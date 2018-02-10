《丧尸出笼：血脉》告诉大家女人真的只要长得漂亮就行了

鉴于豆瓣上只得了可怜的 3.9 分，我在看《丧尸出笼：血脉》之前，就对它的质量不抱期望，但是拍的这么稀烂，还是令我非常意外，毕竟影片的编剧之一是丧尸片鼻祖乔治 ·A· 罗梅罗，导演之一是打造过高口碑恐怖片《无名女尸》的埃克托 · 埃尔南德斯 · 比森斯！









喜欢看丧尸片的粉丝大体都知道，丧尸片的最大乐趣，就是要看主角们怎么在丧尸的围追堵截下的险求生，当然丧尸越多越猛就越好看，其中还少不了加一些重口味以及暴力的画面，总之就是恐怖、刺激综合下的酸爽。

丧尸片风行了好多年，这个环节的内容也在不断推陈出新。

《生化危机》系列中，我们看到了不同种类的丧尸，如速度极快的丧尸狗，再如力大无穷的暴君等等，它们各自的鲜明特点，使得人类和丧尸的对抗场面变得更为复杂，也更为精彩。

《生化危机》中的丧尸狗

而在《僵尸世界大战》中，丧尸们被赋予了奇特的“叠罗汉”技能，造就了极其宏大的场面，让求生者们意识到，高墙不再是得以脱险的庇护所。

《僵尸世界大战》

热播至今的美剧《行尸走肉》则充分的利用了不同构造的空间以及个体间的互动（或互助或互踩），巧妙的展现出了不同凡响的求生大戏。

《行尸走肉》

这也意味着，新出的丧尸片，编剧们必须在这个环节的创意上下很大的功夫，去回避无数前作用过的梗。

此次《丧尸出笼：血脉》给出了你意想不到的惊人创意——丧尸围追堵截下的惊险求生环节几乎全部删减......意不意外？惊不惊喜？

影片中，丧尸的灾难戏比重仅占到1%左右，而且是特别粗糙的那种：一帮丧尸咿咿吖吖的追过来了，人类几乎没有反抗就被咬的鬼哭狼嚎，然后看到一堆血......一点创意没有，技术含量零。

海报比剧情吓人

可以说，这部片子没有任何丧尸片应有的乐趣，一点不吓人。最可怕的是，它还侮辱人的智商。

影片上来没多久，就看到一女的满脸紧张，却又闲庭信步的走在大街上，在她的周围，僵尸们到处咬人，所有人都在慌乱的跑来跑去，就她没事？！什么鬼？这符合逻辑吗？哪个人在这种情况下，还敢慢悠悠走在街上到处张望、围观的，缺心眼啊？

待到她和母亲打完电话，突然街上一个僵尸就看到她了，然后她才开始逃命。僵尸可真体恤人啊！还等到你做完事，再发现你啊？

随后的剧情就更离奇了。

在简单的暗示了丧尸的形成是由于病毒感染造成后，影片讲述了一个传奇爱情故事。

女医生佐伊被一个爱慕她的男病人纠缠，几番拒绝后，这个男病人企图强暴她，这时一旁因病毒感染死亡的尸体突然变成丧尸，下床后就对着男病人一通乱咬，佐伊乘乱逃跑......我就说这片子的丧尸体恤人，还会英雄救美！

爱慕佐伊的男病人

此后，丧尸开始大爆发，但是如我之前所述，丧尸灾难戏是几乎没有的，所以剧情直接跳跃去了后面，幸存的人类住在一处由军队严密把守的避难所，佐伊则负责研究对抗病毒的方法。

在一次外出取药过程中，居然有一个丧尸攀在军队的车底，混进了避难所！他没有大开杀戒，而是开始搜寻佐伊，他就是那个男病人，虽然变成了丧尸，却还知道自己爱着佐伊，甚至向佐伊展示自己身上爱的纹身。

男病人丧尸表白佐伊

因为爱，男病人丧尸不幸被军队抓住，佐伊开始对他进行研究，发现他身上有对抗病毒的抗体，然后极力要求军队允许自己活捉几个丧尸来实验，这么没智商的请求，居然被同意了？！因为军队首领的弟弟很爱佐伊......

后面的剧情大家也该猜到了，避难所被攻克，造成大量死亡，包括军队首领，而他弟弟则受重伤，处于变异的边缘的他，还想着要敞开大门，等佐伊回来！

军队首领的弟弟

这简直就是一个爱情故事，告诉我们爱是多么的盲目和不可救药！豆瓣网友甚至调侃，片名应该改成《丧尸出笼之死了都要爱》！

离奇的是，佐伊在丧尸中穿梭奔跑，都毫发无损！难道丧尸们都爱上她了？是时候给大家看看佐伊的照片了，就是这幅盛世美颜，能够如此任性的活在一个丧尸横行的世界。

佐伊

说真的，这故事看的我真想煽死佐伊！为什么要活捉丧尸做实验？其实杀死它们，取出血液样品就可以实验了！为什么非要留着男病人做疫苗，不让军队杀了它？结果你自己最后为了自保又杀了他，然后才说用他的血液样品就可以批量生产疫苗！因为你长的美，就能这么作？！

这部影片告诉我们一个真理：女人真的只要长得漂亮就行了！