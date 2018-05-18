网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>天堂电影小组>>新片预警|《超时空同居》强行煽情，逻辑糟糕！

新片预警|《超时空同居》强行煽情，逻辑糟糕！

加入收藏

2018-5-18 23:17:49

​毒舌君上周已经去看了本片的点映，所以提前给大家预警一下，还是降低期待值观影吧，这样没准你在观影过程中收获的是愉快而不是失望！雷佳音和佟丽娅的CP感不错，但剧情就不那么令人满意了！

《超时空同居》比较适合那些看片不太带脑的观众，被影片带着走，看到雷佳音和佟丽娅“欢喜冤家”式的互怼就乐一乐，看到两人悲情分手的煽情戏就感动一把，没准这部分观众观看本片还是会觉得值回票价的。​

​但像毒舌君这种看片稍微爱较点真儿的观众，看完后仔细一想，就觉得本片的问题实在太多了！还是先说优点吧，就是上面提到过的，雷佳音和佟丽娅这对CP的搭配蛮有新鲜感的，化学反应也不错，两人的表演也都蛮出彩。佟丽娅在片中塑造的虚荣物质妹角色形象，同雷佳音这种loser暖男形象，既能迸发出许多欢快的喜感，在情感方面也具有很大的互补性，大玩煽情也不会让人反感。

还有一大优点就是科幻设定蛮有趣的。时空扭曲导致住隔壁的两人因为一堵墙的消失而同处一室，雷佳音开门是1999年，佟丽娅开门是2018年，不同时空的“代差”制造了不少喜感，尤其是1999年的雷佳音感受2018年的世界，闹出的笑话就好比刘姥姥进了大观园。​

​但影片的缺点就在于，使用了这样的奇幻设定来营造噱头和笑点，却严重缺乏让剧情围绕奇幻设定的合理设计与精彩表达，而是陷入混乱与无序，结果就是前半部分剧情靠笑料来撑，后半部分剧情靠煽情来撑，故事比较松散，东一榔头西一棒子，最后高潮戏将雷佳音与佟丽娅的命运强行关联在一起，也显得十分生硬与牵强，合理性与逻辑感都比较糟糕，无论是剧情还是角色都经不起仔细琢磨！

首先说奇幻设定方面的问题吧，既然片中男女主角利用2018年的时空优势，到1999年买彩票，都被设定成未来不可被改变，彩票上的号码奇迹般消失。那么那个科学家为什么还说如果历史发生变动，现在的人很可能会因为过去改变而被“吞噬”掉？那么未来到底能否被改变呢？影片在此处显然是自相矛盾的。​

​还有，影片居然想给这个“时空穿越”的奇幻设定，制造一个“实属人为”的科学背景，但有关“科学”的所有理论和情节都是混乱的、语焉不详的，什么“本来是要送那个大老板到未来预见商机，结果却回到了过去”，这些相关的台词还不如不说，说了不仅没有形成合理解释，反而让影片的因果逻辑更加混乱，让人对本片的科幻设定更加困惑！​

​此外，本片也犯了跟韩寒那部《乘风破浪》在“奇幻穿越目的性”方面一样的毛病，实现穿越的雷佳音和佟丽娅，对于通过穿越达成何种目的极其不明确。佟丽娅原本有着“救老爸”的强烈愿望，但仅仅因为没法打电话就再没下文了。而雷佳音则表现得似乎一点都不想知道未来的自己过得好不好，只是上网搜了一下自己的名字，失败后也就没有再继续了！这些对于人物的逻辑和动机来说，都是极为不合理的。​

​最后，雷佳音和佟丽娅之间的情感关系也不足以令人信服。影片已经把佟丽娅塑造那种如此爱钱要面子、如此贪慕虚荣的拜金妹，一心想过回小时候那种富裕生活，那她最终倾心于雷佳音这个一无所有的loser男的原因是啥呢？就因为雷佳音是个暖男？能够安慰和关心她？或者仅仅是因为两人同处一室、日久生情？影片在情感戏的设计上，无疑缺乏一些决定性的情节，让观众信服佟丽娅能够抛弃物质，爱上雷佳音的充足理由，只是一味想靠煽情和哭戏来让观众感动，这样做是无法真正制造出动人的效果的。（文/列文）​

标签： 列文(852) 佟丽娅(24) 雷佳音(13) 超时空同居(2)

6.9 

超时空同居 (2018)

影评(8)

收藏(186)

超时空同居/How Long Will I Love U(2018)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/1110949/blog/8038758/
--------------------

楼主

管理员给此话题奖励了3分！
回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
天堂电影小组 10001

RSS订阅

天堂电影小组

511734名成员75373个主题

性质： 公开， 批准加入

可用积分:13分

 