Redrum评1978年十大佳片

2018年到来了，春节档四部大片同期上映，赚的盆满钵满，但我们不应该忘记1978年那些经典的老电影。

刚在1977年的时候，《星球大战》的成功已经让全世界看到了好莱坞科幻大片的力量，而在1978年上映的《超人》，第一次让进电影院的观众们相信了，一个人是可以飞起来的。这在今天已经没什么了不起，但是在当年，这是人类史上第一次可以亲眼看到一个人不用借助其他工具飞起来，不是走，是飞哎，飞哎！《超人》上映的日子，注定是电影史上的一个里程碑。

1978年，还有《大白鲨2》上映了，宣告了好莱坞靠大片续集赚钱的帷幕已经拉开。

上世纪60年代末，好莱坞掀起了美国电影新浪潮，到了1978年，美国新浪潮已经持续了10年，不仅因为分级制度确立了导演的创作自由，各种艺术电影百花齐放，恐怖片也达到了前所未有的巅峰。

当年身材还未发福的约翰·特拉沃尔塔主演的《油脂》于1978年上映，使得他成为了当时所有美国少女的梦中情人。

1978年上映的还有李小龙的遗作《死亡游戏》，由于找人替身演李小龙的角色，再加上剧情混乱，最终没有引起很大的反响，只能供李小龙的影迷找到他生前最后的影像，留下一丝安慰。但同年却见证了另一位功夫巨星的诞生——成龙。

1978年中国开始实行改革开放政策，并因此开始引进大量国外的译制片，来进行电影文化的重建。

1978年是美国电影新浪潮的尾声，是好莱坞大片时代的开始；是李小龙的落幕，是成龙的启航；是伤痛历史的句号，是大陆电影文化的起点。

以下就是我心目中的1978年十佳影片。由于完全是主观的评选，所以当然会有遗珠，仅供参考。有些未能进入我十佳的好电影，我也会在荣誉提名中列出。

No.1 活死人黎明

导演：乔治·A·罗梅罗

乔治·A·罗梅罗对于丧尸片的地位，就好比金庸对于武侠小说的地位。他使得丧尸不再只是一个单词而已，而是一种设定、一种模式、一种类型、一种文化。但是罗梅罗是真正的恐怖片大师，他的恐怖片并不仅仅局限于丧尸片，其他题材也有拍过经典。《活死人黎明》是我目前最喜欢的罗梅罗作品，个人认为是活死人三部曲的巅峰之作。这部电影最成功的创意在于把一个购物中心作为整个故事发生的主要环境，代入感极强。与现在很多丧尸片不同，《活死人黎明》中的丧尸行动非常缓慢，注重的不是突然蹦出来的一惊一乍，而是众多丧尸慢慢聚集过来包围的恐怖氛围。也正是因为较为写实的设定，使得片中角色的一举一动，每次简单的行动都能引起我强烈的紧张感。《活死人黎明》营造的世界是如此真实，让我感觉我都可以住在里面。在购物中心拿所有需要的东西，引开丧尸注意力，然后从另一边赶紧狂奔，穿越重重丧尸的经典桥段，真是让我看得太过瘾了，拍案叫绝！

No.2 万圣节

导演：约翰·卡朋特

这是约翰·卡朋特的一部大师级作品。正是从这部电影开始，恐怖片可以以极小的成本换取极大的利润。所以说现在有这么多恐怖片烂片都可以归咎于《万圣节》，但《万圣节》自己明明是部非常完美的电影。这就是最好的虐杀片，后来那么多虐杀片，其实全都是在翻拍《万圣节》。没有一惊一乍靠声音吓人，完全是靠悬念铺陈还有娴熟的电影手法。卡朋特亲自谱写的经典配乐更是为影片加分不少。

No.3 我唾弃你的坟墓

导演：梅尔·扎奇

小缺说，看了《稻草狗》以后心里再容不下其他强奸戏。我说，看了《我唾弃你的坟墓》以后，心里再容不下其他强奸戏。整部电影竟然没有任何配乐，特别平静，平静的吓人。

No.4 蛇形刁手

导演：袁和平

让成龙大红大紫的电影。当时罗维导演给成龙安排的接连几部电影都是去刻意模仿李小龙，所以票房都不理想，没有突破的空间。没想到临时把成龙借到台湾去给吴思远的公司拍两部电影，却意外造就了成龙与袁和平搭档的两部经典——《蛇形刁手》和《醉拳》。袁和平编排的京剧式武打节奏和动作与成龙自身的特长特别合拍，并且在动作戏中加入许多喜剧的细节，也启发了成龙后来自己做导演的风格和思路。

No.5 愤怒

导演：布莱恩·德·帕尔玛

本片可以算是《魔女嘉莉》的姊妹篇，也是布莱恩·德·帕尔玛最被低估的杰作。70年代的帕尔玛就是屌爆了。《愤怒》是布莱恩·德·帕尔玛与约翰·威廉姆斯两位大师的唯一一次合作，十分有纪念价值。柯克·道格拉斯和艾米·欧文两人一老一少都奉献了十分精彩的表演。看这部电影一下子就被吸引进去了，这就是好电影的魅力。

No.6 尼罗河上的惨案

导演：约翰·吉勒明

我觉得《尼罗河上的惨案》比《东方快车谋杀案》好多了。每个人都有杀人动机，凶手就在我们之中这种设定，被后世模仿过无数遍了。推理部分特别精彩，从一个很小的矛盾细节入手，将整件事情的真相推理出来了。这只是推理，没有证据，最终利用唬人的方式让凶手自己承认了罪行，其实并没有真正的证据，这个手法也是推理题材中经典中的经典。

No.7 超人

导演：理查德·唐纳

最好的超人电影早在40年前就已经拍出来了，现在还拍个毛线《蝙蝠侠大战超人》。是的，You'll believe a man can fly. 克里斯托弗·里夫才是我心目中独一无二的超人。

No.8 马丁

导演：乔治·A·罗梅罗

假如你出生在一个非常传统的基督教家庭，这个家庭有传统说每几代就会出现一个吸血鬼。你从小就被全家说成你就是吸血鬼，你就是诺斯费拉图，并且全家基督徒都天天拿着十字架防着你。在这样的环境中生活，你会不会最终真的变成一个吸血鬼？

No.9 卖身契

导演：许冠文

这是许氏三兄弟的电影里我最喜欢的一部。许冠文从卓别林，巴斯特·基顿还有哈罗德·劳埃德的喜剧默片中获取许多灵感，拍摄了这部紧张刺激又笑料百出的经典港片，并对电视台剥削员工，只为赚钱利益为首要目的的行为做出了批判。

No.10 少林三十六房

导演：刘家良

讲真，这部电影还需要我来推荐吗？昆汀都推荐过一百遍了。刘家良设计的武打动作硬桥硬马，精彩绝伦。刘家辉的光头和尚形象太帅了，最帅就是经典的三节棍，打的太漂亮了！打打打打打打打！一个一个房轮流去闯关的idea也是趣味十足。一句话总结就是：邵氏出品，必属佳片！

荣誉提名：狐狸的故事 醉拳 大车队 大白鲨2

后续还会有1988年十大佳片和1998年十大佳片，大家敬请期待。