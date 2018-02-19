《唐人街探案2》：横冲直撞纽约城





《唐人街探案》上映两年后，影片续集同时也是陈思诚第三部电影导演作品《唐人街探案2》在今年春节档与观众见面。

从影片的公映日期来看，第一部为2016年元旦档，这部则高调杀入内地市场最重要的档期——2018春节档，便足以看出影片的野心不小。

事实也确实如此。

《唐人街探案2》较前作可谓全面升级。故事地点从泰国曼谷转移至美国纽约；侦探人数从王宝强刘昊然两人增加至数名身怀绝技的世界名侦探；犯罪案件也不局限于偷黄金，而是变成骇人的连环杀人案。

不过和第一部相比，影片严谨缜密的推理被大大削弱，虽然结尾仍有肖央角色的二次反转，但逻辑上明显并不令人信服，更像是为了反转而反转。

所以说，与其将这部续集归类于悬疑类型片，不如说是一部冒险片。

由王宝强-刘昊然-肖央组成的三人小队，在影片大部分时间里都在不停重复“跑路-推理破案-再跑路-再推理破案”的循环。

在此期间，三人经历了酒吧惊魂、医院女装秀、麦迪逊大道裸奔、中央车站追逐、时代广场跑马车……由此来看，把这部电影称为“美囧”也毫不为过。

虽然场景切换众多，中间又夹杂越狱、推理、追逐、潜伏等多种戏份，但影片叙事却杂而不乱，显示出了导演陈思诚相当成熟的场面调度能力。

由于节奏十分流畅，一环扣着一环，随着剧情的推进，很自然的把观众带入下一个场景，几无违和感。

整个影片的缩影，就像王刘肖三人驾驶马车在时代广场的那场戏：一边是马车狂奔，一边是上有直升机下有警车、黑帮围堵，抓捕画面还上了高楼大厦的巨屏直播，紧张刺激的同时又像是一场大型真人秀，难怪引得王宝强惊呼：这才叫大片啊！

王宝强和刘昊然组成的CP比第一部也舒服了许多。王宝强的泰式普通话终于不再听着别扭。凭借两部“唐探”，他也从之前近乎本色出演的傻根，彻底进化成为傻贱自如的演技派唐仁。

相比之下，刘昊然演技上的进步最令我吃惊，在这部戏里他多次上演类似“神探夏洛克”的推理好戏，对推动剧情发展起到了关键作用，相反一直在耍宝的王宝强更像是一个捧哏的。另外多说一句，刘昊然的女装扮相还真是够水灵

最后，再聊聊导演陈思诚，这是他第三部电影导演作品，从2014年电影版《北京爱情故事》，再到今年的《唐人街探案2》，无论是票房还是口碑都在一步一个台阶的大幅攀升。尤其是对美国时事、文化梗点到为止的接地气运用，令人侧目。

同时，他也开创了内地市场真正意义上的“宇宙电影”。我们也有理由相信，在接下来的“唐探宇宙之东京篇”，值得给予更多的期待。