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你现在的位置：首页>>群组>>天堂电影小组>>《加勒比海盗5：死无对证》再见黑珍珠号

《加勒比海盗5：死无对证》再见黑珍珠号

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2018-1-17 19:54:47

相信喜欢《加勒比海盗》系列的童鞋再见黑珍珠号，定会无比开心。剧本虽然一般，但特效极赞，整体相对精彩。结局处，加勒比三人组再聚首催人泪下，情怀满满。

 













































 

电影简介：

 

　　故事发生在《加勒比海盗3：世界的尽头》沉船湾之战20年后。 男孩亨利（布兰顿·思怀兹 Brenton Thwaites 饰）随英国海军出航寻找被聚魂棺诅咒的父亲“深海阎王”威尔·特纳（奥兰多·布鲁姆 Orlando Bloom 饰），却在百慕大三角遭遇被解封的亡灵萨拉查船长（哈维尔·巴登 Javier Bardem 饰）。获取自由的萨拉查屠尽加勒比海盗，征服了整个海域，手刃了“黑胡子”爱德华·蒂奇（伊恩·麦柯肖恩 Ian McShane 饰）的里海海盗王赫克托·巴博萨船长（杰弗里·拉什 Geoffrey Rush 饰）在女巫Haifaa Meni(格什菲·法拉哈尼 Golshifteh Farahani 饰)口中得知了萨拉查的真实目的：为寻找他的宿敌杰克船长（约翰尼·德普 Johnny Depp 饰）。海盗的命运皆压在落魄的老杰克被封印的黑珍珠号，以及天文学家卡琳娜·史密斯（卡雅·斯考达里奥 Kaya Scodelario 饰）口中的远古三叉戟上。

 

伊儿《加勒比海盗5：死无对证》影评

 

标签： 加勒比海盗5：死无对(2)

7.5 

加勒比海盗5：死无对证 (2017)

影评(198)

收藏(2842)

加勒比海盗5：死无对证/Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales(2017)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/1497207/blog/8028540/
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离別与重逢 昰人生不停上演的戏 ★╯

楼主

管理员给此话题奖励了3分！
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2018-1-19 7:02:38

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The only thing predictable about life is its unpredictability! 人生中唯一能预知的就是世事难料
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1 楼

台湾人定居在珠海 876026

台湾人定居在珠海

 
 
2018-1-19 14:50:17
好帅呀
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离別与重逢 昰人生不停上演的戏 ★╯
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伊儿 1497207

伊儿

2018-1-19 18:09:59
^^
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The only thing predictable about life is its unpredictability! 人生中唯一能预知的就是世事难料
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台湾人定居在珠海 876026

台湾人定居在珠海

 
 

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