电影的画面来到了一个阳光明媚的九月时，那种阴森和诡谲早已不见，这事情过后留下暖暖的友情足够受用终生。或许，再也无法遇见那天暑假一样的伙伴。



