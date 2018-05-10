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干掉正义联盟的，必须是而且只能是马克思！

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2018-5-10 1:48:44

 

青年的鲁迅是一位医学生，原想悬壶济世拯救更多像自己父亲那种轻易病死的人，结果，他目睹了日俄战争中被处死的中国间谍们的现状。原本是日俄两国在打仗，战争地却在中国，战争破坏的直接受害者也是中国，但是身在其中的中国人却不自知，反倒是像沉默的鸭子一样，麻木不仁地去围观被处死的中国人。这种现状深深刺激了青年鲁迅，于是他决定弃医从文，终于成为了一代文学大师。

 

青年孙中山，也是一名医学生，甚至已开始从医，还成为了一名医术精湛的医生，救治了不少病患。据说有一次他去一位提督的家中去治病，路上看到一群衣衫褴褛者身披枷锁，即将被处决。孙中山问同行的官员，这些人都犯了什么罪，是否经过了审判，结果该官员很不屑地说，这些人哪里用得着审判，再多杀几个也不多。于是，孙中山很受了一些刺激，如同鲁迅一样，他们都是因为看到被处决的人而受到反向的打动。毕竟，他是医生，却眼睁睁看着这些人去死而无法救助。就此，他打定心理，要想救人必先要救国。于是，孙中山弃艺从政，终于成为了共和国之父。

 

青年希特勒，是一位痴迷于文学与艺术的屌丝少年，小时最大的梦想是长大后做个画家或是建筑设计师，为此，两次应考，两次都没被艺术学院录取。他在中学时期的课业成绩，只有绘画一门是“优”，后来他立志研究“博大精深的德国艺术”，19岁时报考维也纳艺术学院，因为考试成绩差而未被录取。他对此一直耿耿于怀，认为艺术学院没有录取他“世界肯定蒙受了重大损失”。后来他又去考建筑学校，因为他中学没有毕业，不符合该校招生条件，也没有能被建筑师学校录取。尽管如此，希特勒仍留在维也纳直到1913年。他没有职业或就职目标，在用完他继承的遗产和起初领到的孤儿补助金之后，就依靠当临时工和画风景明信片糊口。后来，实在混不下去时，又逢一战爆发，为了活命，他弃艺从军。结果，在战争中他的思想完全得到改变，从此走上了政治的不归路。从此，世界上多了一位混世魔王。

 

 

青年格瓦拉，也是一名医学生，1923年时他尚未拿到医学文凭，就驾驶着一辆摩托车上路了。原本，他想要的只是一次用时8个月的环南美旅行，他以为这将会是一趟充满了浪漫主义的旅行。不过，从摩托车坏在半路到被货船运走而不觉，从恋爱、喝酒、打架到救火做消防员。这段旅程最开始也许还只是新奇的冒险，但慢慢却让他体味到他所在的拉丁美洲的社会与政治问题，旅行的基调也就完全改变了，所见与所感使他开始质疑所谓的被经济定义的“进步”究竟有何价值。正是这一路，改变了格瓦拉。于是，一位传奇的革命者就此诞生了。

 

这样的例子还有很多，就不继续列举了。有关鲁迅与孙中山的故事，我们的课本上已经讲过，也不说了。而切·格瓦拉的青年故事，则来源于影片《摩托日记》，很不错，值得好好看看。现在，面对《青年马克思》，是否也同样值得看一看呢？

 

 

很抱歉，《青年马克思》让人失望了，它讲的并不是上述有关思想起源的故事，而是一个见证奇迹的过程。这个奇迹，就是《共产主义宣言》是如何出炉的。时间是1843年到1848年间，从马克思如何被德国驱赶出国，到如何认识恩格斯，再到两人如何改造“正义者联盟”为“共产主义者联盟”，直至如何写出了《共产主义宣言》，这一段时间内发生的种种。至于，马克思如何从一个普通青年摇身一变成为一名革命导师的，对不起，这里并没有展现。

 

 

这也是《青年马克思》最让人失望之处，太所做的工作仅仅是祛魅，把伟大导师还原为了一位普通人。但现在的观众，其实想看的是更多，想要看到马克思是如何变身，而不仅仅是看他如何炼钢。

 

《青年马克思》是一部2016年的影片，当时曾经入围了“柏林电影节”，最终却一无所获，没能给人留下过深的印象。即便是上映，在欧洲也没有留下什么印象。却在两年后，在马克思诞辰200周年的时候，在中国上映了。一部并不太好看的电影，仆街是必然的，毕竟大众会用脚投票，只会选择那些起码看起来好看的电影去看。政治毕竟抵不过经济，市场才是最大的祛魅场所。无论国家多么隆重地庆祝马克思的诞生，无论推介这部电影的人物有多大的头衔，观众们都不会必然地买票。这一点，其实是值得庆幸的。

