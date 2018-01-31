《马戏之王》：华丽而又苍白的童话

文/梦里诗书

根据马戏大亨巴纳姆经历的改编，《马戏之王》却并非一部传统意义上的人物传记电影，歌舞剧的华丽惊艳成为了其另辟蹊径的亮点所在，可遗憾的是电影在剧情上不但同原本的真实南辕北辙，一味的迎合好莱坞主流价值，剧情节奏上更是枯燥乏力。

如果单将《马戏之王》作为一部歌舞片来看的话，它是尤为出色的，无可挑剔的场景调度、华丽的服装道具，以及余音缭绕的音乐，在《马戏之王》里处处都可以看到其在歌舞编排上所下的功夫，甚至于不少镜头都令电影有着堪为一部好莱坞佳作的气质，然而电影在眼花缭乱的歌舞外衣之下，所难掩的是其内在的贫瘠，随着剧情的发展，电影非但未能将爱与梦想赋予何般形态，反而变的虚无缥缈了起来。

《马戏之王》虽然源于真实，但相比于真实的巴纳姆，他贪婪狡诈的生平，电影为了礼赞爱与梦想，给巴纳姆的人生粉饰了太多虚假的美好，这令整个故事在伊始其实就俨然失去了真实的奠基，而电影由此用巴纳姆几个事件节点所串联的起承转合，也完全忽视了去铺垫于人物情感，这就造成了其即便有着“狼叔”休·杰克曼的主演，也无法使电影中作为主人公的巴纳姆生动起来，甚至于电影自始至终都没有一个能打动人心的人物。

在虚假且匮乏人物情感的境况下，用音乐喧宾夺主于剧情的做法，最终令只电影是沦为了一部超长华丽的MV,而导演寄望由此突显的爱与梦想的主旨，其实也并没有一个真正的着力点，电影所构建的梦想只是如同泡沫般的存在，一戳即破，从导演到演员所有人都只是非常生硬的为了做出一个符合奥斯卡价值理念的命题作文而努力，然而这种做法反而使电影迷失了什么才是其自身的本质，《马戏之王》既没有对现实丑恶的抨击鞭笞，也没有为一个爱与梦想的虚幻童话注入真挚的情感。

一部电影并不会因其有着美轮美奂的外衣和高尚的标榜便能打动人心，《马戏之王》就是最好的例证，它有着一部佳作的所有基因，然而最后献给观众的只是一个华丽而又苍白的童话。

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