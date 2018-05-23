《超时空同居》：这对CP组合，我吃了

国产爱情片《超时空同居》5月18日公映，我才发现，原来5月20日，即5.20（我爱你）已经和2.14情人节、3.8妇女节、农历七夕节、双11光棍节成为爱情片必争的档期之一，其票房、传播力在当天总会有额外的加成。

《超时空同居》亦不例外。

这部与好莱坞口碑惊悚片《寂静之地》同日上映的国产片，从首映日开始，排片和票房都死死摁住对方，成为这一档期不大不小的黑马。

影片在口碑方面也相当不错。豆瓣达到了7.4分，特别是雷佳音、佟丽娅这对CP组合，获得了绝大多数网友的好评。

整部戏做到了笑点不尴尬、情感无违和、三观又很正，虽然这些标准看起来并不算高，但在当今国产爱情片里，已相当难能可贵，甚至成为一种“奢侈”。

雷佳音、佟丽娅这对CP组合，虽然是在大银幕上第一次亮相，但两人很接地气，谈起恋爱来与普通人的恋爱经历如出一辙，有苦有泪但更多是的甜蜜温馨。

雷佳音给人的感觉是，憨憨的，又贱兮兮的，从里到外流露出一股“率性、天真”，非常讨喜，可以说自带喜剧光环。

而且，片中他一人分饰两角，除相貌外，性格、举止反差极大，但两个角色完成度都非常出色。

佟丽娅的美貌自不必多说，她给人的感觉则是心直口快，虽然有些爱慕虚荣，好耍小脾气，但骨子里还是一名识明理的善良女孩。

这两位个性鲜明的人结伴在一起，从起初的相互碰撞、再到后来相知相爱，整个过程充满了笑料，恋爱过程也很令人信服。

影片穿越的设定也很有意思，即便早已不是新鲜事，然而运用在国产爱情片里还是比较少见的。

而近二十年时间上的巨大跨度，使得雷、佟二人在观念、阅历等方面，引发了强烈的反差萌，也令人忍俊不禁。

此外，影片多次向《泰坦尼克号》《断背山》《朗读者》《甜蜜蜜》等经典电影的致敬，彰显了导演苏伦的迷影之心。

不过这些都是作为“辅料”出现，更多是起到调节气氛的效果，并没有喧宾夺主。

影片最后，佟丽娅饰演的谷小焦有两个选择：

A.1999年雷佳音饰演的陆鸣，有才爱笑会做饭，一心一意对你好；缺点是没钱，事业屡屡碰壁。

B.2018年雷佳音饰演的陆石屹，事业有成、腰缠万贯，会懂女人心；缺点是整天冷冰冰的，把爱情当做是利益交换。

如果光看前半段，谷小焦肯定会选择B，但在片尾她却义无反顾的选择了A。

这个结局，并不是单纯的为了团圆而团圆。

而是通过一整部电影的铺垫来告诉我们：能够陪你终老的，终究是踏踏实实陪你相濡以沫的身边人。

最后，衷心希望今后国产爱情片的质量都能以这部电影为标杆。

不过从目前来看，有点困难。