 

 

回到马克思的身上，真正的青年马克思，如何从一位哲学系的学生变身为一名革命导师，其实也是很简单的事。而且，如同鲁迅、孙中山、希特勒以及切·格瓦拉，他也受到过一些刺激。

 

《青年马克思》的故事开始于1843年，其实真正的故事还要再往前推两年，那是1841年的4月中旬开始。那时候，23岁的马克思刚刚从柏林大学毕业。当他回到了位于德国特里尔的家中，他的母亲看到本来学习法律的马克思，最终拿到的学位却是哲学学位时，倍感失望。她原本希望马克思凭借名牌大学的热门专业，要么成为一名资深律师赚取多多的钱，要么进入仕途有一个良好的前程，就此成为家庭的顶梁柱。看来古今中外的妈妈都是一样的，马克思的妈妈对哲学这样一个对改善生计没有直接帮助的学位，变得忧心忡忡。离奇的是，妈妈的直觉总是对的。马克思果然很难在家乡谋得一个好差事。毕业即失业的现实，生生给了马克思一个大大的打击。此时已经结婚的他，不仅他的妈妈对他很失望，即便是原本是开明绅士的岳父大人，对他的迟迟无法找到工作的现状，也感到失望。

 

夹在母亲与岳父之间的马克思，感受到了压力，也感到了不耐烦，与两个家庭的关系都闹的比较僵。于是，他选择了出走。经历了3个月的冲突之后，1841年的7月份，马克思到了他第一次就学的波恩，找到了在波恩大学任职的好友布鲁诺·鲍威尔，希望得到他的帮助，在波恩大学某得一份哲学讲师的教职。结果，当地政府对他们这些黑格尔哲学派别的人很不感冒，最终马克思只得在鲍威尔的资助下筹办了一份名为《德意志年鉴》的刊物来勉强糊口。

 

 

1842年3月，马克思开始与青年黑格尔派的公开机关密切联系，并连续在《莱茵报》上刊载了他的10篇论文，文章的影响力也开始显出马克思在《莱茵报》的位置。毕竟，对黑格尔哲学的造诣，马克思的研究与开拓还是有两把刷子的。马克思也因为这些文章，职位变成了《莱茵报》的主编。

 

到了1843年，即《青年马克思》一片开始的时间，马克思身为《莱茵报》主编的职位也干不下去了。因为他激进的思想，普鲁士政府查封了这家报纸，并将失业了的马克思驱除出国，赶到了巴黎。在那里，马克思又遇到了自己的朋友卢格，并在他的支持下，创办了《德法年鉴》，结果又因言获罪，再次被驱赶到了比利时的布鲁塞尔。

 

就这么着，明明是名牌大学的高材生，明明品学兼优，拥有一肚子才华，却无法光宗耀祖，还连自己的老婆都养活不起了，这对马克思的刺激很大，也促使他的思想越来越倾向于极端，走上了革命的道路。

 

《青年马克思》中，对马克思生活上的窘态有很细致的刻画，详细地展现出了青年马克思的潦倒，那时的他没有其他收入来源，主要依靠稿费养活全家。不过一方面写稿收入有限，另一方面马克思也面临着同样困扰着后世作家的问题——拖欠稿费。在布鲁塞尔的时候，马克思为了养活一家人，甚至向当地劳动部门表示，自己愿意从事任何工作，只要能够赚钱。电影这样表现，是为了祛魅，是为了表现马克思身为普通人的一面，但展现的实现毕竟是真实的。我们也可以从中看出，马克思思想的转变，其实就是从这一系列事件中发生的。要是他一毕业，就成为了名声显赫的家伙，估计也就没有后来的马克思了。就像希特勒如果顺利考上了艺校，怕后来的历史也要发生改变了。

 

 

《青年马克思》后来展现的故事，就很一般了。它采取了双重线索推进的形式，尽管片名叫《青年马克思》，它讲述的故事却不只是马克思一个人，而是不可避免地要触及共产主义另一位导师恩格斯。影片干脆以双主角的形式来推动整个影片的演进，一会讲讲马克思，一会讲讲恩格斯。

 

相比于马克思睿智的哲学大脑，恩格斯则更擅长实践，擅长调查研究。当1844年，恩格斯从英国抵达巴黎，马恩两人开始了第一次正式碰面。尽管第一次见面时，两个人相互讥讽，毕竟他们一位来自底层一位来自资本家家庭，但他们还是迅速被对方的思想所吸引，并一拍即合，开始了数十年的亲密合作。

 

