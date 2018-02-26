《唐人街探案2》：该叫唐人街疯子才是

评分：6.5/ 10分，3/ 5分。

唐人街探案2最大的作用，恐怕就是引出即将在东京发生的让侦探排行榜南波三的侦探感到焦头烂额从而不得不向南波二求救的大案，同时为我们抛出了一个比第一部思诺更加悬疑的问题，Q到底是谁。当然，这部续集的野心很明显，就是要打造一个侦探宇宙，用排行榜的形式让世界各地的侦探互相熟知，彼此来往切磋。

这部作品相比令人眼前一亮的第一部有哪些不同呢，侦探大会算其一。侦探大会在传统推理作品中并不少见，名侦探柯南这部推理漫画中就上演过好几次精彩的侦探对决，还有各种让世界名侦探较量的同人作品。侦探聚会的目的既是交流，也是比比看谁更厉害，本片开头侦探们一起查案，暗中较劲。但很快，影片还是回到了小唐老秦的二人转上。侦探大会也就是个幌子，最终还是为下一部做铺垫。

其二，本片最让笔者觉得有意思的是对秦风的思维殿堂的可视化呈现。推理影视作品最不好处理的就是侦探们的思维过程，神探伽利略、神探夏洛克都做出了良好的示范，本片就借鉴他们，做了个集中展示。然而，影片在交代推理过程的时候，过于依赖角色对白，就像柯南去年的剧场版唐红的恋歌一样，案件细节、推理线索全用嘴巴说的，仿佛把小说中的文字直接搬到了大银幕上，非常偷懒。第一部中很多线索和推理能够一一对应，总是在不经意的时候抛出一些看似无关紧要的细节，然后在后续的推进中用来推理。本片就没有做到细节的对照，线索全是后给出的，基本都是要用啥，就想起来啥，这就不是一个优秀的推理电影该有的样子了。

剩下的就基本上和唐人街探案1没有区别，两部电影就是一个模式。秦风被唐人骗进一个案件，时间只有七天，到了还剩三天的时候发生了关键事件，还有一群蠢货一直在追捕两人。老秦小唐再次遭到通缉，最关键的一本书又被撕去了一页，真凶还来自杀这一招，死的太唐突，特别是本片的凶手最后的举动都非常莫名其妙。最要命的是，陈思诚爱上了结尾反转。影片一直把矛头对准宋义，令观众逐渐相信他就是传说中的Q，确实他的头脑很聪明，水准不在秦风之下，如同第一部的思诺，打了一手好牌。两部电影都是案中案，然而宋义的案件只不过是一次顺风车杀人，是在主线案件之中埋下了自己的复仇，彼此并无关联，而思诺则是用一个案件来掩盖另一个案件，因为有第一个案件发生才制造出另一个。本片完全是强行让两个案件发生关系。至于宋义是不是Q这一点，对主线案件毫无意义。因此，唐人街2的结尾反转就不像第一部那种神来之笔，纯属多余。

刘昊然的女装确实没想到，太像柯南早期漫画中尖下巴小眼睛的女性形象，再配上瘦高的身材，仿佛从漫画里走出来的。

看完这部电影，感觉陈思诚可能忙于其他事物，无心打磨剧本，所以干脆偷个大懒，把第一部重演一遍，增强喜剧元素以偏移影片的重心，企图掩盖推理的弱化。但增加的喜剧并不好笑，削弱了推理却让观感大打折扣。

（更多精彩内容，尽在史歌吹壳子。关注微博：Mosquito史歌，公众号：shige_show）

（史歌出品，原创文章，未经授权，不得转载。）

文：史歌

2018年2月25日