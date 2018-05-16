《寂静之地》：有惊无恐的寂静

文/梦里诗书

神秘怪物凭声入侵的夺命构思，在导演约翰·卡拉辛斯基出色的节奏掌控下，营造了《寂静之地》无声胜有声令人屏息的惊悚氛围，然而这也是一部完全不能停下来去细思的恐怖之作，电影以牺牲最为起码逻辑为代价所换取的惊悚，使其在剧情上几乎经不起任何的推敲。

电影伊始在很短的时间里透过主人公一家的超市际遇，为观众勾勒出了一番灾后末世的景象，在电影所给出的世界观设定中人类无力抵抗神秘怪物的快速入侵，几进灭绝，主人公一家五口则成是这场灾难的幸存者，而电影给这些怪物所设定的缺陷是他们既没有视觉也没有嗅觉，却拥有超强的听觉，通过声音来猎食人类，主人公一家所面对的境遇就是必须在完全无声的世界里生存下去，这一颇为新颖的构思使电影不仅拥有着不错的代入感，同时也成为了其巧用声音来渲染惊悚的绝佳利器。

《寂静之地》是一部几乎没有多少台词的电影，其人物之间只能通过手语来交流，但这并没有妨碍于导演透过点滴的情感凝聚来营造羁绊，电影中既有末世之下夫妻带耳机共舞的浪漫之笔，也有父女间隔阂的弥合，寂静之下的爱与亲情仍旧有着很好的塑造，但颇为遗憾的是不管是氛围也好，人物也罢，电影所展现的这一切却没有一个能自圆其说的奠基，不胜枚举的逻辑漏洞使电影很难做到一部恐怖佳作的细思恐极。

正所谓成萧何，败萧何，面对明显存在自身缺陷的怪兽，以及想当然的崩坏结局，凭借人类的智慧与科技，这种低级的怪兽除非数以亿计，否则根本不可能给人类造成如此毁灭性的灾难，在这样一个非常明显的缺陷下，电影所营造的每一场戏其实都充满了完全不能细思的漏洞，例如为什么开篇要让最小的孩子走在最后？为什么妻子明知外有无法抵御的怪兽还要生孩子？为什么一家人不搬到瀑布附近等等，完全不重细节，信马由缰的创作，使电影所构建的这一末世没有丝毫的说服力。

准确来说，《寂静之地》只能算是一部有惊无恐的爆米花片，空有想法，却根本无力得见缜密的呈现，生硬更难见真正的恐怖。

个人评分：6.5