武士时代已逝 ——《十三刺客》

**《十三刺客》片名Thirteen Assassins(2010)，别名13人刺客：殊死血战(台)。

日本动作片。

本片由著名重口导演三池崇史，根据工藤荣一导演 1963版《十三刺客》翻拍，讲述一群武士刺杀暴君的故事。

本片有 141分钟完整版和125分钟国际版两个版本，推荐观看完整版，里面不仅原汁原味的保留了三池崇史的恶趣味，也有丰富角色形象的描写。

故事发生在日本遭受核爆前一百年，也是江户时代后期。明石藩主齐昭是现任幕府将军的异母弟弟，嗜血暴虐，漠视他人生命，残害黎民百姓，所作所为可以算是人神共愤。岛田新作卫门在家主授意下，寻来 11名武士，加上自己共计12人，准备在齐昭返程途中伏击刺杀。路上岛田新作卫门偶遇平民猎人木贺小弥太，凑到13人，在齐昭的必经之地设下重重埋伏。

对幕府人员官职不太了解的话，我们可以稍微了解一下。

老中是江户幕府才设有的武家职制，室町幕府还是沿用镰仓幕府的职制：评定众、引付众。

老中：又称之为阁老或是年寄家。年寄家的日文意思是指年纪较大者，而若年寄则是年纪较小者。老中是常设的，是负责日常行政事务的官吏，任命拥有二万五千石至十万石俸禄的谱代大名四至五人担任。幕府中有数位老中，相当于内阁大臣，首席老中当时相当于首相。根据１６３４年（阴）三月实施的《老中职务定则》规定，老中负责与朝廷的联系，管理一万石以上的大名，以及财政，神社，外交等事务。

家老是大名家中的职务与幕府无关，他是统帅家中的所有武士，总管家中一切事物。

一般来说，一个藩从上到下是这样的：藩主、家老、重臣、藩士（萨摩、土佐还有乡士），藩士称为上士，乡士称为下士，印象中萨摩、土佐似乎谁都可以随便自称是乡士。家老的权力很大，藩中的大事藩主都要与家老团商议后才决定。

你有你的权力斗争，我有我的武士之道。幕府老中土井大炊头找到岛田新作卫门，让他找人干掉下一任内定老中，这是妥妥的政治斗争，凡是政治斗争都会标榜自身行为的正义性，列举对方的邪恶。碰巧这里我们看到的是一个嗜杀的齐昭，他作恶多端，搞得怨声载道，也让十三刺客的行为有了正义性。而武士们并不管这些，或者说知道也不会过多关心这些。武士就是杀人工具而已，武士道是以为主君不怕死、不惜命的觉悟为根本，为实现个人于集体、团体的价值，尽可能的发挥自己的能力，强调 “毫不留念的死，毫不顾忌的死，毫不犹豫的死”的为主君毫无保留的献身取义、舍己成仁的武士精神。武士道犹如一个道德标准，给武士集团洗脑的同时，也限定死了他们的生存途径。齐昭手下的武士鬼头半兵卫尽管十分看不惯主子的做法，但是他坚定的恪守武士信条，保护主君，不论主君发出什么命令，主君做出什么事情，都要坚决执行主君的命令，不问对错的执行。当齐昭残忍地杀害之家老间宫图书家人时，鬼头半兵卫流露出明显的不满，但是依旧恪尽职守，殚尽竭虑的保护齐昭。

本片的战斗场面占比有了很大提升，足足有四十分钟的战斗群戏。前期已经做了充足的铺垫，两方人马通过智斗，从行走路线开始，展开不见硝烟的战斗。一方在极力寻找早已为数不多的真正的武士，一方则感知到危险逼近，到处调兵遣将。最终，我们看到了 13人对阵200人的宏大战斗场面。整个战斗过程都是近距离的以命相搏，双方都抱着必死的信念，进行着一场战斗。

随着科技发展，武士的时代也逐渐过去，片中所有的武士都在战斗中死去，毕竟他们除了杀人，早已丧失了其他生活技能。而唯二活下来的两个人是半浪人半武士的新六郎和猎人木贺小弥太。新六郎在被招募之前，混迹妓院赌场，战斗结束后却发现手上的武士刀已经无法甩掉，战后感言是去美国找洋妞。木贺小弥太本就是没有身份的平民，和那些用刀箭战斗的武士不一样，他战斗时使用石块木棍，嘲笑武士的战斗是打群架，偏偏这个代表平民的猎人充满生机活力。在树上吊不死、饿不死，战斗时打不死、杀不死，哪怕脖子中刀、腹部中刀，没过多久他又活蹦乱跳的了，还说这点伤和狗熊比起来不算什么，既有对平民无限生机的歌颂，也有导演的恶趣味。

武士的负担太重，只会战斗杀人，只能付出生命，但对和平年代没有用处。见过太平盛世的人自然会知道和平的可贵，武士生存的土壤进一步缩减，他们还不如在战斗中一起死去。即便是在太平盛世也要活出武士的尊严。

武士时代已是过去，