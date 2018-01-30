那些在好莱坞大片里露脸的印度大牌明星 你认出几个？

这几年，不少中国演员都得到了出演好莱坞电影的机会，如去年吴亦凡参演了《星际特工：千星之城》，大景甜参演了《金刚：骷髅岛》，这两天刚上映的《24小时：末路重生》里，许晴和伊桑·霍克演起了对手戏.....总之，如今好莱坞电影里出现几张中国面孔，都不是什么新鲜事了！

于是，一些（蠢萌）的爱国人士，就觉得非常兴奋，哎呀，咱们中国国力提升了，好莱坞都稀罕我们的演员。

是这样么？我觉得人家纯粹就是看中我们的荷包了，弄几个咱们的人放在里面，做点噱头罢了。目前为止，李冰冰的《生化危机5》和甄子丹的《极限特工：终极回归》，算是真的有些戏份，其他的基本都是酱油角色，最悲剧的就是张静初参演的《碟中谍5》，眼睛眨的慢点，你就看不到她了。

《碟中谍5》

而且，这种“优待”也不是只有中国在享受，我们的好邻居印度也有。毕竟印度的经济现在发展的也很好，票房同样不容小觑，所以好莱坞也经常找印度明星去参演。

接下来，我就盘点七部有印度明星参演的好莱坞电影，你能认出几个？

《极限特工：终极特工》（2017）迪皮卡·帕度柯妮

作为系列的第三部，《极限特工：终极特工》不知道是对主角范迪塞尔的号召力没信心，还是突然野心爆棚想走大国际路线，一下找来了两个外援：甄子丹和迪皮卡·帕度柯妮，前者是中国一线的功夫明星，后者则是印度当红美女明星。

迪皮卡·帕度柯妮在印度影坛可谓是红得发紫，几乎年年都会在热门大片中出任主角，前有《帝国双璧》，后有《帕德玛瓦蒂王后》，美貌如花的她演技也颇受肯定，曾两获Firmfare年度最佳女演员奖，真是要脸蛋有脸蛋，要实力有实力的一个女明星。

在《极限特工：终极特工》中，迪皮卡的戏份算不上多，看海报即可知道，她的重要性不及甄子丹，个人觉得，基本还是好莱坞里常见的美女打手角色，杨紫琼、章子怡都演过类似的人物，讲真，没啥意思。

《海滩游侠》（2017）朴雅卡·乔普拉

由巨石强森领衔主演的《海滩游侠》，讲述了新老两个救生员在摩擦中互相了解，并携手对抗黑心公司的故事。这是一部典型的男人电影，女性角色都是花瓶，负责在海滩展现一下她们的美好身体，印度女星朴雅卡·乔普拉亦不例外。

朴雅卡·乔普拉是目前印度的一线女星，是印度小姐和全球世界小姐的双冠王，出演过《帝国双璧》、《巴菲的奇妙命运》、《印度超人》等热门影片，可以说，如今没有印度电影敢让朴雅卡打酱油的，除非是友情客串。

而在《海滩游侠》中她晒了晒颜值，秀了秀身材，然后就没有然后了，宣传海报上，朴雅卡还经常消失，估计片方是根据花瓶女角在上映地的影响力，决定要哪位花瓶上海报的，悲剧！

《了不起的盖茨比》（2013）阿米特·巴强

在印度，阿米特·巴强是家喻户晓的老牌明星，年轻时，他的硬汉形象统治了荧幕几十年，年老后，他顺应时代潮流，喜剧、爱情片、悬疑片什么都拍，口碑票房都不错，在颇具女性色彩的《女生规则》里，他扮演的律师，正义、开明、睿智，让人大呼，那个荧幕英雄又回来了。

这样一个早已名利双收的老明星，不知怎么想的，居然去好莱坞跑了一次龙套，在《了不起的盖茨比》中扮演了一个很不起眼的角色，说真的，我看完这部片子后，怎么也记不起来他出现过。

《粉红豹2》（2009）艾西瓦娅·雷

史蒂夫·马丁的《粉红豹》算是经典喜剧了，第二部还请来了有印度第一美女之称的艾西瓦娅·雷来助阵。

艾西瓦娅于1994年，在南非举办的“世界小姐”选美赛中荣获冠军，随后出演了诸多叫好又叫座的影片，如《情字路上》、《宝莱坞生死恋》、《阿克巴大帝》等等，是印度炙手可热的女明星，不但如此，她在国际上也颇具知名度，2003年英国《HELLO》杂志网站举办的评选活动中，艾西瓦娅以33%的得票率当选为世界最具魅力的女人，《时代》杂志还曾评选她为全球一百位最具影响力的人物之一。

