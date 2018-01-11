《三块广告牌》：这个世界并非冷酷至极

这几年来，随着微信、微博等即时通讯软件的兴盛，我们能够更加广泛的接触到来自地球各个角落的信息，而与此同时，这些信息也让我们感觉这个世界似乎越来越危险和冷酷：街上有见死不救的路人、家里有心怀叵测的保姆、办公桌后面有慵懒拖沓的官员、警车里有不作为的警察……仿佛在这个世界上，到处都是冷漠的人，你只能靠自己去摆平所有麻烦事。

也许并不是所有人都这么想，但电影《三块广告牌》里的米尔德里德夫人就是这么想的。

七个月之前，米尔德里德的女儿在一条偏僻的路上被强奸后杀害，但由于现场没有遗留下任何线索，所以警方对案子也是一筹莫展。时间就这么一天一天的过去，整个小镇仿佛都已经忘记了这起残暴的案件，愤怒的米尔德里德夫人认为是警方的消极懈怠让案子迟迟没能破获。于是她租下了女儿遇害那条路上的三面巨大的广告牌，以一种高调夸张的形式来质问警方，《三块广告牌》的故事便由此展开。

按理说，能让一个失去女儿的妈妈这么愤怒，这个警察局长一定不是什么好东西了，可随着影片的进行我们发现，这个警察局长非但不是个慵懒拖沓的坏蛋，反而是个兢兢业业的好人。而这种让人意外的转折随着剧情的发展一直在不断出现，而每一次的转折虽然都在意料之外，但也都在情理之中。

这就是这部影片的精妙之处，以一场毫无头绪的奸杀案开场，却并没有以查案而展开，反而是围绕着受害者母亲、警察局长和一个脾气暴躁的警察三个人展开，通过一次次充满黑色幽默式的反转，向我们传达了这样一个信息：这个世界，也许并不像你想象的那么冷酷至极。

作为一个人到中年、没什么姿色、前夫又找了个十九岁的女朋友而自己却要独自抚养一双儿女的南方妇女来说，米尔德里德的臭脾气多少能让人理解，而在失去女儿之后，这种痛苦让她的变的更加暴躁和倔强。她内心是柔软的，在看到警长吐血和抓住前夫的手的时候都有所表现，但生活却让她逼着自己强硬。她知道警长是个好人，但她必须要针对某个人才行，她以为只有这样，才能让这个冷酷的世界为了她而行动起来。

然而随着剧情一次又一次的转折，米尔德里德和我们都发现了，世界其实并没有我们认为的那么冷酷，那封死后留下来的信、那笔预付了一年的广告费、那本从火场中抢救出来的案卷以及那顿自杀式的毒打，都让这个本来心已冰冷的母亲感受到来自他人的一点点温暖，只不过大家都像米尔德里德一样，不懂得如何去正确表达而已。

这部影片对于如何处理人物之间想要互相温暖却又不知所措的心理状态拿捏的非常到位，通过每次意料之外的转折和充满南方特点的粗鲁脏话含蓄的表现出来，让这个本该是充满愤怒和悲伤的故事在一次次错愕与黑色幽默之后，变得温情起来。这体现出了导演马丁麦克唐纳强大的功力，就像他曾经在作品《杀手没有假期》里做的那样，把强烈的情感分散到大量的台词之中，模糊了每个角色的立场和背景，却让他们都能够跟观众柔声倾诉。

当然，这部电影之所以这么出色，除了优秀的剧本和导演之外，也跟优秀的演员密不可分，女主角米尔德里德的扮演者弗兰西斯麦克多蒙德自不必说，毕竟是有奥斯卡影后和名导妻子双重光环的加持。但本片的男配角山姆洛克威尔的表现则是着实让人惊喜，这个擅长扮演不正常人士的演员在这次贡献出了从影以来的最佳演技，把这个内心善良但却有性格缺陷的警察形象演绎的充满了层次感，这也让他得到了金球奖最佳男配角的荣誉，我个人认为，凭借他在本片里的出色表现，本届奥斯卡奖的最佳男配角恐怕十有八九也会是他的。

影片里让我印象最深刻的一段，就是被烧伤的山姆洛克威尔和被他打伤的广告公司小哥呆在同一个病房时的场景。小哥虽然认出了面前这个全身绷带的家伙就是那个把自己扔下楼的混蛋，却仍然蹒跚着脚步为他倒了一杯橙汁，并且贴心的把吸管的角度调整好。我觉得这一段也正代表了《三块广告牌》这部电影的主旨，那就是这个世界虽然不怎么温暖，但也没有冷酷至极，对待别人宽容一点，你就能感受到意想不到的温度。