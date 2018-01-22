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2017年我眼中的印度十佳电影 每一部都不容错过

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2018-1-22 17:08:12

 

这几天，阿米尔·汗的新作《神秘巨星》正在热映中，不但票房喜人，两天就破亿，豆瓣上还获得了8.1的高分，可谓是叫好又叫座。

 

其实，2017年好看的印度电影很多，远不止《神秘巨星》这一部！接下来，我就盘点一下自己心目中2017年的印度十佳电影，有不同意见的，欢迎留言。

 

 

第十名：《律界新手2


 

故事简介：

 

乔利是个当了十五年律师助手的废柴，虽然渴望成为一名真正的律师，但屡屡遭到挫折。偶然的机会，他接到了一个无人敢接案子，对手是著名大律师马图尔，面对老辣的对手、低效的司法、腐败的警察，乔利这个律界新手爆发出了巨大的能量。

 

点评：

 

作为整个系列的第二部影片，它很好的延续了第一部以弱胜强的故事模式和宣扬正义、个人励志的主题精神，与此同时，剧情细节却做的更好，逻辑更合理，阿克谢·库尔玛的表演非常具有感染力，最后的法庭辩论，燃情四射！

 

个人觉得，我们可以开始期待第三部了。

 

 

第九名：《无所不能》


 

故事简介：

 

罗汉虽然是个盲人，但独立自信，积极乐观，很会运用小智慧将日子过得有情趣，最终获得了盲人姑娘苏皮莉亚的感情，然而步入婚姻的俩人，还未来得及品尝幸福的滋味，就遭遇恶人的加害，苏皮莉亚不幸身亡。痛失爱人的罗汉，随后展开了一场大胆、惊人的复仇行动。

 

点评：

 

影片前半段浪漫，后半段惊险，全程都很感人。

 

爱情加复仇的模式，让人联想到阿米尔·汗的经典影片《未知死亡》，但《无所不能》更倾向于探讨个人尊严的不可侵犯。


 

主人公的盲人身份和《未知死亡》中男主角遭受的记忆疾患一样，令整个复仇过程，呈现出敌强我弱的态势，非常具有张力，不过《无所不能》的复仇过程中，新意更多。

 

这是赫里尼克·罗斯汉第一次扮演盲人，片中他既要跳舞，还要打斗，展现了扎实的演技功底。

 

 

第八名：《邻家有鬼》


 

故事简介：

 

两个幸福的家庭先后搬入互相毗邻的房子，变成了邻居。正当他们着手开始新生活时，一些稀奇古怪的可怕事件，频频发生，随着事态的严重，他们决定深入调查，最后发现了一段凄惨的陈年悲剧......

 

点评：

 

观影过程中真的被吓到，冲这一点，就要给这片子高分。


 

 

印度鬼片拍的不多，但只要拍了，那就真的有鬼，而且这次的鬼居然是中国人，并批判了中国重男轻女的恶习。

 

影片除了惊悚，还很有悬疑，片尾两次反转，十分精彩也很出人意料。

 

第七名：《一个母亲的复仇》


 

故事简介：

 

戴维琪是一名继母，她一直想要和继女艾丽娅处好关系，但艾丽娅并不领情。艾丽娅在一次派对活动中，遭遇轮奸，事后凶手却被无罪释放，自此艾丽娅变得抑郁寡欢。心疼女儿的戴维琪，为了讨回公道，铤而走险，进行复仇。最终凶手得到惩治之际，戴维琪也赢得了艾丽娅的感情。


 

点评：

 

虽然这部电影中的强奸戏由于拍摄的过于细致，导致人们很容易联想到印度社会的强奸顽疾，但影片的主题，最终歌颂的是母爱的伟大，这种伟大超越了世俗观念里血亲关系，是一种纯粹而高尚的品质。

 

整个剧情细腻、走心，加之宝莱坞女皇希里·黛玉的出色演绎，可以说是赚足了观众的眼泪。

 

 

第六名：《天作凶杀案》


 

故事简介：

 

风雨交加的夜晚，一所民宅中发生了命案，原本看似简单的案件，在两个嫌疑犯大相径庭的口供之下，变得扑朔迷离，到底谁是真凶？

 

