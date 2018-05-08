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《唐人街探案2》：华丽外衣下的人生信仰

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2018-5-8 15:52:01

 

生命到底有多脆弱，也许只需要三四天的时间而已。

菜市场，遇到另一个人买菜，说到对方亲戚得病的事，原来只是简单的肚子疼，发现是癌症，然后外出就医，结果从进医院到出来，仅仅就三天的时候，人就已经逝去了，不得不感叹生命有时就是这么脆弱，还没有准备好就结束了。

有人叹道，这人太脆弱，什么都别信，好好活着就成，但是好好活着就成了吗？当发现无法好好活着时又应该如何？

佛说，救人一命 胜造七级浮屠，更有种种因果回报之说，因救他人命会让自己命变好，《三言二拍》中的许多故事，经常说的就是因为善举，子孙满堂，无疾而终，种善因，得善果，貌似是因果轮回的一种福报。

故事毕竟是故事，故事中还有其他故事，所以这次的故事没有搞出因果来。

医生不明白，自己救活了无数人，为什么救活不了妻子的命，更救活不了自己的命，正如医生说的：我曾信仰上帝，但它让我绝望，它夺走了我最爱的妻子，我曾信仰科学，但它再一次让我绝望，它又要夺走我的命。我只有一个选择，那就是道。

再回到前面那个病人的事，从肚子疼到时医院，到最终撒手人寰，时间却是如此短暂，若是没有去医院诊断会不会活的时间反而会更长点呢？其中有没有对于生命已经绝望，而绝望则更是加重了病情的恶化。

所以面对信仰的崩溃，医生选择了另一种方式去面对。

很多人说中国人没有信仰，其实这句话并不对，因为信仰并不等同于宗教信仰，按一般信仰的定义：信仰指对某种思想或宗教及对某人某物的信奉和敬仰，并把它奉为自己的行为准则。

宗教只是信仰的一种，没有信仰本身就是一种信仰，更不必说国人如今多数信仰的金钱观了，从宗教角度出发，国人的宗教信仰相对弱些，多宗教的国度可能会让信仰随时替换掉，关键是看哪一种更能带来功利上的利己而已。

依据美国盖洛普的调查，在美国，有95%的人信仰上帝，在无数影视作品中也体现中信仰的这种元素存在，但是当信仰崩塌的时候，那应该如何做呢？按医生的话说，那就换一种信仰，科学，但是当这一种信仰一样崩塌的时候，信什么？信道？

而道的信仰则是无信仰，正如《道德经》开篇说的：道可道，非常道 ；名可名 ，非常名 ；无名天地之始 ，有名万物之母 。故常无欲以观其妙 ，常有欲以观其徼 ，两者同出异名，同谓玄之又玄，众妙之门。

一切尽在己心中，所以医生最终不是变成了天使，却是变成了魔鬼，按他的解释就是，用区区几个人的命，换一个神的命有什么不可呢？

终究来说，求道变成了求神的过程，其实是宗教信仰崩塌后的自我救赎，只是把这种宗教信仰当作自己人生的信仰，最终还是救活不了。

 

若是到国外旅游，特别是到泰国、台湾这些国人旅游较多的地方，会看到许多景点外举着那个什么功的牌子，这些看上去无比虔诚的人在很多景点游荡，看到有人走过都会兴奋的在边上大声叫喊，某某大法好，当然同志们都听导游的话，不与这些人有任何交集，但是为什么他们会这样做，是为了金钱的原因？还是个体的信仰问题呢？

再如一些传销组织，吃喝住的环境是如此恶劣，却依旧相信自己的明天一定是美好的，当然这是被洗脑被信仰的过程。

从这些看来，信仰实在是一种奇妙的东西，关于信仰的其他解释已经是汗牛充栋了，没必要再去解释过多，只不过有些人的信仰有点偏差而已，当然这种偏差在这些坚定信仰的人看来，可能还会笑我们太执迷不悟了。

至于有信仰好还是没有信仰好，在我看来，可能与科学家讨论上帝的问题差不多，根本没有一个标准的答案，科学不谈上帝，更不会想着去证明上帝是否存在，因为根本无法证伪，同样我并探讨信仰的有或无的问题，也只是个人的好奇之处罢了。

对这部电影来说，在华丽的喧闹的杂音中，探讨下人生信仰问题倒是有点闪光之处，若是给这部电影评分，个人只能给个7分，失分之处是因为实在太过于喧闹和为搞笑而搞笑的元素太多，而得分则是其中推理环节，再引入中国特有的风水理论，倒是增色不少，当然若是脱去华丽的外衣，估计也不会折腾出那么高的票房。

毕竟在这个娱乐至死的年代，娱乐还是第一位的，谁说不是呢？

标签： 喜剧(4150) 电影(20516)
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观影之路，观影人生，人生知己，何处寻觅。

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