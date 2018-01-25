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水形物语：陀螺导演生涯最棒的作品，没有之一

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2018-1-25 14:02:27

一。

 

在展开聊《水形物语》前，有必要先聊聊女主角莎莉·霍金斯。

 

 

这真是一位大器晚成的女演员。这位出生于1976年的演员，长的并不漂亮，按说已经过了成名的最佳年级。早在1999年的《星球大战前传一：幽灵的威胁》中，23岁的莎莉·霍金斯即有参演，演出了一个龙套式的村民。但直到2008年，32岁的她才凭借迈克·李执导的《无忧无虑》在好莱坞站稳脚跟。并凭借本片，收获了她人生首个金球奖影后。尽管在之前，她已经凭借《指匠情挑》《面纱》中精湛的演技收获了业界的认可。

 

 

有了《无忧无虑》打底，她收获到了不少片约，使得生计不用再发愁。但再一次收获认可还要等到2013年。那一年，她出演了伍迪·艾伦执导的《蓝色茉莉》。该片不仅让大魔王凯特·布兰切特终于斩获了错失多次的奥斯卡影后冠冕，而且还让莎莉·霍金斯收获了最佳女配角的提名，只是最后输给了《为奴十二年》的露皮塔·尼永奥。

 

 

 

 

不过，同年，莎莉·霍金斯出演的《自杀热线》则收获了奥斯卡最佳短片奖。这一年（2013），是莎莉·霍金斯不折不扣的幸运年。由此，她的星途彻底打开。

 

 

接下来的2014年，《帕丁顿熊》与《哥斯拉》两部大制作，莎莉·霍金斯都饰演了重要角色。结果，两部片都大卖，而且口碑都还不错。2015年，莎莉·霍金斯休息了一年。2016年，她回归了小制作，携手文艺帅哥伊桑·霍克出演了传记片《莫娣》，投资不大，却收获赞誉连连，霍金斯精湛的演技也得到了充分发挥。

 

 

时间到了2017年。《水形物语》+《帕丁顿熊2》，两部口碑佳作更是让霍金斯彻底迎来了爆发。两部片，她都是不折不扣的女一号，《帕丁顿2》里温柔有爱心的居家大妈，尽管聚光灯被小熊夺去，但她丝毫没有拖后腿，而是出色地完成了自己的角色，无违和感，还散发着母性的光辉。

 

 

 

《水形物语》则直接让她走上了人生巅峰，至今拿奖拿到了手软。只是，今年她遇到了沉寂多年后意外爆发的科恩嫂弗兰西斯·麦克多蒙德，但这丝毫不能掩饰霍金斯的光芒。尤其是，片中她反复打飞机，还有与人鱼做出不可描述之事的镜头，经典性都足以名垂影史。

 

 

二。

 

好的影片，一定要有一个好故事，还要有一两个好人物，《水形物语》就满足了这两种要素。先说人物，《水形物语》中的人鱼怪物，绝对会给人留下难忘的印象，成为经典，但这并没有掩饰住女主角莎莉·霍金斯的万丈光芒。

 

作为影片的核心人物，莎莉·霍金斯主演的女人公伊莱莎全片没有一句台词。因为，她是一名哑巴。而与之相对的，男主角则是一条怪物人鱼，同样全片没有一句台词。两个没有台词的人，他们之间的感情纠葛，贯穿全片，又不因为没有台词而显得无聊。仅凭这一点，《水形物语》就值得称赞。

 

 

就像《那年夏天，宁静的海》，北野武执导的该片中，男女主角同样全片没有一句台词，因为他们都是哑巴。而且，片中展现的同样是令人纠结的爱情。两名社会边缘人，相濡以沫，没有世俗的羁绊，也不在乎世俗的看法，就为了爱情为了他们想要的生活而活着。他们对生活充满了热爱，而且他们喜欢冲浪运动，没有钱，就自制冲浪板，无惧于所有人的目光，一往无前地投入进去。这样的一段生活，看似平平淡淡，却无时无刻不在展示着爱情的伟大。就像我们在街头上，看着两名乞丐在相互依靠在一起，可能我们比他们生活的好，却没有他们那样的爱情，社会边缘人的爱情。

 

 

另外一部片《玛丽与马克思》，同样是两位社会边缘人的故事。一个是远在澳大利亚的胖乎乎又丑又有些抑郁的小女孩，一个是居住在纽约边缘的孤独症症患者，两个人在现实生活都默默无闻，无人关注，但通过邮件，他们成了天各一方又心灵相通无所不谈的笔友。两个卑微的人，却有着弥足珍贵的友谊，感到了故事之外的无数个观众。

 

 