那次见面之前，他们相互看过对方的作品。恩格斯对马克思的《黑格尔法哲学批评》非常欣赏，法哲学批判》是一部伟大的作品，并据此认为马克思是当代最伟大的唯物主义哲学家。而马克思则阅读过恩格斯的《英国工人阶级状况》，认为这是第一流的作品，两人之间迅速惺惺相惜。

 

不过与马克思的穷困不同，恩格斯出身企业主家庭，生活优渥，他的父亲在英国曼彻斯特拥有纺织工厂。但恩格斯并没有兴趣打理家族企业，反而更愿意深入到工人阶级的生活，思考资本主义的内在矛盾。甚至，他还娶了一位普通女工成为自己的妻子。然而恩格斯的父亲非常不喜欢儿子整天跟英国工人待在一起，而且还反对恩格斯与马克思交朋友，马克思关于哲学和资本主义的观点更是令恩格斯的父亲十分反感。

 

 

恩格斯有钱，能够不断资助马克思，还能在实践方面帮助到马克思，恩格斯则需要马克思的才智来进一步打磨自己的实践，这就为两人之间的合作打下了坚实的基础。尽管没那么对等，但也做到了各取所需。

 

马克思的思想并非一直坚定，一度他也曾经出现过动摇，经历过痛苦的迷茫期，也想过要放弃领导革命，生活的困窘和每日无休止的演讲、写书和宣传也曾经令马克思感到疲惫和厌倦。但是正是恩格斯不断的鼓励，才坚定了马克思的信心。

 

 

好在，马克思意识到了自己思想上的长处。他觉得，历史上所有的哲学家，一生都在致力于解释这个世界，但是他想要做的，却是去改变这个世界。用自己的大脑与思想，去动员更多的人，去打造一个全新的世界。

 

马恩的合作，使他们去寻找更大的力量来改革这个世界。当时具有影响力的左翼人士包括蒲鲁东、巴枯宁、魏特琳等人，具有影响力的左翼力量是“正义者联盟”。这个“正义者联盟”最早是1836年由一批德国流亡者组建的秘密组织，后来逐渐团结了越来越多的左翼人士及左翼力量的加入，联合搞一些活动。但是，这个组织的软肋在于，它只有影响力，却没有组织思想，于是马恩主张提出来要加入这个组织，并为组织提炼一个纲领性文件。

 

后来的事，我们都知道了，1848年的2月份，由马克思执笔的《共产主义宣言》正式出炉了。恩格斯也在当时的“正义者同盟大会”上发表声明，将这个组织改编成为了“共产主义者同盟”。

 

影片就此结束。它讲述的是马克思从《莱茵报》主编职位上退出，被流亡国外，如何遇到恩格斯，然后两人合作一起搞事情的过程。如同流水账一般，并没有形成构成电影冲突的剧烈的转折与递进，而是慢腾腾地推进，波澜不惊，因此电影并不好看。

 

 

实际上，作为哲学家的马克思，思想并不是一直不变的。从1850年以后，马克思的思想就发生了变化，至晚年后他已经明确对革命表示了反对，否定了年轻时期的自己。但是，后世对此的了解并不多，大家记住的，基本上还是青年时期的他。还有，马克思去世的较早，恩格斯在马克思去世后，对马克思留下的文章进行了筛选与修订，只选择了他需要的内容，这也使得马克思的晚年思想没能充分散发的主要原因。因为与电影关秀不大，这里就不多说了。

 

总的来说，不推荐这个片。这是一个西方左派文人拍摄的一部夹生的影片，导演是黑人拉乌尔·佩克，他此前比较出名的影片是由塞缪尔·杰克逊担纲主演的纪录片《我不是你的黑鬼》，这也是一部带有明显平权政治思维的影片。主演马克思的演员是奧古斯特·迪赫，一个很陌生的名字，尽管他在《无耻的混蛋》《伯纳德行动》《特工绍特》《间谍同盟》等片都有露出，但留给人的印象都不太深刻，至于它这次主演的马克思，其实同样让人印象不够深刻，这也是本片不够吸引人的地方，人物塑造的不给力，还演个鸡巴啊。影片还特别突出了马克思与妻子珍妮之间的爱情，实际上马克思可不是守身如玉的家伙，而是拿着恩格斯资助给他的钱到处乱搞。这一点，实在太影响伟大导师的形象，电影一点都没有涉及，只是一味歌颂马克思与珍妮之间的关系。为尊者讳，这里也不展开了。

 

 

总之就是，除非对马克思这个人在年轻是到底经历了什么比较感兴趣，就可以看一看，否则，就艺术价值上，就还是算了吧。

标签： 传记片(133) 德国(442) 奧古斯特·迪赫(3) 拉乌尔·佩克(1) 薇姬·克里普斯(1)

6.4 

青年马克思 (2017)

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青年马克思/Le jeune Karl Marx(2017)
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