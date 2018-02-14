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一场势均力敌的爱情是什么模样？

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2018-2-14 10:40:42

/斯嘉丽


最近我可以算是迷上了韩剧，先看完《太阳的后裔》，现在正在追《信号》。这两部代表2016年韩国最高电视水准的连续剧让我很佩服。毫无疑问，后者比前者无论是立意还是节奏都更好，所以最后拿奖到手软也是可以理解的。等我看完再来详细给大家说说。现在我们先说说轻松点的爱情。

2016年是我开始做代购的日子，那时对《太阳的后裔》的认识是，这是一部带火了兰芝这个韩国品牌的韩剧。也给我带来了很多生意。当时看和现在看，对我不会有太大的影响，但是对于还没有结婚的你们，还是有一些启示作用的。

这部韩剧有很多搞笑的元素，也有很多惯用的煽情手法，比如说音乐。本来平平无奇的桥段，忽然就来一个慢镜头，然后音乐响起，我就知道它想要拉情绪了，然后男女主角就要开始对视了，所有的音乐，都来的非常有目的性，问题是现实生活里，你去泡妞还能自带音效？你去撩男神还边撩边放音乐？万一这个音乐对方不喜欢怎么办？韩剧就不会有这个困扰了，因为音乐是放给我们听的，男主女角其实听不见。这种例子在《太阳的后裔》里面比比皆是，这种铺垫从第一集一直做到结尾，最终以收视率上升而圆满结束。

但是这些元素都包裹了一个特别正能量的外壳：谈一场势均力敌的爱情是人生幸事。这件事太重要了。虽然男主角是特种部队中队长，女主是医生，彼此对对方的行业可能没有专业理解，但是他们所受的教育和职业素养让彼此都在同一个精神层次，谈恋爱的时候，无需一哭二闹三上吊，没有琼瑶阿姨的嘶吼，也没有内地古装剧的拖沓，为加感情戏而谈感情。相遇的时候，互相欣赏，在不能接受职业特性的时候，拒绝进一步开展恋情。这种态度真的很负责。为什么爱情这个元素，用了千百年在各种作品中依然很受欢迎？因为它很难得。因为它百转千回酸甜苦辣并不容易。而现实生活里的普通人前赴后继地谈恋爱，其实那都不是爱，因为大家每天拥抱着随便，所以内心的向往其实从来没得到过满足，因而会对真爱羡慕不已。然而真爱需要等待。所以我很喜欢看这两位谈恋爱。

你仔细看会发现，爱需要理解，他们的爱情里，对彼此职业的理解让他们的恋情经受住了要继续还是结束的考验，而这些考验又不纯粹是为了爱，还包括必须的人生观世界观的选择。所以，真的是值得未婚男女观看的韩剧。但愿你们也能遇到那位爱和理解并存的恋人，但愿你们彼此除了肉体上的满足，精神上也能互相说出对方能懂的笑话。不管未来漫漫人生路你如何走过，跟谁一起走，谈一场势均力敌的爱，足够你回味一生。

不过，还是要吐槽一下韩国人的自信，他们的历史书里公然写着他们真的是太阳的后裔啊，这份一叶障目的勇气真的亮瞎了我的眼。以及，片中出现的台词“在这个全世界唯一的分裂国家”。。。。我只能说，在韩国人眼里，韩国就是全世界。

                                                                                                                  2018213

片名：太阳的后裔

导演：李应福

编剧：金银淑

主演：宋仲基。宋慧乔

类型：爱情/剧情

上映时间：2016224 韩国


7.6 

太阳的后裔 (2016)

影评(25)

收藏(151)

太阳的后裔/Descendants of the Sun(2016)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/712300/blog/8030769/
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