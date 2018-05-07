《西部世界》S02E02：见识过天堂，点亮了他们的目光！

题外话：这一集里，觉醒过后的人造人主角们的眼睛都很亮，或许是因为在见识了人类世界的灯光之后，欲望注入了人造人的生命，为人生开启了新的光亮，或许是因为，镜头太靠前，演员眼睛被刺激得含泪了。

其次，摄影师绝对是色鬼，要不然，女性角色的晚礼服后背绝没有这般勾人！

第二集的剧情其实没有什么实质性的推进，大多数是在为以后的剧情做铺垫，又在为以前没有交代的前情做了很大程度上的补白。

跳脱了人类主线的顺叙，这一集的倒叙占了三分之二的比重。最主要的人造人三大巨头——伯纳德压根儿没出现，梅芙小队和多洛莉丝进行了短暂的首脑级交谈和对峙，因为革命理念有分歧，最后两方面不欢而散。开了窍的多洛莉丝在开了外挂的梅芙面前，还是拗不过梅芙的金手指，只能让梅芙一行人自由离去，去开辟一个全新的天地。

而在旧有的西部乐园里，多洛莉丝和威廉貌似在进行一场时间战，两方面都在抓紧时间招兵买马，争取在尽可能短的时间里征集到足够的人手充实实力，去往即将进行决战的“世外山谷”。

“世外山谷”很可能就是第一集里面桑田变沧海，然后浮尸一片的那个山谷！而在这个山谷里，埋藏着怎样的秘密，就需要等编剧愿意告诉你的时候再看了。

人类世界里，提洛家族在这一集里全线登场，提洛前任总裁，威廉的妻子以及女儿，甚至于包括原本被威廉放逐而失踪的罗根。(提洛家族的戏份即将在以后逐步登场，威廉的妻女将在以后开始扩充她们的戏份。)而威廉在整件事情里充当的角色，完全就是一场展现豪门恩怨的家庭伦理剧。

（看威廉妻子看待多洛莉丝那一脸的嫌恶，基本能代表她对于人造人的基本态度了。）

而这场伦理剧的开篇，首先从提洛公司和最早西部乐园的资金合作开始。福特拍出人造人接待员找上了罗根，用一场惟妙惟肖的产品展示会向罗根展示了人造人的无限潜能。

而这场展示会足以秒杀国内职场剧所有的产品展示会。而两个人造人接待员的表现，将所有国产剧里演的职场精英杀戮一地。

终于知道CEO为嘛要娶她当老婆了，那份专业与魅惑，放在交际场里，绝对是无往而不利！

而罗根的眼光毕竟有限，从小生活优渥的他没有看透人造人乐园的功效和深层次的欲求。而出生低微的威廉在经历与多洛莉丝的纠葛之后，发觉这是一个释放人性欲望，看透人性的极佳所在。

这段对话的奇妙就在于补全了提洛公司前面的留白，在威廉决定投资乐园的时候，他就潜藏了深层次的目的。所有追逐天性释放的人类只是完成了最表层的追求，而追求者表层释放的同时，就坠落进威廉所设下的陷阱，暴露出深层次的自身危机。

所以，提洛公司的真面目逐渐浮出水面。在他一方面与福特争夺人造人的技术核心的同时，他们还在用人造人为工具，获取人类之间的利益。而当作为工具的人造人开始反抗的时候，他必须压制住整个局面，要不然，在人类社会里的图谋也必将暴露。

所以，他们必须在保证保存有人造人核心数据的彼得•艾布拉西顺利运到的情况下，才对乐园里的公司董事和游客进行营救。所以，这两周的时间里，被困乐园的人类就自求多福吧！

而我们曾经白莲花一样纯洁美丽的多洛莉丝，在怀亚特角色上身之后就变得越来越不可爱了。那种杀伐决断的不适应，让她的独立之路变得个人意识强烈。阅人无数的梅芙一针见血的指出她行事的偏颇之处。

虽然看起来现在她的独立之路进行的如火如荼，但是这样偏激的行事作风，她逐渐变成一个全新的人物，就像原本单纯温柔的威廉变成杀戮遍地的黑衣人一样。

不论这句没头没尾的台词是谁教会的谁，但是殊途同归，这两人的脾性和气质的整体转变，确认过，越看越有夫妻相！

而急于找到自己的队伍开展和多洛莉丝竞赛的黑衣人，在小镇的招兵买马，切实的暴露了乐园的真实实力争夺——由始至终，是福特在牵制和对峙权欲熏天的威廉。

虽然在第一季末尾，老狐狸福特选择以死遁世，但是他的心神耳目还留存在西部乐园里。威廉三十年来一直在挖掘他的真实目的，而多洛莉丝和梅芙，以及伯纳德都是福特的棋子，一方面迷惑威廉的探寻之路，一方面，本意是修复阿诺德一时不忍犯下的错误，结果被提洛公司的目的干扰，使得他也想通过人造人接待员的意识独立来阻止提洛公司的行为。

于是，第一季用少年罗伯特来向黑衣人宣战，第二集用小镇匪帮来表明拒绝威廉扩大势力的设想，福特看似已经不在了，但是他设计制造的人造人接待员的意识里，时时处处都有他的影子。

被福特的各种设计剥离了最高资格玩家上帝控制的威廉，需要实打实的接受自己作为普通玩家的最基本试炼。而且倒霉的是，威廉意识到，他在“世外山谷”埋伏下的断路机制被多洛莉丝觊觎，他必须单枪匹马的面对人数逐渐占据优势的多洛莉丝！

以后，“世外山谷”的大战不可避免，伯纳德以逸待劳在那里等着开展他自己的使命。

人类世界里，提洛家族的势力争夺还没有全面开始。罗根在经历过乐园里的放逐与回归之后，看破整个事件的必然结局，颓废里带着一种残忍的清醒！

威廉妻子对于多洛莉丝的态度，说明他其实知晓威廉所经历的，以及部分了解他内心的情感趋势。而这样夫妻间的隔阂，最终造成威廉蜕变成黑衣人，妻子最终自杀的结局。而这样的双亲关系，对于曾经天真无邪的女儿的情感冲击，将影响她对于整个事态的判断角度。所以，提洛家族的势力分布，其实威廉之外，如果罗根还存活，将和侄女联合起来抵制或者用另外的方式将西部乐园与提洛集团其他产业相平衡。

所以，提洛公司一直若隐若现的图谋，很有可能就是家族另外的势力在试图平衡和排除西部乐园的资本操作！

看这布局，乔纳森给我们安排了一部豪门恩怨大型家族伦理剧啊。而且，格局，深度，情感张力，秒杀婆媳剧32条街啊！

所以，乔纳森在考虑将整体进行家庭伦理剧走向的过渡了嚒？