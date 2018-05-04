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《巴霍巴利王2：终结》：雷人的终结

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2018-5-4 13:19:18

文/梦里诗书

《巴霍巴利王2：终结》秉承了前作华丽的特效，力图还原以那延绵千年的昔日神话，但同样电影剧情逻辑的“神”性上比前作更是有过之而无不及，全然蔑视人物设定的胡编乱造，夸张离谱的战争展开，都使电影所谓的神话，最终看来不过只是一场徒有其表的意淫。

单从特效来看，《巴霍巴利王2：终结》虽然与好莱坞的重量级作品仍旧有以距离，可电影颇为盛大的场面营造下同印度古文明的结合，使电影有着一如前作的惊艳，例如公主所乘做的巨船，翱翔天际美轮美奂，恢弘巨大的宫殿亦展现以大气磅礴的史诗质感，这些都是电影在特效上颇为出彩的所在，但同样电影特效也存在着良莠不齐的问题，战争场面不仅逊于前作，那所谓的人体飞弹，更是令人倍感尴尬粗糙。

作为一部神话性质的电影，自然无从让人去挑剔电影中种种怪力乱神的神作之笔，然而电影剧情却与其所彰显的史诗气质是完全不同的，《巴霍巴利王2：终结》延续了前作的剧情，以巴霍巴利被陷害至死后，他的儿子为父复仇来展开，整个剧情线索其实并不复杂，然而电影却并没有能去着力于铺垫人物情感，两个多小时的时长，电影却几乎无从所见何般情感的真挚，反而在叙事上变的尤为冗长。

在《终结》中，其剧情虽然明是以巴霍巴利的儿子作为主线，但电影却做了不少对前作查漏补缺的事情，力图还原于在前作的剧情问题，然而一面电影不仅忽视前作中的女主戏份，另一面也没有真正将两部电影变成一个严丝合缝的整体，反而对于观众来说，那几乎占据了电影三分之二时间，过长的回忆篇幅，使电影儿子复仇的主线变得尤为蜻蜓点水，很多剧情的展开都变得莫名其妙，且在人物上电影只是简单的把人分成了单一的好与坏，根本难见一个写实深入的人物塑造。

作为续作，电影其实并没有真正去解决在第一部中就已然存在的问题，反而是将其更为放大化的展现了出来，空有一腔外在的金衣，难掩的是那褴褛倍感雷人的终结。

个人评分：5

7.2 

巴霍巴利王2：终结 (2017)

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巴霍巴利王2：终结/Baahubali 2: The Conclusion(2017)
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