不喜欢《红海行动》的观众，你们没有任何错！

每年春节档，满眼合家欢，能让电影创作者调整电影部分创作思路的档期也只有春节档了。

说是为了档期，其实就是“更容易的赚钱”，这也导致了不少影片宁愿成为一台毫无意义的晚会，也不愿意在质量上多下点儿功夫。

所以每次春节档，你就去找那个与众不同的，准有惊喜，能在这个档期成为几大霸主之一，肯定不差钱，制作小不了，类型不走合家欢，肯定不缺勇气和质量。

今年春节，还就真有这么一部电影，别不说，够硬！没错，那就是——

《红海行动》

从票房目前的票房来看，红海的优势没有合家欢那么夸张，但若论口碑，则呈现了碾压同期国产片的趋势，甚至在国产的大型商业制作中，也排的上一号。

其实本片导演林超贤作为香港类型片导演中的“拼命三郎”，以人称“魔鬼导演”的执导风格也已经贡献出了不少质量不差的作品，《逆战》、《激战》等片也一直坚持着其擅长的热血硬汉风格。

直到2016年一鸣惊人的《湄公河行动》，让林超贤彻底的成为国内动作大片的一大新星导演。也就是从那时开始，国产主旋律也终于开始了正确的探索，也就是“先拍好电影，再扯其他的价值”。

这也是《湄公河行动》以及如今的《红海行动》大受欢迎的原因，即便在经济发展过程中，社会不同人群产生了差异不小的价值观，也难以掩盖一个事实，那就是填鸭式的主旋律电影已经行不通了。

一个历史的转折点就是各单位居然大规模组织人员去观看《战狼2》，而不是根儿正苗红的《建军大业》，再多的小鲜肉也难掩其转型失败的事实。

需要强调一点，虽说都是主旋律，《战狼》系列的类型化程度比《建军大业》等片可是要高得多，而且和《红海行动》也不存在过多的可比性，战狼是典型的冷战式个人英雄主义加上大鸣大放的草根儿民粹思想，而《红海行动》则选择了团体路线以及克制的价值表达。

毕竟一个是动作片，而一个是铁打的战争片。

《红海行动》的主旨就是尽可能多的展现战争场面，林超贤算了过足了瘾，简单的文戏过渡，影片被接二连三逐渐升级的战争戏拼接在一起，蛟龙小组八人各司其职，保证了每一场对战的可看性。

惨烈的巷战，海军重器的亮相，让军迷过足瘾的各类兵器，狙击手之间的王牌对决，紧张刺激的拆弹环节，甚至连沙暴之中的坦克战都出现了！

对于这些大场面，林超贤力求真实，为了更好的视觉冲击力，不惜亲自拿枪走位，不怕危险演戏爆破点，其乘坐的沙滩车由于距离太近居然和时速60公里的坦克相撞，林超贤也为此被送进了医院。

但也正是因为这样力求做到最好的精神，让全片的战争戏在质量上足以比肩好莱坞一线制作，多处镜头更是“爆炸狂人”迈克尔·贝灵魂附体，这是在目前国内的军事题材中从未见过的制作水准。

两个多小时，绝大部分都是单纯的战争戏，而文戏则是被极大程度的压缩了，于是也就没有更多的时间去展现人物本身，这种以小队模式出现的电影也最容易折在这点上。

而《红海行动》的聪明之处，就在于不着急把人物以及其之间的关系当做一个独立的任务，不着急引入，而是靠动作戏来作为引导，拉观众入戏。

靠的不是台词，而是在战斗中小组成员之间默契的配合，经过几段战斗，每个人的特点自然就出来了，到后来出现了牺牲，那股悲壮的情感自然也就涌上来了。

对比一下此前的《湄公河行动》，此举可谓是扬长避短。而军方的大力支持，则让林超贤的优势有机会得以最大化的呈现。

我一向敬佩能把一件事做到非常精的人，而林超贤在本片展现的战争戏造诣，就很令人敬佩，不仅是一个里程碑，更是一种参考，国产电影的战争戏原来能这么拍。

但这并不意味着它就是十全十美的，正相反，我身边有不少朋友并不喜欢这部片子。

首先仍旧是双标的问题，尽管本片已经被删减了4分钟，但其血腥程度也是国内目前可以看到的顶级标准了，血肉模糊的场面令人发指，当然在技法上我很欣赏这种对战争残酷性的展现。

