《红海行动》：战争，没有让女人走开

今年春节档的国内电影市场，基本上是《捉妖记2》、《西游记女儿国》、《唐人街探案2》和《红海行动》这四部电影的“四强争霸”，经过五天的角逐，《红海行动》以8.5的高分成功的站在了制高点上。

关于这部电影的优秀之处，这几天已经有太多的解读，我也没什么新鲜的东西可说。不过，这部电影有一个“点”让我很感兴趣，那就是这部电影中的女性。

曾经有这么个说法，叫“战争让女人走开”，上海电影制片厂在1987年也拍过这么一部同名电影。好像战争这种铁与血、火与肉的残酷碰撞对于天性柔弱感性的女性来说，是一种无法接受也不允许她们参与的事情，战争就该是男人的事儿，女人不应该上战场，这在以往的电影中，也多半是如此表现的。而在这部电影中，两名女性角色不但没有成为花瓶式的角色，反而成为了战斗中重要的一个部分，在整部电影中都发挥了重要的作用。

先来说说海清饰演的法籍华人记者夏楠。对于很多只想看战争场面的观众们来说，夏楠这个角色仿佛是个累赘，总是给突击队员们添麻烦，也就到最后起到了一点点的作用。其实仔细想想，夏楠这个角色的设置很重要。

作为非战斗人员，夏楠是这个故事中的“局外人”，但作为一个坚持调查的记者，她又是这个故事中的“局内人”。不惧死亡的调查真相、哀求蛟龙突击队员们营救他国人质、死缠烂打要求追踪“黄饼”和项链，她的这些行为仿佛与这种讲求精准高效的特种作战行动格格不入，但这其实正是这个角色的闪光点。

没有某些电影中大呼小叫式的爱国口号、也没有美国大片中直白的喊出“自由平等博爱”这些口号。夏楠这个平民的身上首先是模糊了国籍的概念，而是强调了“人”的概念，她的身份只是这场战争中的一个平凡女性，她在面对战场上的惨烈时，没有想过逃命，而是始终惦记着他人的安全、世界的安全，这与国籍性别都无关，而是出于人性的博爱、维护自由世界的决心。相比于美国大片中惯用的配乐加慢镜头宣扬“自由平等博爱”的方式，这种表现方法显得更加高明；而再比起某个扯着嗓子喊“中国万岁”的电影，夏楠这个角色要显得更大气更有高度一些。

再来说说蒋璐霞饰演的佟莉这个角色。作为蛟龙突击队的核心成员，她在全片中的每一场战斗中都没有缺席，其重要性不言自明。而且，佟莉在小队中所担任的是火力支援的位置，基本都是手持具有压制火力的机枪参加战斗，这么总要的角色由女性来担任，足以证明佟莉这个女性在这场残酷战争中的总要作用。

虽然角色设置很吃重，但让人惊喜的是本片并没有把她塑造成一个冰冷的战争机器，而是通过许多小细节把她属于女性的温柔一面表现出来：比如“吃糖梗”、比如抱着战友失声痛哭等。在她身上其实最能体现出“勇者无惧、强者无敌”这个口号，她并不是没有女人的感性和脆弱，但是身上的使命和身后的兄弟让她变得无惧和无敌。

战斗不是靠某个天神下凡一般的人就能打赢的，靠的是一个团结紧密训练有素的团队；战争也不是让人无所畏惧的，只是因为身上肩负的使命和背后依靠的战友才会让人坚强面对。这，才是一部军事题材电影应有的态度。

“男女平等”的口号喊了这么些年，在这部电影中，真正做到了形式和意义上的“平等”，这是一种进步，也是中国电影少有的闪光点，值得为之点赞。

个人认为，本片非常适合观看IMAX版本，它能给人带来强烈的刺激，特别是片中几次出现的“子弹时间”，更加将IMAX的观影体验带到极致，让人身临其境般的体会战斗的激烈。

最后再说一点，中国电影真的真的该到分级的时候了，电影是好的，但对于许多初中以下的孩子来说，这种真实残酷的战争场景实在是对他们的一种折磨，更是对坐在这些孩子前后左右的其他观众的折磨。电影分级制度早日实行，才能使各个电影找到真正适合自己的观影人群，也能让喜欢电影艺术的孩子们更加健康的成长。

但愿这个希望能实现。