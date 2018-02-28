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你现在的位置：首页>>群组>>天堂电影小组>>第90届奥斯卡个人预测

第90届奥斯卡个人预测

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2018-2-28 2:52:40

在去年冬季大部分想看的电影还没有出资源的时候，我一度以为今年的奥斯卡是一个大年，但事实上优秀的作品不少，却欠缺那种能成为经典的作品，即使《三块广告牌》也是离大师级作品有些差距。总体来说，今年奥斯卡的提名有些平淡，个人不认为会有黑马，我的看法也和很多人的一样。

比如去年11月《伯德小姐》刚上映的时候，看了预告片和烂番茄非常期待，风评更是吹得爆炸，我忍不住去youtube找评论，询问外国朋友观看体验。但等到出资源的时候看了却有种过誉的味道，不是说拍得不好，而是没有达到心中那条线。不过这些电影如果国内上映的话，还是会支持。

 

最佳影片：《三块广告牌》

我觉得这个选项没有什么好争议，《水形物语》是一个画面精致，充满复古味道的美女与野兽而已。但《三块广告牌》的剧情和表演都很出色，即使作为文艺片来看待，节奏也不算沉闷。至于《伯德小姐》真的就是非常普通的青春片，虽然拍得很好，但剧情推进老套，冲突和反转都不深刻。我并没有歧视同志片，但《请以你的名字呼唤我》拍得太平淡了，也没有很好地将原著那种懵懂和焦灼拍得触动人，白开水得只能偶尔回味起几个镜头。

 

最佳导演：吉尔莫·德尔·托罗《水形物语》

如果马丁·麦克唐纳提名了，我肯定会选择他。不过《水形物语》也是有很多值得赞誉的地方，叙事老套但节奏平稳，视听观感非常好，像一部成人童话。

 

最佳男主角：加里·奥德曼《至暗时刻》

虽然这不是我记忆中的丘吉尔，但加里·奥德曼在《至暗时刻》里的表演很难让人忘却，很久之前就开始看他的电影，随着年龄他的演技越发精湛，可以提前恭喜“小天狼星”了。

 

最佳女主角：弗兰西斯·麦克多蒙德《三块广告牌》

这个选项真的很难抉择，我觉得西尔莎·罗南的青春活力、莎莉·霍金斯的无声胜有声、玛歌特·罗比的心境转变，都在去年留给我很深刻的印象。弗兰西斯·麦克多蒙德在《三块广告牌》的演出无可挑剔，这个角色处理不能更完美了，非要说不足的话，科恩嫂演的依然只是自己，和之前的她相比没有什么进步。

 

最佳男配角：山姆·洛克威尔《三块广告牌》

从骄横到救赎，山姆·洛克威尔将Dixon这个角色演得淋漓尽致。

 

最佳女配角：艾莉森·珍妮《我，花样女王》

其实《伯德小姐》里的劳里·梅特卡夫也演得不错，但那个角色导演没有给予更深的挖掘空间。相比之下，艾莉森·珍妮这个霸道母亲的形象就鲜活得多。

 

最佳原创剧本：《三块广告牌》

相比导演的功力，马丁·麦克唐纳的写剧本能力更让我佩服，之前的三部电影都是我相当欣赏的作品。其他作品虽然称得上是佳作，但《伯德小姐》青春过头欠缺深刻性，《逃出绝命镇》的角色则太过脸谱化。

 

最佳改编剧本：《请以你的名字呼唤我》

这个我只看过《请以你的名字呼唤我》和《金刚狼3》的原著，所以无法进行更多比较，虽然我喜欢《金刚狼3》，但奥斯卡不太可能会给他们。

 

最佳摄影：《银翼杀手2049》

作为赛博文化的粉丝，个人心中的年度最佳，所以有些偏爱了。

 

最佳服装设计：《魅影缝匠》

这部电影其实我觉得拍得挺一般的，但题材还是有可取之处，至少这个奖项没有对手。

 

最佳剪辑：《敦刻尔克》

《敦刻尔克》的节奏感很强，我差点认不出这是诺兰的作品。

 

最佳化妆与发型设计：《至暗时刻》

作为一个对时尚没有什么研究的人，三选一的话我还是选择《至暗时刻》，这个丘吉尔很有趣。

 

最佳原创电影配乐：《水形物语》

《水形物语》在一开始的配乐就打动了我，也是这部片的加分点。

 

最佳原创电影歌曲：“Remember Me”《寻梦环游记》

这首歌如此琅琅上口，我觉得今年很难有竞争对手。

 

最佳艺术指导：《银翼杀手2049》

在《美女与野兽》、《银翼杀手2049》和《水形物语》犹豫了很久，我还是决定给《银翼杀手2049》，虽然世界观设计没有第一部那么震撼，但创造出来的世界依然比《水形物语》更能打动我。

 

最佳音效剪辑：《极盗车神》

虽然很多人认为《极盗车神》是烂片，但电影前半段相当动感，事实上处理好甚至可以拍成一个系列，音乐和飙车一直是最佳拍档。

 

最佳音响效果：《敦刻尔克》

这种战争大片总少不了史诗一般的音乐营造气氛，《敦刻尔克》的视听体验还是很震撼，不少场景的气氛烘托得很好。

 

最佳视觉效果：《银翼杀手2049》

当时看的是IMAX版本，视觉效果真的很震撼，虽然不是IMAX摄影机拍摄的。《千星之城》有部分场面的视觉效果也非常华丽。

 

最佳动画长片：《寻梦环游记》

《COCO》真的不错，皮克斯作品现在虽然越来越俗套，但套路之中还是能够让人有所感动，而且我个人也因此认真地去考察了一番墨西哥文化。

 

最佳动画短片：——

并没有找到全部的资源，所以无法比较排名。

 

最佳外语片：——

这个提名的好多片都找不到资源，一般也是很久后才补。

 

最佳纪录片：——

这个奖项，无论长片或者短片我基本上是要等上很长时间才有机会去补资源。

 

最佳真人短片 ：——

理由依然同上，再说有些没有英文字幕也很难理解。

8.2 

三块广告牌 (2017)

影评(43)

收藏(896)

三块广告牌/Three Billboards Outside Ebbing, Missouri(2017)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/3969891/blog/8031968/
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念及那段电影的时光。

楼主

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2018-2-28 22:00:59

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1 楼

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2018-3-1 0:59:09

逃出绝命镇


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2018-3-1 1:19:45
罗曼先生，你好

 

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2018-3-1 1:27:28
至暗时刻

 


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2018-3-1 1:51:59
魅影缝匠

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5 楼

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2018-3-1 2:02:18
请以你的名字呼唤我

 

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2018-3-1 2:02:58

泥土之界


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2018-3-1 8:19:30

伯德小姐


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8 楼

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2018-3-1 8:20:50
三块广告牌

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2018-3-1 8:22:37
我，花样女王

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2018-3-1 8:23:54
水形物语 

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2018-3-1 8:35:36
华盛顿邮报

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