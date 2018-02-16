陈思成这是要搞侦探宇宙啊

黑马电影的续集总让人提心吊胆。毕竟瞎猫撞上死耗子的故事常有，但不可能总是新人乱拳打死老师傅。

好在，陈思诚的第二张考卷依然完成的非常漂亮。

第一部的那种惊喜消失了，毕竟珠玉在前。但高预期之下，电影依然赏心悦目。“探案”仍是整部电影最闪亮的部分，案情扑朔迷离，推理抽丝剥茧，细节纹丝合缝，几处看似破绽的情节都是别有用心地巧妙设计，环环相套，张弛有度。

刘昊然与王宝强一聪明一傻，一单纯一市侩，一清新一粗俗，一文略一武攻，化学反应奇好。也并不总是侦探拉风，老秦超人的记忆力和推理能力需要唐仁的风水知识下流阴招补位，所以组合的招牌金光闪闪，而不是为了票房强拉郎配。

电影这次刻意放大了宗教元素，额外增加了神秘感与恐怖感。看电影时《双瞳》的影子在脑海挥之不去，最后的祭坛让人倒吸冷气汗毛倒树，却仍旧不及当年看到大厦里的古道观震撼。论惊悚和道教文化的探析，“唐人街”不如“双瞳”，不过浅尝辄止的好处是电影整体节奏更好，宗教元素没有脱离推理陷入怪力乱神的自说自话，有理有据，合情合理，一丝恐怖氛围只作调剂，主调还是欢快癫狂。

案情回放的转场设计非常巧妙；多方乱入的误打误撞依然笑果十足；拳打脚踢，飞车追逐，赤裸狂奔，插眼掏裆，开心，紧凑，热闹，首部成功元素一个不少；文化输出的隐喻符合政策导向，最后的适当调拨又深化了故事主题。

作为喜剧，水准跟上一部大致持平，略好几分，肯定不及“开心麻花”。但无论笑或不笑，都不影响电影赏味。

也不是全无缺点。比如元素太多，反显得凌乱。侦探大赛的设置空有噱头，实际表现却不多，功能性角色除了特种兵与黑客几乎没有，却又抢占不少篇幅，估计陈思成是打算慢慢构建自己的侦探宇宙了；第一部那样完美的反派可遇不可求，但这次的反派就差很多，出现时已然突兀可疑，后来的自白更是浮夸又无厘头，让严密的探案推理直接从动机上垮掉了，唐仁一句神经病的总结确实非常深刻到位；最后必须要说，陈思诚还是膨胀了，虽然他已经证明了自己的才华，但终于还是忍不住给自己加了戏，在电影里光明正大的抱起了老婆。

下一部。电影将要移师本格推理的大本营——日本，莫名其妙出现又消失的妻夫木聪已经穿着睡袍在等了。有两部前作的铺垫，对于系列新章，只有一句话，实在是非常期待。