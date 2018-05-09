（美剧碟讯）1983 战争风云 The Winds of War，波澜壮阔的二战震撼大作，6D9

—— 图文整理自网络

战争风云 THE WINDS OF WAR

类型： 剧情 / 战争

导演：丹·柯蒂斯 Dan Curtis

主演：罗伯特·米彻姆 Robert Mitchum，

艾丽·麦古奥 Ali MacGraw，

冉-迈克尔·文森特 Jan-Michael Vincent

根据普利策奖得主赫尔曼•沃克所著改编而成，现代文学史上全景式展现第二次世界大战真实进程规模最大的作品。作者亲任编剧，拍摄足迹遍及亚欧6个国家共267个拍摄地点，花费11年时间，终成就此波澜壮阔震撼大作。

《战争风云》是小说，书中关于亨利一家的人物和事迹纯属虚构。但小说中有关战争的史实是确凿的；统计数字是可靠的；那些大人物的言行要不是根据史实，便是根据可靠的记载。象这样范围的工作不可能没有错误，但作者希望读者们能看出，他是在尽很大的努力给一次大规模的世界战争描绘一幅真实的、宏伟的图景。

















赫尔曼·沃克 1952年，凭借《凯恩舰哗变》获得普利策文学奖。1915年出生于美国纽约，父母为俄裔犹太移民。在哥伦比亚大学攻读文学与哲学，珍珠港事件后，参加美国海军，在一艘驱逐舰上参加了南太平洋的战事。 退役后，专事创作，先后在九部长篇小说、四个剧本、一部电影剧本和一部犹太人研究专著出版。《纽约时报》评价，“仅凭《战争风云》和《战争与回忆》，便足以奠定沃克在文学史上的地位”。

《战争风云（1939-1941）》及姊妹篇《战争与回忆（1941-1945）》，是现代文学史上全景式展现第二次世界大战真实进程的规程最大的作品。正如作者所言，“是在尽很大的努力给一次大规模的世界战争描绘一幅真实的、宏伟的图景”。

书中人物众多，上至各交战国最高领导人罗斯福、丘吉尔、希特勒等，下至一般士兵和普通百姓。所述故事从1939年德军入侵波兰、第二次世界大战爆发开始，到1945年日本投降、战争结束为止，涉及大多数主要战场和重要事件。

作品中涉入的战史、数字材料，都是可靠的；兴凡显赫人物的言语行事，也都是出自正史——凡此种种，加上作者感人至深的文学手法，铸成了这部 “史诗风范的长篇小说”。















SJ-4834A 战争风云 THE WINDS OF WAR（6D9）

配置：独家绝版派拉蒙1区收藏版+资深烧友据小说修订典藏级中文字幕+完整花絮+

独家绝版OST（碟4Play向上进入）+独家原著小说精校中文电子版

音轨：英语2.0-192

字幕：英文 中简 中繁

花絮：注，视频花絮内容及OST位于碟4 。

· 制作《战争风云》

· 一部适合登上荧屏的小说

· 卡司与角色

· 制作现场

· OST（Play向上进入）

·ROM内附中文小说电子版











《战争风云》配置： 独家绝版派拉蒙1区收藏版+资深烧友据小说修订典藏级中文字幕+完整花絮+独家绝版OST（碟4Play向上进入）+独家原著小说精校中文电子版

《战争风云（1939-1941）》及姊妹篇《战争与回忆（1941-1945）》，两部小说都已经在

20世纪80年代被拍成电影。

小说主人公维克多亨利二战前是一名美国海军中校，在海上度过了大半生，有海军专业技术，精通炮术。身材较为矮小，但是非常强壮。战前由于指出海军舰艇上的缺陷，得罪了上司，被调到德国使馆做海军武官。在德国期间，他准确地预测到德国将和苏联签订互不侵犯条约，并开始进入罗斯福的视线。在整个二战过程中，他深得总统信任，多次出现在几乎所有战场，众多外交场合。他的机智、勇敢为美国屡立战功。亨利在战后晋升到中将。战争中他与一位英国少妇帕米拉塔茨伯利产生了情愫，最终走到了一起。

主人公维克多亨利的前任妻子罗达·亨利，一个爱慕虚荣的女人，与亨利结婚二十多年守身如玉，但是战争期间由于多种原因——长时间的寂寞、对上司的妻子低声下气、遇到了另一位相对绅士的男士等等，她最终选择与亨利离婚。

主人公维克多亨利的大儿子华伦·亨利 ，生性风流，战争期间结识了一位议员的女儿杰妮丝。他们最终结婚，还有了一个男孩，也叫维克多。华伦·亨利是企业号航空母舰上的一名非常优秀的飞行员，但是在中途岛战役中不幸被日本的高射炮击落，最终牺牲。

