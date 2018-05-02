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妻管严的悲剧，女权崛起的B面

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2018-5-2 15:42:37

版权归作者所有，任何形式转载请联系作者。

作者：Db汉尼拔（来自豆瓣）

来源：https://movie.douban.com/review/9338492/

 

 经常说婚姻是爱情的坟墓，看完此片，婚姻经营不善将是人生的终结。。。。。

 

一位倒插门的妻管严人品爆发背着老婆偷情事后被勒索，迫于无奈向老婆坦白，老婆的反应：“去把小三做掉”！老婆亲自动手把小三杀掉分尸后，妻管严又遭到小三同伙勒索，老婆的反应：“全部做掉”！直接操刀上门把小三的同伙开肠破肚。

 

 

 

 

 

妻管严发现原来老婆有严重的精神问题，自己迟早也会被老婆干掉，鼓起勇气设局把老婆干掉（制造成为意外事故），但是最后还是没逃过被杀的命运。（被幸存的小三的同伙报复杀掉）

 

 

 

 

 

 

故事是标准的肥皂剧套路，但是里面很多关于女主老婆角色人设细节。。。。。我相信很多好男人（结婚后/当了老爸）看了估计会有切肤之痛（尤其是老婆个性特强势，or控制欲强, or经济地位较高）

 

在未来，假如女权主义崛起，当老婆成为家中的“太后”，老公沦为“奴才”？！（本片女主的人设颇有男女角色互换的意味，折射父权专制））

 

女主露娜是一个三位一体（控制狂+强迫症患者+妄想症）的奇葩老婆，强势的经济地位（父母都是中产）更使其对家庭有实际的话语权。但是她却不在外人独挡一面，选择做家庭妇女在幕后“垂帘听政”操纵控制大小事务“发展计划”（儿女家庭教育、公司的营运、家庭娱乐、与老公行房做爱的时间日程），还有老公一举一动（全剧不断重复狗血对白：“你有多爱我？”老公必须回答标准答案“爱你超过月亮和星星”）。

 

 

由于女性长期负责主内打点家中事务，而且敏感细致。假如成为了一家之主，就算不取代男性的主导地位还愿意成为男人背后的影子（不会是影舞者而会是傀儡师），那也是很可拍的事情。

 

如果是一个高级女知识分子主导就更可怕，有可能会像露娜这样把所有的家人日常生活(尤其致命的是性关系的主动权也被女性主导了！)和行为举止都纳入自己制定的管理体系之中。（男性对管理家庭内部其实还是属于比较宽容的，不会太吹毛求疵）。

 

 

从女性的角度来说也不是什么好事，任何男性也不可能忍受女性如此压制男性欲望和控制欲，任无可忍的男性到了最后只有三个选择：像男主那样人品爆发出轨发泄、离婚分开、把主宰家庭女权者干掉！

 

 

 

 

 

个人觉得本片比除了 用来反思夫妻相处之道，又或者反思 谓家庭经营哲学以外，更值 得我们男同胞思考一个问题：女权主义给我们男人生活带来的副作用有多大？

 

 

#海瑟·格拉汉姆/Heather Graham

海瑟·格拉汉姆
Heather Graham

 

 

 

标签： 电影(20515) 美国(8027) 剧情(4058) 惊悚(3221)

6.7 

甜蜜地狱之家 (2015)

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