点评：

 

影片改编自1969年的同名印度经典电影。案件并没有特别离奇亦或不可思议之处，只是口供一次次被不断推翻，导致案情也相应的不断反转，从而令人感到悬念丛生，堪称印度版的《看不见的客人》。

 

最后结局大反转，真凶逍遥法外，感觉非常过瘾。

 

 

第五名：《倔强的牛顿》


 

故事简介：

 

一名新入职的公务员，被委派去一个反政府武装活跃的地区，负责完成选举。出发前信誓旦旦要使命必达的他，来到选区后，发现情况完全出乎意料，一系列意想不到又啼笑皆非的事情，接二连三的发生。

 

点评：

 

这是2017年印度的申奥片，没有歌舞、爱情、开挂。全片的黑色幽默，讽刺了印度选举的假大空，让人看来既好笑又可悲，影片荣获了2018年（印度）荧幕明星奖评论家最佳电影。

 

 

第四名：《巴霍巴利王2：终结》


 

故事简介：

 

承接上一部的内容，影片描述了巴霍巴利王的爱情和英年早逝的悲剧命运，随后他的妻儿带着部下，进行了一场声势浩大的复仇行动，最终正义得到了伸张。


 

点评：

 

精美的服化道、动人的歌舞、充满想象力的景观、宏大的战争场面，以及洋溢着印度传统风姿的文化元素......这是一部激动人心的影片，一个印式英雄的传奇。

 

相较于第一部，《巴霍巴利王2》的故事结构更合理，剧情更连贯、充实，帕拉巴斯帅的掉渣！

 

 

第三名：《神秘巨星》


 

故事简介：

 

穆斯林少女尹西亚，从小热爱唱歌，但生性暴躁又重男轻女的父亲，对她百般阻挠。无奈之下，她只得穿着罩袍，通过网络进行表演，没想到一炮而红。正当尹西亚一步步向梦想靠近时，却遇到了前所未有的家庭危机，母亲因为私自帮助尹西亚，遭到了父亲的毒打，霸道的他还为年仅14岁的尹西亚安排了婚事......



点评：

 

这是一部典型的阿米尔·汗式喜剧，具有鲜明的人文关怀色彩，并不乏娱乐性。米叔虽然只出演了一个配角，但是表现抢眼，颠覆性的“二逼”人物特质，令人又惊又喜。

 

 

第二名：《起跑线》


 

故事简介：

 

一对印度中产阶级夫妇，为了让女儿能够进入名校，一会假扮上流人士，一会冒充贫民，结果不断闹出笑话的故事。

 

点评：

 

剧情诙谐、幽默，笑点不断，却对印度社会的教育不公、阶级固化，剖析的入木三分、全面到位，是一部有皮相，也有里子的优秀喜剧。

 

宝莱坞实力派巨星伊尔凡·汗，再次展现了他过硬的演技，在搞笑和严肃之间切换自如。

 

 

第一名：《厕所：一个爱的故事》


 

故事简介：

 

影片改编自真人真事。一对印度男女青年，自由恋爱后步入甜蜜婚姻。新婚当晚，新娘发现丈夫家竟然没有厕所。无法忍受户外解手的她，向丈夫提出必须要有厕所，不然只能离婚......

 

点评：

 

这是今年我最最最喜欢的印度电影！

 

影片以轻松、幽默的基调，描述了印度建厕所难的各种原因，深刻的反映了当代印度向现代文明靠拢中的困境，以小见大的叙事模式，闪耀着的令人赞叹的智慧。



阿克谢·库尔玛再次展现了他的搞笑天分，扮演了一个受困于现代和传统，爱情和亲情中的男子，逗逼又深情的人物特质，非常出彩，令我立即路转粉。

 

 

结语：

 

2017年下半年的很多新片资源还未出，所以这个榜单肯定有一些遗漏。

 

近两、三年，印度电影在中国的影响力越来越大了。除了正在热映的《神秘巨星》，3月份，萨尔曼·汗的《小萝莉的猴神大叔》也将上映，突然感觉好幸福。

 

希望新的一年，能够看到更多更优秀的印度电影。


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8.1 

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