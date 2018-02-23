网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>天堂电影小组>>《红海行动》：一个字，干！

《红海行动》：一个字，干！

加入收藏

2018-2-23 15:50:33

 

这几年，军事题材商业片在内地市场渐渐兴起。在搭好类型片框架的前提下，融入主旋律色彩，引来不少观众买账。

 

特别是两部《战狼》内地票房相加达到惊人的60亿，彰显了这一题材在市场上的无限潜力。

 

再加上去年国庆档的《空天猎》以及目前正在热映的《红海行动》，从而形成了陆军、空军、海军三大军种全部亮相大银幕。

 

当然，这三类电影的票房及口碑也有高有低。目前来看，票房最高的《战狼2》，口碑最强的则是《红海行动》。

 

《红海行动》由香港导演林超贤执导，2016年国庆档大卖的《湄公河行动》，便出自这位导演之手。

 

翻看林超贤导演的履历，其执导作品一向以热血题材为主，除了《湄公河行动》，我们熟知的《激战》《破风》《逆战》《线人》等电影，都充满了男性荷尔蒙气息。

 

 

《红海行动》根据也门撤侨事件改编，延续了《湄公河行动》的硬汉风格和默契的团队配合，且制作水平全面升级。

 

后者尚有的感情戏等大部分文戏统统砍掉，138分钟的电影，除了不超过20分钟的必要叙事交代，余下时间就是一个字：干！

 

 

尤其是对于军事迷来说，这是影片更是一场不可多得的视觉盛宴。

 

舰艇：054A导弹护卫舰临沂舰、071船坞登陆舰、904岛礁补给舰、039A常规潜艇、726气垫登陆艇。

 

枪械：95式突击步枪、88式狙击步枪、92式手枪。

 

轻武器：RPG火箭筒、“毒刺”防空导弹、82毫米炮击炮。

 

坦克：美制M60A3TTS（ERA）主战坦克、俄制T-72B主战坦克。

 

如此众多的尖端武器，再通过解救人质、街头巷战、沙漠狂飙、翼装飞行、狙击手对决等一系列大小战场设定，使得影片的战争场面相当写实和震撼。

 

 

难能可贵的是，作为一部主旋律电影，《红海行动》没有大肆煽情渲染爱国主义，同时也尽量避免了个人英雄主义泛滥。

 

在影片中，我们可以看到，贵为精英中的精英——“蛟龙突击队”队员，在血肉横飞的惨烈战场面前，仍然会出现生理不适以及高度紧张、抗压不足等现象。

 

同时，他们也会负伤流血，甚至壮烈牺牲。

 

 

在影片上映前，林超贤导演曾表示，一部电影花了几个亿，希望能让观众看到这些钱都花哪里去了。要对得起观众，也要让观众走出电影院有自豪感。

 

毫无疑问，投资5亿的《红海行动》做到了这一点。

 

另外，这句话套在春节档同期上映的几部热门影片身上，显得特别在理儿。

 

但愿，这会是今后卖座国产电影的必备条件之一。

8.2 

红海行动 (2018)

影评(88)

收藏(1193)

红海行动/Operation Red Sea(2018)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/2275194/blog/8031601/
--------------------

楼主

管理员给此话题奖励了3分！
回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
天堂电影小组 10001

RSS订阅

天堂电影小组

511734名成员75042个主题

性质： 公开， 批准加入

可用积分:16分

 