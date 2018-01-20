我要与Sephiroth1765583 论个理！

前几日有人（@ Sephiroth1765583）硬是诬赖我抄袭他的文章，还信誓旦旦的拿出了所谓“铁证”。详情请见http://i.mtime.com/kenshin/blog/8028353/文末。今天周末有空，我非得来理论一下！

@ Sephiroth1765583：

辛苦你翻箱倒柜终于找到了我们都写过的一篇命题作文。既然你那么执着的要诋毁别人抄袭，我也执着的要较一次真儿。

我把两篇文章的的开头阐述都摘抄下来，你倒是说说你口口声声“从我那里照搬过来的”究竟是那部分内容？是我眼瞎了？还是你脑袋被门挤了？

Sephiroth1765583 发布于： 2015-02-11 23:36

【反乌托邦】红酒，思想，自由。

http://i.mtime.com/1765583/blog/7877307/

人们往往用至诚的外表和虔诚的行动掩饰一颗魔鬼般的心————《V字仇杀队》。

理想乡，乌有乡，世外桃源，这三个词都可以用来形容乌托邦，乌托邦在空想社会主义中是人类社会消除了私有制的最终形态，那样的社会人人安居乐业，事事有法可依，按需分配降低了人与人之间的冲突，所有的矛盾都在可控范围之内，阶级斗争消失。

这样的社会听上去多么的美好，被一些人鼓吹为千年第一思想家的马克思所提出的社会主义的最终形态（实现共产主义后）大抵就与这样的社会相同，在一个亟需信仰的年代，有太多人在孤独和无望中选择了相信这个理论，并为这个理想献出了自己的生命。

他们的人生是饱满的，但他们的牺牲却是空虚的。因为即使在现在这样一个并没过去多久的时代，稍有学识的人也不可能相信这样的社会能够得以实现。

而明知如此又继续在此道路上执着的政党，都或多或少的落了个寡头政治的头衔，更有甚者选了通过极权来维持国家的稳定，人们生活在因为个人或思想崇拜所带来莫名其妙的幸福感却又被高压管制的社会，简单说来，这样的社会形态，就是反乌托邦。

要讲明白什么是反乌托邦必须先搞清楚这个问题，反乌托邦并不是字面意思上的反对乌托邦，而是寡头政治打着乌托邦理想却在当权后为维持社会稳定而带来的一种极权高压的社会形态。

说到反乌托邦，有几个不可或缺的关键词————元首、大恩主、老大哥。有4本无法无视的小说————《美丽新世界》、《我们》、《1984》、《动物庄园》，和一些极其精彩的电影————《V字仇杀队》、《银翼杀手》、《大都会》、《地下》等，而反乌托邦的精髓几乎都写在了小说里，下面我会以近年来最著名的反乌托邦电影《V字仇杀队》的情节套小说思想理论的方式来为各位解析。

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阿獠2012 发布于： 2015-02-12 15:33

【反乌托邦】请露出你庄严的嘲笑

http://i.mtime.com/kenshin/blog/7877439/

缘起：

曾几何时“乌托邦”在我们的教科书里是一种褒义的存在，它意指理想国度，虽然直译而言它应该是乌有之乡。在那里，人人平等，财产公有，各尽所能，按需分配。似乎它便是我们所尊崇的世界真理，社会发展形态的最高等级，共产主义的终极模式。

我们似乎也表面化短暂的跃进到了这一阶段，处处洋溢着人民幸福的笑颜。然而，无情的历史车轮碾压着这人为编织的美梦。当我们从梦中醒来，却发现原以为崇高的理想与道德碎了一地，试图把它们拾起来却要花上比我们想像中更为漫长的时间。

而“乌托邦”这个词语的含义也在发生微妙的变化，它渐渐异化为不可能实现之梦想的代名词。我们的教科书仍然坚定的相信这一时刻最终到来，但那也仅仅停留在纸面上了。时至今日，“乌托邦”已经沦为了蒙骗小孩的低劣伎俩。

托马斯·莫尔在他的名著《乌托邦》中虚构的国度痛恨私有制，并将之视为万恶之源。那里的人民穿统一的工作服，在公共餐厅就餐，有着共同的理想与行为模式，这一点多多少少带着一些监狱的味道，似乎又非常贴近曾经的现实。于是便出现了“反乌托邦”的文学思潮，以赫胥黎的《美丽的新世界》、乔治·奥威尔的《一九八四》以及扎米亚京的《我们》为代表。

……

各位看客也可以来公正的评一评，“从我那里照搬过来的”从何谈起？

@ Sephiroth1765583，如果你硬要说我引用的小说和你差不多，这就算我抄袭你，我倒要问问，写主题为“反乌托邦”的命题作文，谁能绕得开那几部？你这不是摆明血口喷人么？！

你口口声声说“评论者这类人本来就是我最看不上的。”那你整天在人家文章后面跟屁虫似的“动动嘴皮子”写那么几句算什么？不就是你自己最看不上的“评论者”么？莫非你自封为区别于“评论者”的“诬陷者”么？！

“评论者”不会因为你这种人的几句闲言碎语就停止“评论”，而你这种人也不会因为别人拿出了充分的证据而停止“诬陷”！