修一善心，破百种恶，《灵魂摆渡·黄泉》打造00后爱情偶像孟婆

传说在转世轮回必经的黄泉路上，不但要经过一座断魂桥，还要饮上一碗孟婆汤，将前世所有难以忘怀的记忆统统弃绝之后，好再干净利索地上路。有的冤魂一饮而尽以后，皱着眉头叹一口气：这汤，又苦又咸。孟婆听闻，嘴角微微泛起一抹笑：人间的事，无非又苦又咸。



这是小说中对于孟婆汤的想象与描述，然而这孟婆汤真正的个中滋味，恐怕是无人知晓了。

不过，这部于2月1日登陆爱奇艺电影频道的《灵魂摆渡》番外篇《灵魂摆渡·黄泉》可以说是满足了观众对于神秘冥界的种种猜想：“孟婆”变成一种职业，而鬼魂途径之地“黄泉”，在这里，也变成黄沙漫天中的“龙门客栈”，彼岸花开，死别生离，究竟寂灭也都一一有了来龙去脉。冷眼看过这人世上所有的欢声笑语和人走茶凉，接着，为每一个黄泉路上各执心事的魂灵端上一碗孟婆汤：你是要成为滋养彼岸花的花泥，还是要忘却前尘往事，将这碗孟婆汤一饮而尽？

“情之所钟者，不惧生，不惧死，世间万物，唯情不死。”漫长幽深的黄泉路上，血红色的曼殊沙华次第开放，花开一千年，花落一千年，花朵与花叶永不相见，如同悲剧一般往复循环的宿命，跌宕起伏的爱恨情仇，也就在此徐徐展开。在《灵魂摆渡·黄泉》中，孟婆这个角色不再是人们以往所想的诡异老太婆形象，而是一个女承母业名叫三七的少女。深陷冥界消失记忆的鬼差赵吏，自由来去黄泉又香又甜忍不住让人想咬上一口的长生，加上600年的爱情纠葛与扑朔迷离……足够让人心动一场了。

如果说80后们的爱情偶像是《大话西游》中那个驾着七彩祥云而来的盖世英雄，那么这个少了一窍精魂，还丑成奇葩的“孟婆”必将成为00后少年心中的经典。在这部神级网络大电影中，孟婆这个角色不仅颠覆了不少观众以往的以往印象，更凭借一段纠葛于“黄泉”中的阴谋与爱情，像“大话”一样，去颠覆和制造出一个闻所未闻的情感世界。

不同时代的年轻人对于爱情偶像的选择，其实本质上可以看出爱情观念的转变：80后爱大圣，爱紫霞仙子，即便穷尽一生也渴望寻觅到自己一生一世的一种人，而相比之下，00后的爱情观则显得更为潇洒果断，和孟婆一样优雅而又决绝：为了爱，上穷碧落下黄泉算什么，就连宿命都恨不得利利索索劈开成成两段，一段是遇见你之前，另一端是遇见你以后。爱情，就该是这样奋不顾身的姿态，无论是黑暗还是死亡，统统遮蔽不了爱。

从2014年的《灵魂摆渡》初次上架，到2016年《灵魂摆渡3》的完结，《灵魂摆渡》系列凭借灵异神秘的新鲜题材以及对于阴阳两界人情冷暖的解读收获了大量粉丝与优质评价，而 最新的这部《灵魂摆渡·黄泉》则不同以往，采用网大的形式给观众带来不一样的全新惊喜，不但能揭开前三季剧情中暗藏的谜底，更可在古韵对白与网感质地间，怦然情动。

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