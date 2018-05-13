《复仇者联盟3》：为什么灭霸成了可爱又迷人的反派？

首先声明，我对漫威超级英雄电影并不是超级铁杆，有些地方难免会出现失误，本文仅是我在看过《复仇者联盟3》的一点小思考，不周之处还望海涵。

作为漫威超级英雄电影十年布局的重头戏，《复仇者联盟3：无限战争》终于在中国大陆上映。然而不同以往的是，观众们在看完这部电影后并没有像以往那样讨论片中出现的超级英雄，而是将目光都集中在了本片的反派大BOSS——灭霸的身上。





这几天不管是朋友圈还是微博，你都会看到人们在热烈地讨论着灭霸。有人说他是“宇宙计划生育办主任”、有人说他是“坚定的理想主义战士”、有人说他是“为宇宙未来艰苦奋斗的励志中年”。这些评论无论是真心佩服也好，还是戏谑也罢，都说明了一个事实：在这一部超级英雄大扎堆的电影里，外国观众们都在为英雄们的离去而痛哭，而我国观众却更加关注灭霸。

那么这又是为什么呢？我想先来说两个看似于本片不相干的事。

一件事是在哲学上，有一个著名的“电车难题”，关于这个难题有好多版本，最具代表性的版本是这样的：你站在天桥上，看到有一台刹车损坏的电车。在轨道前方，有五个正在工作的人，他们不晓得电车向他们冲来。一个体重很重的路人，正站在你身边，你发现他的巨大体形与重量，正好可以挡住电车，让电车出轨，不致于撞上那五个工人。你是否应该动手，把这个很胖的路人从天桥上推落，以拯救那五个工人，还是应该坐视电车撞上那五个工人？

另一件事是上个月，波兰游戏公司11bit发行了一款名为《Frostpunk》（国内译名《冰汽时代》）的游戏。这款模拟经营类的游戏需要玩家在零下九十多度并且气温还在不断下降的恶劣环境下，通过自己的方法经营一座城市，使市民们能够尽可能的活下来度过末日严寒。这款游戏的制作初衷是为了表现人类在大自然面前的渺小、身为统治者的两难抉择还有对人性的拷问等等，但在国内，这款游戏却被玩家们搞成了“保革命、促生产、与天地斗大自救”，就在玩家们为自己保护了大多数的市民度过寒冬时，却迎来了游戏系统一句“你越界了......这值得吗？”的无情嘲讽。





之所以会出现这样的情况，是因为在游戏中，玩家要不断作出决定，比如要不要雇佣童工、要不要维持八小时工作制、要不要在市民中发展眼线、要不要镇压异见者等等，游戏制作者和外国玩家大多关注的是即使在末日条件下，公民的权利应不应该得到保障的问题；而中国玩家确认为，为了让更多的人度过末日，必须牺牲一部分个人利益，从而使得集体能够度过难关。因此，这款游戏也引发了国内玩家对其价值观的批判。

好了，题外话说完了，再让我们来看看灭霸。

灭霸并不是传统意义上的坏人，在超级英雄电影，特别是漫威的超级英雄电影中，反派们几乎都是破坏欲与征服欲极强、毫无道德观念，没有什么高级追求的家伙。但灭霸却跟他们恰恰相反，灭霸有着极强的自制力、丰富的情感并且有一套完备的道德观念和追求目标。这个宇宙资源是有限的，但生命的数量却在不断的增长，而生命无限制的增长只会导致宇宙资源被耗尽，所有美好的事物终将被不断增长的生命体所挤占和摧毁。面对这个事关宇宙的难题，灭霸在苦苦思考后终于找到了解决这个难题的方法：“那就是消灭这个宇宙一半的生命体，恢复宇宙的大和谐。”





理论很多人都会提出来，但灭霸却知道实践是检验真理的唯一标准，于是他亲自上阵，开始了对自己理论的实践，拥有了强大的力量却丝毫不贪图享乐，依然是一个一个星球稳扎稳打脚踏实地的为实现自己的理想而奋斗，这一点像极了坚持战斗到生命最后一刻南美革命家切格瓦拉，正如切的目的不止是推翻古巴专制统治一样，灭霸的目的不是为了一个两个星球，而是为了全宇宙的福祉，你不理解，我也懒得去说服你，你要挡路，我就只能毁灭你，因为这是一个崇高的理念，我们都为它服务，而为了这个伟大理念的实现，个人的牺牲算不上什么。





从另一个角度看，灭霸完全就是一个舍小家、顾大家的坚定的革命主义战士，为了崇高的理想可以牺牲自己的一切，既然自己的一切都可以牺牲，那么他人也应该做出牺牲。其实这个电影就如同《冰汽时代》那个游戏一样，国外观众关注的点在于复仇者联盟的英雄们为了保卫人类的生存权而奋勇抵抗上，而国内观众关注的点则在于灭霸为了实现崇高理想而坚定战斗上，因为，灭霸身上所表现出来的，有我们历史发展中最熟悉的一切。

再让我们回想一下“电车难题”，之所以“难”，是因为你面对的是杀死一个人还是杀死五个人的困难，他们都是非常明显的个体，你能看到每个人的身形样貌表情举止，你能感受到每个人的情绪，因此做出选择就非常的难。但如果你是站在非常高的地方，看下面一堆如蚂蚁般黑压压的人群，你还会艰难的做出选择吗？而此时给告诉你一个非常激动人心的伟大理想就要实现了，代价就是消灭下面一半的人，你还会选择拒绝做出决定吗？我想对我们来说，这种可能性微乎其微。





在我们的历史进程中，发生过太多这样的事情，在集体利益面前，个体的利益成了可以忽略不计的东西，我们一次次的为了集体利益主动或被迫的牺牲过自己和他人的个体利益，即使有些人因此遭受不白之冤，那也没有办法，因为“当时的国情”、“时代的大潮”，相比于争取自己利益的人，我们更愿意歌颂的，是那些为了集体利益和“伟大”目标而甘愿奉献的“大英雄”。

因此，我认为，灭霸之所以在众多的超级英雄中脱颖而出，成为国内观众的“偶像”，根本原因还是因为我们在他身上看到了属于我们历史发展中特有的东西，唤醒了深藏在我们基因中对“英雄”的崇拜感。因此即使他是一个反派角色，也是反派中最可爱又迷人的那一个。