《水形物语》中，讲述的同样是两位游离于主流社会之外的两个怪物一样人物的故事。哑女伊莱莎只是一名默默无闻的清洁工，卑微地生活着。每天，只有躺在浴缸中，进行自慰的时候，才能找到一点身体的存在感，才能收获一点点满足。在她就职的科研所里，她居于最末端，属于人人都可以踩上一脚的人。就像现代都市中，那些个默默无闻的清洁工，没人在意他们的存在。在有些男厕中，许多衣衫光鲜的人，往往会当着女清洁工的面毫无羞愧地就拉开拉链，然后掏出自己的器物开始便溺。在他们的眼里，女清洁工压根就是一团空气，压根就没想到她们同样是一个有血有肉有灵魂的大活人。

 

镜头就聚焦于伊莱莎这样的一个清洁工的身上，人文关怀的价值一下就来了。伊莱莎是清洁工，还是一个哑巴，但她依然是一个完整的人，是一个有血有肉有灵魂的人，是一个有情感需求的女人。当她看到科研所里被研究的人鱼怪物时，没有感到惊恐，反倒像是找到了知己。因为那头怪物，从来没有任何人把他当成一条生命，只是把他当做一个被研究的对象。

 

 

两个共同游离于社会之外的异端，于是就产生了一段奇妙的爱情。这爱情有违伦理，不为社会所容，却格外动人，尤其是两条生命交融在一起，发生不可描述之事时，那种奇怪又动人的感觉就格外明显。伊莱莎明知不可长久，却又奋不顾身地扑上去，投身其间的感情追求，有种飞蛾扑火的感觉，不问世俗，只听凭于自己的内心，莎莉·霍金斯塑造的这个不漂亮的女人，却因此显得格外美丽动人。

 

《水形物语》，首先打动人的就是这段怪异的人鱼之恋，还有伊莱莎这一光彩照人的形象。陀螺导演（吉尔莫·德尔·托罗）的想象力真的是让人叹服，就是这么凭空造出了一段畸恋，还很打动人。这段畸恋既满足了观众的窥视欲，还展现了不同种族之间的伦理关系，以及对社会弱势群体的人文关怀。

 

 

 

三。

 

当然，如果止步于展示一段凄美的爱情故事，美则美矣，《水形物语》还不足够达到奥斯卡最佳影片的量级。陀螺的牛逼之处，在于他巧妙地将这段爱情故事安排在了一个特别的历史时期，述说出了更丰富的内容。

 

《水形物语》的故事，发生在1963年的冷战时期。当时的世界因二战而被分成了社会主义与资本主义两大阵营。美苏则分别是两大世界的领袖。此时，离战争结束已经差不多过去了20年，美苏争霸也进入了新的高潮期。他们将争夺的目标，瞄向了外太空，6年之后，美国的阿波罗号宇宙飞船率先登上了月球，给了苏联一个沉重的打击。《水形物语》的故事，就发生在太空争霸的背景之中，成为了一个注脚。伊莱莎所在的科研所里，上演的正是美苏争霸的一个小焦点。那个人鱼怪物，正是美苏双方共同争夺的一个试验品。

 

 

 

人鱼怪物，原本生活在南美的沼泽之中，被美国人发现，并带到了本土的实验室中，打算通过这个怪物来研究人类在极端环境中的生存状态。并以此来作为探索太空，探索月球、火星等严酷环境下该如何生存下去的状况设想。身为怪物，其实是为人类献身的牺牲品。

 

对于苏联来说，当然不能让竞争对手率先研究出什么成果来，要么阻止，要么窃取，就成为了核心目标。因此，在伊莱莎所在的这个科研所里，展现是美苏竞争的最前沿。美国人要研究怪物，苏联间谍进来也想研究他。而伊莱莎则在不知不觉中，走进了历史的核心区，走进了风暴眼，不自觉地成为了美苏两国都要针对的聚光灯人物。至于发生在她身上的那段荒诞不经的爱情，其实只是节外生枝的副产品。

 

陀螺对美苏两国都怀有极端的批评态度，分别通过两国军方或谍方的高层人物表现出来，他们颟顸无知，愚蠢透顶，一心想着摆弄自己手上的那点权力，全然不在乎别人的死活。这方面，尤以迈克尔·珊农主演的科研所负责人为代表，蛮横霸道，残暴冷酷，象征了资本主义的凶残的一面。还有美国的军方，甚至连研究的目的都不在乎，只想着一己之利。苏联一方，则不在乎基层卧底人员的生死，为达到目的，不择手段，格杀勿尽。美苏两方面，都不是好人。

 

 

相形之下，一些基层的人们，反而更具有人性的光辉，伊莱莎就是这样的典型。其余还有她的清洁工同事泽尔达（奥克塔维亚·斯宾瑟 饰），这位黑人妇女同作为清洁工，对伊莱莎怀有深刻的同情与关爱，帮她打卡，帮她做逃离的掩护，对伊莱莎近乎是无条件的爱与宽容。戏份不多，但奥克塔维亚·斯宾瑟依旧夺目，凭借这一角色，她也再次入围奥斯卡最佳女配。（此前，凭借《帮助》她已经收获了一枚小金人。）

 

 

