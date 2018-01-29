《奇迹男孩》：唯有鸡汤影评才能配得上鸡汤电影？

这是一部鸡汤电影么？是的，但和以往对比显得有些与众不同。

这是一篇鸡汤影评么？是的，但我仍想把它写得有些与众不同。

1、每个人都有一顶宇航头盔

奥吉有一顶宇航头盔，用来遮住他不那么“完美”的容貌。

生活中，我们每个人都有一顶宇航头盔，用来遮住我们不那么“完美”的内心。

本片和其他如《我的左脚》《阿甘正传》等传统残疾人主题电影不太一样，它的主角“不是一个人在战斗”，这从影片分 别以“Auggie”“Via”“Jack”“Miranda”作为四段式叙事可以看出。它已经脱离了常规的单线式励志故事，变成了一次综合探讨成长、亲情、友情甚至爱情的社会伦理片。

很喜欢这样的创新，因为诚然在拥有奥吉的世界里，他的特殊性让其成为当之无愧的太阳，所有人的目光都围绕着他，不论是善意还是恶意。但他却不能成为一个黑洞，吸走周边所有的爱与理解。

他身边的所有人：他那被家人忽视的姐姐Via，他那知错能改的好朋友Jack，以及他姐姐的挚友，一直默默关爱奥吉的Miranda……他（她）们都应该是电影的主角。因为他（她）们都有一顶隐形的宇航头盔，都有不愿意为人知、也不一定能被他人理解的小秘密。从某种角度来看，生理健康的他们仍然存在着心理上的小丑陋，需要一顶头盔来进行掩盖。可他们的内心仍然是善良的，正是他们共同构建了这个“奇迹”。





2、每个人都需要摘掉自己的宇航头盔

奥吉最终摘掉了头盔，源于亲人的鼓励、朋友的关怀与周围人的理解，但最重要的仍是勇气与自信。

“他无法改变他的面孔，可我们可以选择改变看待他的目光。”

对于奥吉来说，“我无法改变我的面孔，可我可以选择通过努力让他们改变看待我的目光。”

每个人都可以这样，通过努力展现自己独有的光芒，让他人看到我们的与众不同。敞开心底试图隐藏的小秘密，没有什么可耻的，因为每个人都需要摘掉自己的宇航头盔。





3、朱莉娅·罗伯茨那么完美，欧文·威尔逊也毫不逊色

奥吉是不幸的，有着天生的残疾。

奥吉也是幸运的，他有一位善良而坚韧的妈妈，为了他宁可放弃自己的事业；

他还有一位善解人意的姐姐，不因被母爱忽视而怨恨他，反而一如既往的疼爱他；

他还有一条可爱的狗狗，忠诚的陪伴他直到永远；

当然，他还有一位默默关爱他的爸爸，人好话不多，以不同于妈妈的方式引导着他。

从影片里可以看到，欧文·威尔逊扮演的爸爸与朱莉娅·罗伯茨扮演的妈妈在教育观点上有一定分歧。比如在开学前一晚，妈妈告诫儿子要和跟同学好好相处，做一个友善的人，而爸爸却在母亲转身离开的当儿悄声告诉儿子如果被人欺负了一定要怼回去。

一个孩子的成长离不开父母双方不同方式的引导与言传声道，或善良、或正义，或温婉、或坚毅。





我在影院里发现几乎所有小朋友都是在妈妈的陪伴下观看这部电影的，妈妈们会在他们耳边不停讲述着自己的见解。可当影片里出现楚巴卡的形象时，妈妈们却并不知道那是谁，错误的解释为“学校里有只猩猩”。而当“波巴·菲特”的名字频繁出现时，她们也会不明就里。

是啊，又有多少妈妈看过《星球大战》呢？她们如何向儿子解释楚巴卡与波巴·菲特的来历？影片中不也是由欧文·威尔逊扮演的爸爸和奥吉玩光剑与打游戏么？

短暂的童年里怎能缺乏父亲的引导呢？特别是男孩子。

母亲无法理解《星球大战》对于男孩子们人生观形成的重要性，关于正义、关于勇气……关于那神似奥吉的天行者卢克的面容与发型。









妈妈们更难理解为什么楚巴卡的形象会出现在这部电影里。那是因为在《星球大战》的世界里，宇宙大同的背景下各种奇形怪状长相的“人”拥有一致的平等性。楚巴卡与尤达大师长着比达斯·西斯好不到那里去的相貌，但他们却拥有着令人尊敬的忠诚与勇气。在那个世界里，人们从不以貌取人，而是由“心”判断你的正邪，再丑的面容下都掩盖不了那颗美丽而伟大的心灵。













这便是《星球大战》之于这部电影的隐喻，奥吉喜爱它，所有的男孩都喜欢它。《星球大战》有的远不止打打杀杀的光剑，在小男孩的世界里，它便是启蒙的正义。

所以我要说的是：朱莉娅·罗伯茨们非常完美，但也不能忽视欧文·威尔逊们所付出的努力。





4、图什曼校长值得所有人为他点赞

图什曼校长台词不多，但每一次出场都分量十足。

他代表着社会舆论里善良的那一面，不论在开学前安排小朋友迎接奥吉时，在办公室怒怼仗势欺人的权贵家长时，还是在片尾授予奥吉奖杯的高潮情节里，图什曼校长都代表着善良、公正与勉励。

是他维护着学校这个小社会应该秉承的伦理与道义，他的可贵不亚于亲人的疼爱与朋友的关怀。正是他的坚定与不移确保了弱者得到宝贵的公平，在由小及大的社会里，图什曼校长不仅值得尊敬，更值得权力者们学习。





似乎这么一写，我又流于鸡汤文的形式了。

然而在文末，我还是要劝大家干上这么一句：

“善良一点，因为每个人都在与生活苦战。如果想要真正了解他们，只需要，用心去看……”

反正都“鸡汤”了，不如再来上一碗。

片中奥吉就读的是“威廉·福克纳学校”。美国作家威廉·福克纳写过这样一段随笔：

“加缪说过，

诞生到一个荒谬的世界上来的人惟一真正的职责是活下去，

是意识到自己的生活，自己的反抗，自己的自由。

他说过，如果人类困境的惟一出路在于死亡，

那我们就是走在错误的道路上了。

正确的路迹是通向生命，通向阳光的那一条。

一个人不能永无止境的忍受寒冷。

因此他反抗了。

他就是不能忍受永无止境的寒冷。

他就是不愿沿着一条仅仅通向死亡的路走下去。

他所走的是惟一的一条可能不光是通向死亡的道路。

他们遵循的道路通向阳光，

那是一条完全靠我们微弱的力量用我们荒谬的材料造成的道路，

在生活中它本来并不存在，

是我们把它造出来之后才有的。”