因此，艾西瓦娅在《粉红豹2》中的戏份比例还是过得去的，史蒂夫在片中为她可是神魂颠倒，只是她扮演的角色本身没什么亮点，还是以相貌做噱头，可能是看清了情势，后来艾西瓦娅还是专注在印度发展事业，渐渐地，她的演技也得到了肯定。

《碟中谍4》（2011） 亚尼·卡普尔

继第一部《碟中谍》后，整个系列中，也就《碟中谍4》是口碑好的了。影片中，汤姆·克鲁斯扮演的特工，辗转于多个国家，进行拯救世界的伟大行动，其中一站就是印度。

在印度，汤姆·克鲁斯必须要借助一个当地富商的手头资源，去实现目标。亚尼·卡普尔扮演的就是这个印度富商，他好色、油腻、滑稽，充分展现了世界人民对印度人的刻板印象。

亚尼·卡普尔来自印度著名的电影世家，名气不小，产量也高，演个小配角有点委屈了。但是这个人物的戏份虽然不多，倒是令人印象深刻，尤其是他望着女主色眯眯发骚的样子，真的，自此以后亚尼·卡普尔在我心目中就是个色狼的形象了。

《贫民窟的百万富翁》、《猩球崛起》等等 芙蕾达·平托

芙蕾达·平托很幸运，一出道就主演了英美合拍片《贫民窟的百万富翁》，这个发生在印度的传奇爱情故事，打动了无数人的心，一举夺得当年的奥斯卡最佳影片，芙蕾达也一炮而红。

《贫民窟的百万富翁》

长相欧美化的芙蕾达自此片约不断，基本在英美两国的影坛，站稳了脚跟，出演了多部影片。最出名的是好莱坞大片《猩球崛起》，片中她扮演了温柔、美丽的动物学家，戏份不少，但没有多少发挥空间，给人印象不深。

这几年，芙蕾达的声势明显弱了下来，她坦言主要是很多导演不想用印度演员。

《侏罗纪世界》、《超凡蜘蛛侠》、《但丁密码》等等 伊尔凡·汗

2017年，伊尔凡·汗主演的《起跑线》走红中国网络，影片通过讲述一对中产阶级夫妇为了孩子进名校绞尽脑汁的故事，揭露了当下教育商品化，阶级固化的社会现象，是一部有着深刻意义的喜剧。

其实，喜欢印度电影的朋友知道，伊尔凡是宝莱坞的实力派巨星，演了非常多的好电影，手头资源好的很，但是他似乎不甘于局限于在印度发展，很想进军国际。伊尔凡参演了很多好莱坞电影，除了《侏罗纪世界》里短命的动物园老板和《少年派的奇幻漂流》中的成年派，他还参演了《超凡蜘蛛侠》、《但丁密码》、《坚强的心》......他甚至还在美剧《扪心问诊》中演了七集，感觉比李冰冰还勤快。

《侏罗纪世界》

《少年派的奇幻漂流》

除此，他也很喜欢演那些翻拍自好莱坞的影片，如翻拍自《狙击电话亭》的《痛击》，翻拍自《借刀杀人》的《杀手》、翻拍自《非常嫌疑犯》的《藏谜巧克力》。

总之，这是一个非常爱慕好莱坞的印度影星，可惜他并没有在好莱坞得到过太好的机会，目前为止演过的角色都没有给人留下太深的印象。

结语：

总之，虽然参演了好莱坞的电影，但印度明星并没有从中获益多少，芙蕾达·平托虽然在国际上成名了，但根本没市场，在印度本土没人气，在英美又受自身局限，根本迈不开步子。

中国明星何尝不是？到现在我也没想明白，景甜去演《金刚》有什么意思？那个角色明显就是可有可无的鸡肋。





所以，我个人认为在好莱坞电影里露脸，没啥意思，更不值得骄傲。大家应该注意到，宝莱坞著名的三大汗，都没去掺和这些，机智！

如果，中国真的强大了，那就应该是中国人拍一部电影，请好莱坞明星来打酱油，再卖去欧美，赚他们的钱。









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