《浪矢解忧杂货店》：一碗熬出了浓香的鸡汤

文/梦里诗书

日版的《浪矢解忧杂货店》与中国版在呈现上其实大相径庭，对于如何取舍，如何衔接，两位导演都做的难如人愿，然而日版不论是在人物情感，还是演技上，相较于国版都要更为出色，这使电影固然鸡汤，却至少还能慰籍心灵。

对于东野圭吾的《解忧杂货店》，这是一个本就很难被改编的长篇小说，其几乎不可能用一部电影的时间去 将原著的五个故事一一展现，简化的取舍是电影所必须做出的选择，在有限的时间里，导演广木隆一诚然并没有将原著中那种环环相扣的时空穿插得以完美展现，但是其对情感的细腻刻画，使电影的人物做到了充沛立体。

谈及《浪矢解忧杂货店》的人物，最为核心的便是垂暮的杂货店老爷爷，在东野圭吾的笔下，他是一个为爱痴情，却因为现实而抱憾终身的老人，他的孤寂落寞是写信的源泉动力，然而在国版的故事里，成龙的演技固然中肯，但电影却并没有赋予这一灵魂性人物以真正的灵魂，电影对这一人物的呈现只是停留在了一个和蔼可亲的老者，然而在日版中，电影对这一人物则下了很大的功夫，契合于西田敏行的演技，一个孤独带有悲情过往，更为有血有肉的主人公得以呼之欲出。

电影演技上的出众并非仅是西田敏行，山口凉介、小林薰对自己的人物同样有着很好的拿捏，造成这种差别的因素其实并非仅是演技的问题，而更在于《浪矢解忧杂货店》有着能更为深谙原著的情感，电影将东野圭吾笔下那股日本人性格中的隐忍思绪得以了尤为细腻的沉淀，而国版里，电影所让人看到的只是刻意的煽情，这种更具渲染力的情感勾勒，方才使不忘初心的爱与梦想才变得真挚了起来。

解忧杂货店并不是帮助他人解决问题的地方，其所帮助的是让每一个人都能去审视回望自己的初心，这是《解忧杂货店》自觉最为温柔治愈的所在，《而浪矢解忧杂货店》的出彩则就是在于电影把这碗温柔治愈的鸡汤熬出了浓香。

个人评分：7