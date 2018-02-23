《红海行动》：一个字，干！

这几年，军事题材商业片在内地市场渐渐兴起。在搭好类型片框架的前提下，融入主旋律色彩，引来不少观众买账。

特别是两部《战狼》内地票房相加达到惊人的60亿，彰显了这一题材在市场上的无限潜力。

再加上去年国庆档的《空天猎》以及目前正在热映的《红海行动》，从而形成了陆军、空军、海军三大军种全部亮相大银幕。

当然，这三类电影的票房及口碑也有高有低。目前来看，票房最高的《战狼2》，口碑最强的则是《红海行动》。

《红海行动》由香港导演林超贤执导，2016年国庆档大卖的《湄公河行动》，便出自这位导演之手。

翻看林超贤导演的履历，其执导作品一向以热血题材为主，除了《湄公河行动》，我们熟知的《激战》《破风》《逆战》《线人》等电影，都充满了男性荷尔蒙气息。

《红海行动》根据也门撤侨事件改编，延续了《湄公河行动》的硬汉风格和默契的团队配合，且制作水平全面升级。

后者尚有的感情戏等大部分文戏统统砍掉，138分钟的电影，除了不超过20分钟的必要叙事交代，余下时间就是一个字：干！

尤其是对于军事迷来说，这是影片更是一场不可多得的视觉盛宴。

舰艇：054A导弹护卫舰临沂舰、071船坞登陆舰、904岛礁补给舰、039A常规潜艇、726气垫登陆艇。

枪械：95式突击步枪、88式狙击步枪、92式手枪。

轻武器：RPG火箭筒、“毒刺”防空导弹、82毫米炮击炮。

坦克：美制M60A3TTS（ERA）主战坦克、俄制T-72B主战坦克。

如此众多的尖端武器，再通过解救人质、街头巷战、沙漠狂飙、翼装飞行、狙击手对决等一系列大小战场设定，使得影片的战争场面相当写实和震撼。

难能可贵的是，作为一部主旋律电影，《红海行动》没有大肆煽情渲染爱国主义，同时也尽量避免了个人英雄主义泛滥。

在影片中，我们可以看到，贵为精英中的精英——“蛟龙突击队”队员，在血肉横飞的惨烈战场面前，仍然会出现生理不适以及高度紧张、抗压不足等现象。

同时，他们也会负伤流血，甚至壮烈牺牲。

在影片上映前，林超贤导演曾表示，一部电影花了几个亿，希望能让观众看到这些钱都花哪里去了。要对得起观众，也要让观众走出电影院有自豪感。

毫无疑问，投资5亿的《红海行动》做到了这一点。

另外，这句话套在春节档同期上映的几部热门影片身上，显得特别在理儿。

但愿，这会是今后卖座国产电影的必备条件之一。