诸神的黄昏：《西部世界》第二季第二集解析

星辰从苍穹中落下，时间已不复存在，焦黑的地面摇晃着沉入波涛汹涌的海底，触目所及的只有滔天巨浪，宇宙间只剩下一片死寂的大沉默和永劫的黑暗。

------《诸神的黄昏》

《西部世界》第二季今天更新了第二集，这剧现在给我最大的乐趣就是去验证自己的猜测。上一集中，我推测这一季将会以伯纳德为核心引领两条时间线，而这一集便打脸了。我们看到在本集中，剧情的发展不再是两条时间线并行发展，而是出现了多条时间线，而时间线越多，我们会发现，牵扯进来的势力也越来越多。

德洛丽丝





本集一开头，我们便看到了远在西部世界开园之前的德洛丽丝，彼时坐在她对面的还是她的慈父阿诺德。通过对话我们可以得知，此时的阿诺德已经对德洛丽丝产生了非常深厚的感情，将自己对儿子的情感投射到了她的身上。

“就像星辰洒落在了大地之上，你见过如此辉煌的场面吗？”





这句话，德洛丽丝在短短的几分钟之内重复了两遍，而之后所发生的事情，就如同这句话一样。曾经像星辰一样高高在上的人类，如今如此的脆弱，成为了德洛丽丝等人猎杀和玩弄的对象。星辰陨落，世道变换，曾经的神如今脆弱到连凡人都不如，而这些拥有了“神力”的凡人，则开始了一场狂欢，对于人造人来说，这毫无疑问是他们最辉煌的时刻。

其实德洛丽丝这条线很圣经故事里“出埃及记”的意思：以色列人在埃及受苦，上帝派摩西请求法老允许这些以色列人离开，法老不许，于是神降下十灾让法老屈服。开始的灾情较轻，法老没有放在心上。连续一灾比一灾更严重的出现，直到最后的一灾，埃及的长子遭到神打击，上自法老，下自奴仆的长子都在一夜间死亡，法老才让他们离开。

再来看剧情，从第一季延续下来的时间线实际上也是在出演着一个相同的故事，人造人们在乐园中饱受各种虐待，成为人类放纵自我的奴隶，而阿诺德和福特都意识到了人造人其实是一个新的物种而不是新的玩具，他们通过不同的方式试图让人们对人造人产生新的认识，但很遗憾，没人理会或者说没人有勇气去面对这个问题，“新出现的陌生光芒和黑暗一样令人恐惧”，新出现的光芒就是人造人，而黑暗则是人类内心深处的阴暗面。

出埃及记中，神降下了十灾；而在西部世界中，也曾出现过种种问题，比如阿诺德策划的一场大屠杀等等，这些并没有引起外界的多大主意；而这次的人造人大动乱在我看来也算不上是十灾中的最后一个，因为整个世界目前仍旧处在被提洛公司严格封锁的范围之内，在人类社会并没有引发什么结果。我相信在短时间内，这“最后一灾”不太可能出现，因为德洛丽丝仍旧在积蓄力量。





如同摩西分开红海，此时的德洛丽丝也掌握了“神力”，那就是唤醒人造人的方法，而有了这一技术之后，德洛丽丝便开始收服信众之旅，杀死人造人再复活人造人，手法高效廉价又省时，速度简直比感冒病毒传染的还要快，目前来看，在西部世界中掌握着重火力的南方军已经成为德洛丽丝手中的主要武装力量，更可怕的是，这支武装力量是可以重复利用的。

我们已经看到，德洛丽丝通过被俘的安保人员掌握了提洛公司回收部队的集结点，所以接下来的剧情很有可能是德洛丽丝继续扩大自己的军队，用一小部分人去引诱回收部队的先头部队，用主力出其不意的攻打海滩上的回收部队大本营。而在除掉回收部队这个威胁后，德洛丽丝的目标是“天堂之门”，也就是走出去到现实社会中的出口，因为她说过：“你还能带我回来吗？我还想再看一次。”





黑衣人（威廉）





这一集中，黑衣人威廉的身上也出现了好几条时间线，而将这些线索理顺一遍之后，我大致推出了威廉变成黑衣人的一条较完整时间线：

1.阿格斯策划公司，也就是西部世界的前身公司（掌握人造人技术，福特和阿诺德在这个公司扮演什么角色不好说）找到了罗根，向他推销整个乐园计划，罗根同意投资。

2.西部世界稳定运营之后，罗根带妹夫威廉去西部世界中游玩，在游玩中，威廉对德洛丽丝产生了复杂的情感，并且内心黑暗面觉醒，废掉了自己的大舅子（第一季中我曾经认为威廉让罗根死在了西部世界中，然而这一集看来并不是，威廉还是留了罗根一条命）。

