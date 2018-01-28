文 /浮光·掠影

2017年，于我而言，电影似乎成了一个别样奢侈的代名词。因为某些原因，从年头到年尾，阅片量减少了一大半。在时光网和豆瓣上检索一年以来的阅片，数量出奇的少，而质量也自是不言而喻。写下今年的所谓十大（排名不分先后），聊以自慰。

NO.1：《八月》：被时代裹挟的微尘

《八月》的故事是以九十年代初国有企业改革的背景下，张小雷一家的平凡又不平淡的日子。父亲的下岗、儿子的升学、老人的病痛……生活的重担下，每个人都有变得有些莫名其妙。面对风云变幻的时代，当你还没开始做好准备，就得被迫裹挟于其中。生活不容易，不管多么艰辛，都得努力活着，即使我们只是这个时代下被裹挟的微小尘埃。

NO.2：《爱乐之城》：一封写给爱的情书

首先不得不承认《爱乐之城》是一部佳作。画面、音乐、剧情，乃至演员们的演技一一在线。这一切导演等主创功不可没。但相较于画面和音乐的的优美，追逐梦想的故事，则稍显乏善可陈。剧情的张力不够画面和音乐以震撼。《爱乐之城》更像是一封写给爱的情书，有爱情的梦幻和浪漫，也有现实的沉重和无奈。只能说《爱乐之城》是一部佳作，但距离经典还是差了一口气。

NO.3：《神奇女侠》：高颜值、大长腿和超能力

《黑寡妇》的姗姗，造就了如今《神奇女侠》的大热。这也许是连创作者都始料未及的。看遍漫威的爆米花式男性超级英雄，观众似乎更加呼唤女性超级英雄的到来。高颜值、大长腿外加超能力的戴安娜的出走天堂岛历经磨难打败阿瑞斯，最终成长为神奇女侠的故事，和《美国队长1》如出一辙。不同的是，相较于美队的正能量，《神奇女侠》以一战为背景的故事，更加凸显出电影对战争残酷性的一丝思考，这也是DC英雄相对于漫威英雄所特有的严肃性。因而《神奇女侠》让超级英雄电影有了一丝丝不一样的期待。

NO.4：《二十二》：时代的伤痛，被时间所抚平

《二十二》其实很枯燥，这不得不承认。但也不得不承认的是，我们需要《二十二》这样的电影时刻提醒我们历史曾经的轨迹，指导我们的生活不重蹈这样的覆辙。选择慰安妇题材，并且拍成隐忍克制纪录片，更加是一个老人娓娓道来其曾经的不堪过往。那些年迈老人脸上的皱纹和木然的神态，是时代加诸他们伤痛的最后印记，但也随着时间而渐渐逝去。时代的伤痛，被时代所抚平，只是那些人的故事需要我们永远铭记。

NO.5：《摔跤吧，爸爸》：宝莱坞的活力全开

与其说今年是宝莱坞中国年的大年，不如说是阿米尔汗的中国年大年。《神秘巨星》和《摔跤吧，爸爸》都有着阿米尔汗的身影。不同于《神秘巨星》的催泪，《摔跤吧，爸爸》则描述了一个典型的东方式故事。体育竞赛中屡败屡战而获得最终胜利的热血，还有东方式家庭刻板独断表层下隐藏着的父女之间的亲情和成熟。这些简单的元素构建出一个质朴的故事，感动万千国人。而这种匠心的电影精神，是当前国产电影最缺乏的存在。