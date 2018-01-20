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年度催泪佳作！《奇迹男孩》到底哪里让人如此感动？

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2018-1-20 19:17:29

看《奇迹男孩》的过程中，泪目好几次。

看完之后，内心久久不能平静，感动不断翻涌。它也没有太多煽情、也没有太惊心动魄的故事，那到底哪里做得好，让我如此感动呢？

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我想到的答案大概有这样几方面：

1、最表面的，我们可以看到，《奇迹男孩》整体的风格是温和、细腻甚至可以说是治愈的。它的画面都很温馨、色调都很温暖、运镜都很舒服以及音乐非常悦耳，让人能够很放松地沉浸到剧情里。

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2、它的故事如同一个温馨的童话（事实上，影片改编自畅销小说《奇迹》），看起来很平淡、很平常，但却做得很细腻、很完整，每一个细节都有扎实的基础。

最重要的是，它的故事看似简单，实则包裹了丰富的情感，让故事拥有了令人难忘的魅力。

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3、影片的情感表达并不局限于小男孩奥吉在自信、勇敢、包容等方面的成长，而是通过他，将身边每一个人：家人、朋友、同学、老师等主要人物的爱与善良表达了出来，传递出一种鼓舞人心的、充满暖意的力量。

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4、非常喜欢片中人物的设计，奥吉的爸爸、妈妈、姐姐，他的好朋友杰克、莎莫以及后来也帮助他的同学，他姐姐的好朋友米兰达以及男朋友贾斯汀，他的“对头”朱丽亚，他的老师，几乎每一个出镜的角色，都承担了重要的作用。

他们各自的特点鲜明，人物关系又做得恰到好处，从一些误解或矛盾中彼此谅解、和好，最后实现各自内心的善良与爱。

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5、最核心的一个情感线，当然还是奥吉起初的自卑与后来的自信。当他的爸爸妈妈商量着送他去学校读书，担心他会被欺负、担心他无法融入学校生活，因为他脸部畸形的生理缺陷，让他不自信、也让父母很担心。

而他到学校之后，的确遇见了一些异样的目光、伤人的言语，这让他一度很伤心，但还是在家人的鼓舞下，勇敢地面对，自信地表现。最后用善良与爱，感化他人，也感动你我。

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6、影片完美的表达了亲情、友情以及爱情（后者涉及不多），这些情感都很朴实，放之四海而皆准，能够轻易的触人心弦。

我们在看这样的电影时，内心会觉得温暖，然后还会联想起自身的点点滴滴，引发一些思考，进而触发深层的感动。

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这部电影没有豪华的演员阵容、没有华丽的视效场景、没有复杂的人物关系，却能在平平淡淡的叙述中，抵达观众内心深处，撩拨观众感动的心弦，是一部非常值得观看的电影。特别是有孩子的家长，可能看得会更有感触吧。

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其实片中还有一个令我很有感触的，是茱莉娅·罗伯茨和欧文·威尔逊饰演的母亲和父亲。他们对孩子的态度和教育方式，还有自身的某种独立（比如茱莉娅·罗伯茨饰演的母亲写自己的论文、画画，实际上是在完成自己的某种追求），都能让人看完有所启发。

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让孩子们自信、健康、快乐的成长，是一件很令人尊敬的事情。

“善良一点，因为每一个人都在与人生苦战。”

PS：对了，小演员雅各布·特伦布莱在演过《房间》之后，又一次贡献了精彩的表演，真是太令人惊叹，未来可期！

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标签： 奇迹男孩(2)

8.2 

奇迹男孩 (2018)

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