新片预警| 观看惊悚片《寂静之地》，小心你的小心脏！

​毒舌君前几天去看了​《寂静之地》首映，果然名不虚传啊，不愧是好莱坞今年口碑票房双丰收的惊悚片佳作，绝对不会低于你的预期！等到周末本片全线上映，跟《复仇者联盟3》抢票房的强大对手就要来了，呵呵！看来《复联3》冲击票房20亿的征途危险了啊！

不过，毒舌君在此还是要给大家提前“预警”一下，心脏的不好朋友请谨慎观看，至少做好充足心理准备、吃过保护心脏的药品之后再去观看，另外也请谨慎带老人和小孩观看，因为就毒舌君的现场观感来说，音效实在是太“惊人”了！尤其是影片在开始之后的很长时间，都处在一片静默的氛围中，然后突然一声惊悚感极强的音效在你耳边炸响，说实话，第一次这种炸裂音效响起的时候，毒舌君的小心脏都收缩了一下！​

​影片前几次爆发出这种炸裂音效的时候，都蛮“惊心动魄”的，直到后来这种音效听多了，才慢慢变得习惯，毒舌君的小心脏才逐渐恢复平静。所以，毒舌君也算是在这里给大家预先提个醒吧，大家在观影前也有个心理准备，千万别在观影时被吓出个好歹！

对于心脏承受能力强、就是想找刺激的影迷，那还有啥说的呢？找音效最好的影院来呗，保证不刺激死你，呵呵！毒舌君今天在北京合生汇寰映影城体验的Dolby Cinema系统就蛮牛逼的，观影时小心脏的悸动就是被这个系统的音效给吓出来的，推荐胆大的也选择这种影院观影哈！​

​下面尽量不剧透地来说说影片观感！

正如上面提到的，本片在风格上的一大特点，就是在极度静默的氛围，突然转换到极度惊悚的音效，对观众的听觉和心理产生的极大冲击力。甚至可以这么说，这是一种以声音和音效统领整部影片的前所未见的风格，此前的好莱坞商业片从未这么玩过！整部影片能让你听得清楚的台词甚至都没有几句，观众观看影片的“视听享受”中，听觉的作用被成倍放大，所以给人的新鲜感格外强烈。​

​当然，这种极度静默的氛围，也可能会带给看惯热闹火爆型好莱坞大片的观众一种不良的观感——沉闷！影片的前半部分可能会有一点这样的问题吧，但好在影片的后半部分马上进入到生死一线的惊悚感和紧张惊心的动作戏中，紧张和惊悚形成的强大张力，以及片中角色危在旦夕的命运，再加上强劲的情感力度，所形成的合力妙不可言，能够牢牢抓住观众的心，这就是影片在商业层面的过人之处。​

​本片总体来说是一个小成本之作哈，场景比较简单，故事也不复杂，就是展现一家人从躲避怪兽，到为了保护彼此对抗怪兽的过程。但影片真正做到了小而精，导演对于剧情逻辑、合理性以及细节设计，都有细致而精心的设计和考量，恐怖生物的特效亦做得很精细，毫不马虎。​

​家庭情感戏也是本片的一大亮点，毒舌君认为这一点也是本片能够在北美票房大卖的关键因素之所在，能够将惊悚感和家庭情感戏结合得如此完美，在好莱坞惊悚片中也是极为罕见的，​《寂静之地》做到了既“惊人”，又“动人”，这种家庭戏的情感力度，美国观众对此是毫无抵抗力的，只能乖乖献上自己的钱包！​毒舌君可以保证，你在观影过程中，也一定会被这家人的情感所打动！

​本片的风格容易让人联想到比较类似的好莱坞惊悚片《天兆》和《科洛弗道10号》，但跟这两部影片最大的不同是，《寂静之地》不仅仅局限于“密室惊悚”，跟怪兽直接对抗的戏份也非常多，沉闷的戏份也更少，因而商业娱乐性与可看性也更强！​​

​​影片的结尾也非常赞！整部影片中，一家人都处在被怪兽追杀的危机中，观众的情绪始终压抑，但到了结尾，一家人突然发现怪兽的弱点，开始展开绝地反击，影片就此戛然而止，给观众留下一个大快人心的结局和充满希望的余韵。​

最后毒舌君想再强调下，《寂静之地》非常好看，强烈推荐观影，不过在观影前要做好心理准备，保护好自己的小心脏哦，呵呵！（文/列文）