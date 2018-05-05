巴霍巴利王2:终结|宝莱坞 “暴力美学”的极致

中国的功夫片，也有一段从铁桥硬马实战技击向神怪武侠奇幻怪异再到天马行空亦舞亦武的发展轨迹，动作美学化作暴力美学，最后科技取胜——全去视觉里找突破了。宝莱坞电影中的歌舞，犹如信仰一样的存在，无论爱情片科幻片任何题材都不受影响，在《巴霍巴利王2:终结》中，歌舞与动作，更进一步融为一体，产生美轮美奂与至刚至烈相融恰的“暴力美学”。

视觉在弥漫开来的各种鲜艳颜色中被调教到最佳状态，可以震撼万物的巨大神力，让人物更是时刻充斥力拔山河兮气盖世的奔腾状态，从宫廷争权斗争，到民间传奇神话，再到超脱世俗羁绊的爱情，以及充满血腥杀戮的战场风云……“咖喱咖喱王”以两部影片的体量，几欲涵盖所有电影的标签和元素，投资之巨野心之大，说从未有之可能有点过，但几可匹敌者，甚少——这部影片在全球累计收获17亿元人民币票房，刷新了多项票房纪录，是印度影史最卖座的电影之一。

从这一部影片一开始，便唤醒上一部留在记忆里的震撼经历，再次展开的瑰丽画卷，却以独立成章的剧情，带领观众重返摩西施末底王国。那是一个悲剧开始的地方，也是一个全新英雄的归来之地——这也对应着两部影片“开端”与“终结”的命名。

“咖喱咖喱王”改编自印度的神话传说，从上一代兄弟二人争夺摩西施末底王位，到这一代“王子复仇记”，除了对信仰的宣扬，也落脚在善有善报，勇者必胜这种普通大众对真善美的基本诉求上。而来自技术的成熟，则让整部影片在展现过程中，可以无所不能。

宏大的场面从开始就让影片的每场戏都像是重场戏，被巨力震荡的大象，被锋刃收割的人群，飞跃山巅与城墙的奋起与沾满血泪亲吻脚面的忠诚，都是戏份的点缀，除了肆意挥洒男性荷尔蒙，力与美被在这里放大到极致——来自力量的破坏，来自美的抚慰——都让人有种深陷浓郁情绪之中的沉重，但又总像个强迫症患者一样，在极致引爆的终端，一切得以释然……就像人力最终绞翻巨兽，就像正义必须胜利，就像王位最终回归，就像复仇的火将敌人吞噬——影片酝酿了所有人的情绪，并最终让每个人都得以释放。

影片仿佛被这个神话传说赋予力量，至臻至纯，用最简单的故事表达最单纯的信仰理念，却用最驳杂的视觉呈现，使影片更具鲜活的生命力。从这部影片中，可以一窥宝莱坞试图通过大银幕向观众传达出的对正义及仁政的支持与期待，英雄即救世主，同时也用科技的力量，向观众展现宝莱坞的制作理念，那是宏大的更趋史诗一样的追求。

曾几何时，那些美轮美奂，那些飞天遁地，那些宏大惨烈，那些宫闱倾轧……可都是我们的呀。