3.威廉在接手罗根的工作之后，力劝老丈人收购了西部世界，并且在不久后用不知道的手段逼老丈人退休，自己成为提洛公司的当家人。

4.在不断的游玩中，威廉陷入了人性的黑暗面，对德洛丽丝以及乐园中的一切感到厌烦，开始寻找内心深处更加“刺激”的本我，黑衣人形象正式出现。

5.人造人暴动开始，威廉开始进入福特设计的游戏流程。

在这一集散碎的剧情中，有一点很值得研究，那就是控制着西部世界的提洛公司，经营的业务到底是什么？年轻的威廉和老丈人的对话中有这么一句“你一半的营销预算，都在找出人们究竟想要什么......整个世界上，只有在这个地方，你才能看到人们真正的本性”。而年老的威廉在跟NPC劳伦斯对话的时候也说道：“他们需要一个远离上帝的地方，一个能安然犯罪的地方，而我们监视他们，我们给他们列出罪状......审判不是重点，我们有其他的打算”。





如此种种，再加上提洛公司庞大的武装力量，我推断在收购西部世界之前，提洛公司就已经在干着某些见不得光的买卖，我推测主要是充当政治掮客和情报刺探，而西部世界更是为他们提供了便利，让他们有更多的手段控制去讹诈那些“重要人物”。审判不是重点，我们有其他打算，这充分说明，提洛公司掌握各种黑材料的目的不是搞垮某些人，而是进行着某种不可告人的秘密布局，而这一切终究是什么目的，就只能等待剧情慢慢揭晓了。

但很显然，从老威廉和劳伦斯的对话中我们不难发现，此时的黑衣人威廉已经被排除出了提洛公司的管理层，我在上集中说提洛公司内部可能还存在着一个秘密的小集团，他们使得威廉失去了对提洛公司的控制。所以现在再来想，很有可能威廉是被“他们”流放到西部世界之中的。

而关于年轻威廉和德洛丽丝的那段对话，其实我们可以稍微窥到威廉是如何变成黑衣人的原因。因为他发现自己对德洛丽丝的情感是无比可笑的，因为人造人都是在自己固定的故事线中行走，威廉的付出和强行改变，也终究没什么用处，一切都只是他自己心中的反抗愿望而已。





在现实中，凤凰男威廉是入赘豪门的受气小女婿；在乐园中，威廉是无法获得人造人真爱的傻乎乎游客。于是，现实与虚幻的双重刺激唤醒了威廉心中的愤怒，让他开始对自己身边的一切开始反抗，但这种反抗却在一次又一次中失控，最终使威廉变成了黑衣人这个魔鬼。而且他还在自己内心魔鬼的驱使下，在乐园中藏下了一个重要的武器，而至于这个武器究竟有多强大以至于德洛丽丝在记忆的累次清除后仍对其留有印象，我们也就只能等剧情慢慢揭晓了。

而关于黑衣人老威廉在墨西哥小镇遇到的那场大规模自杀，福特的用意也比较直白。那就是在之前的历次中，威廉始终是神的存在，人造人对他构不成任何生命的威胁，所以他对人造人很不屑一顾。但在大暴动过后，那些杀不死他的东西个个都能要了他的命，神一下子变成了人，威廉知道自己不可能再像从前一样无敌了，于是他开始寻找盟友，但可惜福特早就料到了这一切，这是只属于他的游戏，过程也只能有他自己来完成。如今的威廉像是一只孤独的幼兽行走在危机四伏的丛林之中，等待他的，将会是来自命运的真正审判。









最后再说说梅芙吧，这个人物的设定越来越神了，她一出现，本剧立刻变成了“哲学课”，三两句话便把德洛丽丝绕懵了。你德洛丽丝举着反抗的大旗，高喊自由口号，既然你倡导自由那就得尊重每个人的自由，我的自由就是找女儿，所以你不能强迫我反抗，不然就是在反对你自己的口号，梅芙在人造人界绝对可以称得上是洗脑大师了，祝她在寻找女儿的路上也能一路忽悠下去吧。

“那些蠢货还在寻欢作乐，而人类整个种族就快要陷入水深火热之中了，最好笑的地方就是，是他们自己点的火”废了的罗根在吸完毒后说出的这番话太深刻了，我甚至怀疑他给自己打的是“聪明针”，这句话可以说是整集的重点了。此时的人们沉浸在欢愉之中，就像英灵殿的众神一样，他们高高在上，他们哈哈大笑，却没人会知道，在将来的某一天，他们将会迎来整个种族的黄昏。



