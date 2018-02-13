《铁雨》：这么近，那么远

“我穿越了两次边境来到这里，这一过程让我感到平壤和首尔是如此的近，却又让人感到如此的遥远。”

2018年2月11日，韩国首尔，朝鲜三池渊管弦乐团团长玄松月在上台表演之前说出了这句话。因为第二次世界大战，德国被划分成了东西两半，朝鲜被腰斩成了南北两边，虽然土地紧紧连接在一起，但意识形态却让他们成为形同水火的两个世界。

如今德国早已经重新弥合成一个统一的国家，而朝鲜与韩国，却依然站在对立的两边。而这同种同族却又相互对立的局面也给韩国电影行业提供了不少素材，出现了像《柏林》、《义兄弟》等高质量的南北主题谍战片，今天我想说的，就是2017年年底上映的一部南北主题的电影《铁雨》。

以下有剧透：

朝鲜退役特工严铁雨接受来自老上级的秘密任务，前往开城工业园暗杀企图政变的军队领导人，没想到任务目标没出现，朝鲜最高领导人1号（金正X）却来到了现场，袭击突然发生，走投无路的严铁雨带着身受重伤的1号躲入韩国。随后，朝鲜开始军事政变，南北双方进入战争状态，中国美国日本也被迫卷入战争，核大战一触即发，为了将半岛从核战边缘拉回，严铁雨只能与韩国外交安全首席秘书郭哲宇合作，共同阻止悲剧的发生。

《铁雨》这部电影可以说是韩国在这些年来关于南北问题方面构思最大胆的一部，因为它把朝鲜最高领导人金正X和人们恐惧已久的核大战毫不避讳的演了出来，甚至在亚洲都没有任何一个国家敢拍摄如此敏感的题材。而且在这部影片中，核爆也并不只是停留在人们的口头上，而是真实的发生了，当朝鲜的核导弹与美国的核导弹还有日本发射的拦截导弹共同汇集在日本海上空的时候，巨大的核爆场面让人不禁又想起了二战末期核爆炸所引发的人间惨剧。

我们都知道，韩国的电影工业是完全依托好莱坞电影工业发展起来的，韩国电影一直是一个学生，亦步亦趋的模仿着美国好莱坞电影，但这部《铁雨》却完全不同，质量远超大部分同类型好莱坞电影，在两个小时的电影里既表现出了突发政治事件中的五国乱局，也刻画出了小人物在重大事件发生时的种种情感，这种多线同时进行的剧情，即使是好莱坞电影也很难做到庞而不杂、多而不乱，可以说，这部电影能够称得上是韩国电影的“出师之作”了。

虽然这部电影的主题是围绕朝鲜半岛发生的一次重大危机，但电影的视角却始终没有离开主角严铁雨和郭哲宇这两个小人物。这两个人首先在角色设置上就很有意思，因为在韩语的发音中，“铁雨”和“哲宇”的发音几乎是一样的，也就是说两个人名字相同，只有姓不同，这点很像是朝鲜和韩国，双方都叫“朝鲜”，只不过一个姓共，一个姓资。

而在身份上，严铁雨是一名经验丰富的特工，有着完备的杀人技巧；郭哲宇则是一名经验丰富的情报官员，擅长从各方势力中打探情报，并且能快速分析出结果。两人一文一武，同名却又意识形态对立，可以说，南北朝鲜两个国家的形象浓缩进了这两个男人的身上。而他们之间从互相防备到最后互相托付的转变，也告诉我们，不论意识形态再怎么对立，大家身上的血脉是割不断的，而这血脉终究会将大家重新连接在一起。

虽然这部电影里既有各国秘密角力的场景，又有激烈的战斗场面，但我印象中最深的一个场景，却是郭哲宇跟面馆老板娘的对话。当他问到这里是前线，大婶你为什么不逃走避难时，老板娘却淡定的说，如果开战，朝鲜半岛哪里还有安全的地方，比起自己，我更担心的是在朝鲜那边的亲人。

是啊，巴掌大小的地方，逃又能往哪儿逃呢？打来打去，还不是亲人打亲人，骨肉打骨肉。同种同族却因为意识形态不同而刀兵相向，这可以说是人类最大的悲哀了。

春节就要到了，不光是我们中国，朝鲜和韩国也都将迎来春节，这是亚洲一部分国家共同的节日，而这节日最大的意义就在于团聚。前几天的韩国平昌冬奥会的开幕式上，我们看到了朝鲜和韩国组成的半岛联队手拉着手走出来，仿佛是这对分别已久的兄弟再次拥抱在了一起。但我们也都知道，虽然他们站的那么近，但他们彼此之间的心又是离得那么远，坚冰依旧没有被打破，但只要所有人都心怀希望和真诚，再远的距离也终究会变成咫尺。

新的一年，愿世界和平，愿每一个分离的游子，都能重回血脉的怀抱。