此外，还有苏联特工霍夫斯泰特教授（迈克尔·斯图巴 饰），尽管上峰命令他窃取研究报告，并杀死被研究的人鱼怪物，他却协助伊莱莎，帮助她带着人鱼怪物出逃，以放归怪物重回大自然。他的抗命，以及他的双重身份，都为苏联及美国双方所不容，这也为他引来了杀身之祸，成为了一名极具悲剧性的角色。

 

还有理查·詹金斯饰演的画家，他收留了伊莱莎，并对她怀有拳拳的爱意，而且也时时在帮扶着伊莱莎，同样散发人性的色彩。理查·詹金斯也凭此角色收获了奥斯卡的提名。（2009年他已凭借《不速之客》获得过一次影帝提名。）

 

 

 

就这样，《水形物语》一方面刻画了美苏两个世界的卑鄙无耻，另一方面又刻画了普通人身上人性的光芒。这种对比式的展示，尤其是对人道主义的刻画，完全有《窃听风暴》与《辛德勒的名单》的旨趣。而且，难能可贵的是，《水形物语》并没有像这两者那样，透过一个宏大叙事来完成对人道主义的展示。而是变的更无形，从一个很小的切口来转入，通过一个看似荒诞的故事，层层传递出深意。表面看，打动人的部分是爱情，更深之处则是人道主义的光辉。《窃听风暴》与《辛德勒的名单》相比就简单的多，直来直去，靠故事的冲击与反差来形成不断的冲突，与《水形物语》比反倒显得有些直白。论讲故事的能力，陀螺更胜一筹。

 

而对比陀螺之前最孚盛名的作品《潘神的迷宫》，《水形物语》可以看作是前者的升级版，它拥有一个更宽广的视野。《潘神的迷宫》，是控诉战争对人性的伤害，它的故事发生一个远离战争的区域，但讲的却是战争的不可避开性，尤其是针对孩子带来的身心上的摧残。尽管，表面上讲述的是怪物故事，深处则是对战争邪恶性的揭露与批判。

 

 

《水形物语》也是表面是怪物故事，更深层次则是对两个世界的批判。难能可贵之处，在于陀螺不仅进行了批判，还有所表扬与构建。我们都知道，批判往往更容易，而建设则难得多。鲁迅与胡适的优劣，也在于鲁迅止于批判，并没有提出一个好的社会该如何去构建，而胡适则苦口婆心地指出建设一个好社会需要容忍需要宽容。年轻时候读鲁迅，会觉得很爽，但成长起来之后还只读鲁迅的批评精神，就有些没心没肺，胡适的构建才显得难能可贵。陀螺在《水形物语》中，就对人性的关辉对人道主义进行了深刻的描摹。不仅批评，还有赞美，这一点上，《水形物语》足以胜出《潘神的迷宫》好几个段位来。《潘神的迷宫》只有批评，尽管批的深刻，却不具有建设性意义。

 

之前，陀螺最好的作品是《潘神的迷宫》，《水形物语》一出，立即就成为了他导演生涯中最棒的作品。不仅今天如此，之后他再拍出这样的影片，也很难。

 

 

当然，要批评《水形物语》，也可以找到毛病。就是它的主题尽管是在赞扬人道主义，但表现的依旧是个人英雄主义，它让一名女性清洁工变成缓解美苏争霸的润滑剂。大的程度上讲，这依旧是典型的好莱坞故事的套路，尽管隐晦了很多，但依然是。

 

不过，相比奥斯卡提名名单上的其他作品，《水形物语》依旧值得赞美，也值得收获大把的荣耀。尤其是陀螺导演，身为影坛上的墨西哥三杰（阿方索·卡隆、亚利桑德罗·冈萨雷斯·伊纳里多与吉尔莫·德尔·托罗）之一，前两人都已经获得了奥斯卡最佳导演，今年该轮到陀螺了。祝福！

 

标签： 美国(7907) 奥斯卡(1511) 吉尔莫·德尔·托罗(69) 道格·琼斯(1) 迈克尔·珊农(38) 莎莉·霍金斯(17) 理查·詹金斯(17) 迈克尔·斯图巴(8) 奥克塔维亚·斯宾瑟(13)

7.8 

水形物语 (2017)

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水形物语/The Shape of Water(2017)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/691139/blog/8029174/
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前资深媒体人，影评人，喜欢挖掘电影背后的故事，微信公号：yirenfilm 欢迎关注

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2018-1-25 22:42:49

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The only thing predictable about life is its unpredictability! 人生中唯一能预知的就是世事难料
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1 楼

台湾人定居在珠海 876026

台湾人定居在珠海

2018-1-25 22:46:26

地狱男爵里面的“先知”

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The only thing predictable about life is its unpredictability! 人生中唯一能预知的就是世事难料
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2 楼

台湾人定居在珠海 876026

台湾人定居在珠海

 
 
2018-1-25 23:04:26
陀螺御用男神，怪物专业户
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什么都有的时候，就是什么都没有的时候
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火麒麟ST 15746866

火麒麟ST

2018-1-25 23:09:10
你可以啊
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邑人 691139

邑人

 
 

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