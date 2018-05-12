评分：8.2 / 10分，5/ 5分。

远在4月25日全球开画之前，迪士尼就已经在日本的官方宣传语中剧透了本片的结局，所以也没什么好遮遮掩掩、防不胜防的了。没错，就是全灭！自从中国上映以来，朋友圈、微博哀嚎遍野，迷妹们纷纷打算往漫威总部和导演、编剧家中寄刀片。要我说，你们够了！对于全灭结局无法接受的一定是不怎么看日漫美漫，或者没看过《X战警之逆转未来》电影的。就超级英雄电影来说，这并不是第一次英雄们团灭啊！但这也意味着，下一部《复联4》总会用某种办法让英雄们集体复活，最不济，不还有龙珠么，救了地球无数次。

但严格来说，本片中的全灭是随机消灭一半。有没有觉得这个设定似曾相识，如果看过丹布朗的小说《地狱》或者汤姆汉克斯主演的改编电影《但丁密码》，绝对会对其中悲天悯人的反派佐布里斯特的理论记忆犹新。他问道，一百年后人类集体灭绝和现在消除一半人口，人类一百年后不会灭绝，会作何选择，最终他决定随机消灭一半人口以中止人口爆炸带来的生存灾难。不过他的做法仅仅是释放一种无害的瘟疫，让全人类随机绝育。相比来说，具有同样哲学思想的灭霸大爷就要极端与务实的多。灭霸大爷同样目睹了自己星球的人口灾难后，决定维持宇宙的平衡，到处制造大屠杀，消除各个星球半数人口，最后还收集无限原石，一次性消除了全宇宙一半的生命。灭霸完成了佐布里斯特想做却并不真正敢做的事情。

网上有能人统计了本片全部主要角色的出场时间，灭霸最多，《复联3》确实也可以称作是《灭霸传》。这个反派拥有九头蛇样的庞大组织，像奥创一样具备崇高的哲学思想，头脑聪明，善于制造大危机，又像天启，个人实力也很强大，对付这样的敌人，没有琴葛蕾的宇宙凤凰之力，猩红女巫又被削去混沌之力，复仇者联盟毫无招架余地。看完这部电影，笔者真心站到了灭霸的一边，也很乐于看到复仇者们团灭的结果。当然，说是团灭，第一阶段的那些英雄一个都没事，消失的全是从第二阶段加入系列的新角色，但真正死透的角色只有卡魔拉和幻视，洛基谁知道真死假死（考虑到他假死的前科太多）。

漫威进入第三阶段以后，笔者就感觉到，这个系列的续集已经开始走向粉丝向、影迷向，对于路人越来越不友好，如果没有看过系列前面的作品，对影片的细节和线索的理解必然会大打折扣。而这部《复仇者联盟3》又把这种倾向往前推进了一大步，它直接由漫威十年的全部电影直接推导而出，把所有线索汇总到一起，每一组角色都有所关照。同时电影的叙事节奏飞快，因为人物众多，情节就在不同组人马间来回切换，全然不留铺垫的余地，所有的细节已经在之前的十几部电影中做出了交代，无需赘言。就像《美队3》和《蝙超》在结构和剧情上具有不小的相似性，《复联3》和《正联》更为类似。二者具有一样的结构：英雄相遇、摩擦、组队打怪，反派四处收集道具，节奏也都保持高速运转，不说废话。但《正联》比《复联3》差的是系列电影的铺垫和最终大战。不过也正因为本片高速的节奏与缺乏铺垫和细节交代，不再考虑路人的观影，导致影片门槛提高许多，情节推进有些走马灯，所以笔者有听到许多路人观众发出的差评与不和谐声音。但这不怪他们，系列经营十年，到了该阶段性总结的时候，肯定不能再像《复联1、2》搞一个不怎么相关的事件出来，全速前进才是对一路陪伴的影迷最好的馈赠。

对于罗素兄弟执导《复联3》一直都很担心。《美队2》主打动作片和政治惊悚风格，因此罗素兄弟擅长的近身格斗、街头追逐、手持跟拍和摇晃镜头都非常适宜。《美队3》开场的抓捕交叉骨的戏的设计也比较体现兄弟俩的特长，然而机场大战却搞了个摆开对冲，颇像街头火拼，到了结尾美队与铁人的对决，又回到罗素兄弟熟悉的情景。《复联3》中的动作戏大都处理成了小范围的近身战斗，且尽量回避大范围战斗和AOE技能，可谓扬长避短。就连高潮大战，考虑到瓦坎达高度发达的原始战斗方式，以及敌人都是爬行动物，所以设计成古代打仗式的千军万马冲击也并无不可，笔者觉得兄弟俩可以去拍拍魔戒式的战争片。然而就像漫威长久以来对战斗力的弱化，本片也确实只能从听觉上去感受打击感，而无法从视觉上感受到冲击，大概只有顶级战力雷神出手的时候才能感觉到这是超级英雄在战斗。

《复联3》保持了罗素兄弟一贯的严肃氛围，然而有逗比护卫队的加入，影片也很难保持不苟言笑。好在这部电影的幽默元素相当克制，不再如《银护2》样刻意搞笑，或者《雷神3》般喧宾夺主，搞笑情节并不多，如同《复联1》里表现的那样，充当影片的调剂，而没有重蹈《雷神3》严重割裂和分化史诗感与严肃情节的覆辙。在灭霸大杀特杀、一路得胜的阴影下，影片呈现出一种盼着英雄受罪、等着他们何时死去的诡异观感，英雄们自己也很难高兴起来，统统表情凝重，电影相当沉重，最后的全灭则有些悲壮与无奈。

当然，也不是没有人掉链子，最不安定因素的集大成者彼得奎尔自然不会放过任何一个秀下限的机会，为对抗灭霸之路添加了太多变数，还导致抢夺宝石的过程功亏一篑，无怪乎网络上铺天盖地骂他傻逼的。影片还有些有趣的地方，比如两任福尔摩斯的吵架，三个自大狂聚首，还有来自农业大国瓦坎达的鄙视。

既然奇异博士已经预见到了唯一一个战胜灭霸的未来可能性，相信下一部《复联4》就会朝着这个方向发展下去。灭霸不是一个话多的反派，还是漫威十年来塑造最成功的反派，也是战力最强的反派，只希望不要落入漫威一贯的英雄打不过就开挂和削反派的俗套。

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文：史歌

2018年5月12日