主人公维克多亨利的二儿子拜伦·亨利一名大学毕业生，学习过美术，文学等等，但是都没有恒心。在导师的介绍下他去了意大利的锡耶纳。在那里他遇到了后来的妻子——娜塔莉，一个犹太人。一个偶然的机会他加入了海军潜艇舰队，战争中他逐渐成长为一名潜艇长官，并且表现非常勇敢、出色。战后他和妻儿团聚。

主人公维克多亨利的小女儿梅德林·亨利战前是一个学生，由于不愿意学习，在父母去了德国后只身到纽约闯荡，遇到了一个色鬼编辑——休克利夫兰。梅德林在他手下工作了一段时间后离开了他。最终和一位研究原子弹的青年人走到了一起。

主人公维克多亨利的第二位妻子帕米拉塔茨伯利是一位身材娇小的英国少妇，她与亨利在一艘开往德国的邮轮上相遇，两人当时就有一种朦胧的好感，但是由于亨利是一位非常正直的男人，当时并没有想太多。由于工作关系，两人多次相遇，并在这过程中逐渐建立了感情。两人第一次亲密接触是亨利乘轰炸机从德国返回英国后在公寓中相拥。最终两人走到了一起。

帕米拉塔茨伯利的父亲是英国一位非常有名的广播员，由于眼神不好，女儿是他的工作助手，但是最终他在战争过程中去世。

主人公维克多亨利的大儿媳妇——杰妮丝，是一个富家女，在华伦训练基地附近的俱乐部里与他相遇，他曾经有过出轨行为，但是最终悔改，他亲历了珍珠港事件。

主人公维克多亨利的二儿媳妇——娜塔莉，是一个大学毕业在叔父身边做助手的美丽的犹太人，与一位优秀的高材生——莱斯利有过一段爱情，但是莱斯利开始并不喜欢她。波兰战争爆发期间她与拜伦正在波兰游历，在拜伦勇敢的表现和真诚的追求下他们最终走到了一起。

莱斯利是一位相对优秀、胆小、善良的大学毕业生，在美国的使馆工作，由于他对犹太人的同情，他不断遭到上司的排挤，在欧洲多个国家的使馆工作过，亲历了德国入侵波兰以及围攻华沙的过程，最终在一次跳伞过程中牺牲。

娜塔莉的叔父——杰斯特罗也是一个犹太人，曾经在耶鲁大学做过教授，写了一本《一个犹太人的耶稣》而发了财，战前在锡耶纳安度晚年，但是他特殊的身份使得他在战争中颠沛流离，正是由于他的目光短浅娜塔莉和他一起吃了很多苦，最终杰斯特罗死在纳粹集中营的毒气室里。

罗达的“情夫”是一名工程师，物理学家，相对正直，战争中他也参与了原子弹的研制工作。

小说中还有多个人物，通过他们，作者对战争中各个阶层、地域的情况进行了描述。

通过主人公我们能够看到许多战争中战略决策的产生过程，外交场合的斗智斗勇，战场上生与死的惨烈，他参与了军舰换领土的决策，多次与希特勒会面，见识了墨索里尼、丘吉尔，与斯大林斗智斗勇，深入苏德战场前线，亲往列宁格勒，亲历了莱特湾战役……；

通过罗达和梅德林我们能够看到战争前期美国的安乐情绪以及整个战争中后方的种种表现；

通过华伦和拜伦我们能够看到战场上厮杀的全过程；

通过塔茨伯利父女我们看到新加坡的陷落及其过程中的丑恶现象；

通过娜塔莉和叔父的遭遇我们看到了德国纳粹对犹太人的迫害及和平人士对犹太人的救助；

通过阿尔明冯隆将军的回忆录，我们能够看到德国许多政策的产生过程，同时他也代表了多数德国人的想法；

通过杰斯特罗的弟弟班瑞尔的种种遭遇反映了欧洲人民在战争中的种种遭遇。

这部小说相对真实地反映了二战过程中的各个方面，主要宣扬人性的善良，品行的端正，小说中行为不端的人物多少没有好的下场。总之，这是一部非常优秀的小说，值得重复看上5、6遍也不会烦的好小说。

标题汇总：

（美剧碟讯）1983 战争风云 The Winds of War，波澜壮阔的二战震撼大作，6D9

（美剧碟讯）1988 战争与回忆 War and Remembrance，战争风云 姊妹篇，全景式展现二战真实进程，SJ10D9

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