但我们的标准在哪儿？《血战钢锯岭》引进就得删减，而背后有政治靠山的就可以直接上映，如果说《建军大业》已经吓坏了不少小学生，本片则是让部分的成年人都感到了不适，我看的那场就有两个中年女性因为太过血腥提前退场了。

就在昨天，谢飞导演再一次发表了公开信，呼吁我国以电影分级制度替代电影审查，这其实可以被视为我国推行依法治国进程的一部分，是公开透明化替代暗箱操作的一部分，也是合理保护我国未成年人的一种方式，如何界定血腥，如何避免观影造成的不必要的心理阴影，《红海行动》再一次引发了这样的讨论，这也可以被视为其积极意义之一。

而战争中的血腥，在电影的展现中必然是要以反思的姿态呈现的，其实《红海行动》到最后阶段所展现的艰苦战争已经可以达到反思的标准了，因为我已经能感受到士兵除了使命外，也是为了活下去而战，他们厌恶这无休止的战争。

但最终我却没有看到任何反思，总有人拿《红海行动》对比《黑鹰坠落》，总有人拿《战狼》对比《第一滴血》，但这两组对比恰恰都是对战争的利用与对战争的反思之间的对比，叫嚣战争的人最先便当并引发连锁悲剧，而“一人军队”再强不过是越战伤痛的产物。

本来片中二人坐下，原以为要进行一点意味深长的对话，冒出来的却是“强者无敌！”。

本片“据称”改编于2015年的也门撤侨事件，但我也想请问一下，到底什么算是“改编自真实事件”？当初也门发生战乱，按照官方的表示我们可是一枪未发，也就是说影片只有中国民众举着旗子登上军舰那一小段儿是真的，而剩下的包括营救人质和黄饼事件都是虚构的。

与《湄公河行动》不同，《红海行动》连真实地名都没敢用，只字未提“也门”。这也无妨，可影片的故事其实是被分成了两段，一个是营救人质迫不得已与恐怖分子开战，而另一部分则是在责任之外的英雄行为，为了黄饼去拼命这一整段，不管多么惨烈，都是跑题的，甚至是为了可看性和商业性直接摧毁了前段所树立的价值观。撤侨怎么就撤成反恐了？（海清的角色经历明确表示了反恐主题）

如果说撤侨事件只是个引子，那么正常的改编应当是在维持事件原有性质的情况下进行演绎，军人们始终要做的只是保卫侨民，远离纷争，而不是在各个层面的介入纷争。恐怖分子之所以不放过中国人，是因为中国政府不愿意交出虚构小国的领导人家属，这就是对他国内政问题做出选择了啊。

《红海行动》如果要真是以“撤侨”为原型，该做的就是老老实实远离纷争，珍惜和平的来之不易。而不是一面批判着美国充当世界警察，一面在电影里干着同样的事情。即便是最后点题，也仍旧是保卫南海主权，那中间为什么要横叉一杠呢？倒不必把这种战争展现上纲上线，就像我之前所说的，林超贤只不过是想更多的展现战争，至于其他的也就不管了。

原本撤侨能闻名世界是因为反应迅速，这可倒好，敢情我们能闻名世界是因为和他国武装开战？那这个性质，和美国著名冷战思维的意淫神片儿《赤色黎明》一样啊，因为连反派的动机都是预设，但好歹人家既敢叫出假想敌的名字，也没有扣上个“改编自真实事件”的大帽子。

祖国是伟大的，军人是可敬的，电影是爽的，但我们要时刻告诉自己什么是艺术加工，什么是现实，毕竟护照是不能乱涂乱画的。

同样需要认识到，往往用“爱国主义”来进行绑架的不是电影创作者，至少林超贤的《红海行动》绝对没有这意思，如果林超贤要是犯坏的话，大可以让原本纸片儿人设的反派大喊“你们就是劣等民族”，张译饰演的队长大喊一句“那TM是以前”。而现在张译嘶吼的一句“迫击炮”就比“虽远必诛”不知强到哪里去了。

一部可以成为国产类型片里程碑的影片，最不需要的就是没有理智的支持，给片子打五分是理智，给别人疯狂安利《红海行动》也是理智，但认为别人提出反对意见就是“不爱国”的才是真正的智障。

所以，喜欢《红海行动》没问题，但如果你不喜欢这部电影，不用怀疑自己的审美，你没有任何错。

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