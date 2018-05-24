这部纪录片告诉你，中国历史上也曾有一个史塔克家族

《权力的游戏》可以说是近几年来影响力比较大的美剧之一，这部改编自长篇小说《冰与火之歌》系列的电视剧以其精良的制作和出色的剧情引发了广泛的关注和讨论。作为剧中的主要家族之一，坐镇临冬城的史塔克家族一直在观众们心中有着极重要的地位，其实不止在剧中，就算在原著中，史塔克家族也深受读者的喜爱。





在《冰与火之歌》的世界中，史塔克家族是一个极其古老的家族。早在数千年前的英雄纪元时期，史塔克家族便出现了一位传奇人物——“筑城者”布兰登.史塔克，他筑造了史塔克家的家堡临冬城，并且孩建造了用来抵挡塞外野人和异鬼的绝境长城。从那时起，史塔克家族便成为了“冬境之王”（后来改称“北境之王”）。

在数千年的时间里，史塔克家族不断兼并周边势力，逐渐成长为维斯特洛大陆北部地区最大的势力。但坐拥北地领土的史塔克家族并没有热心于维斯特洛大陆的权力争斗，而是坚定地负起“北境守护”的责任，积极协助守夜人军团对长城的防守，一次又一次的将野人和异鬼阻挡在长城之外，为维斯特洛牢牢的守住北大门。





后来，征服者伊耿和他的两个妹妹骑着巨龙来到了维斯特洛大陆，妄图抵抗的各个势力在巨龙的烈焰面前均化为灰烬，面对这种无法抵抗的神力，当时的史塔克家主托伦.史塔克向伊耿屈膝投降，托伦史塔克也当即被任命为临冬城公爵和“北境守护”，史塔克家族保全了领地并且世代镇守北境。直到那个“错误的春天”，因为一名女性，史塔克家族起兵反叛，而后来的结果我们也都看到了，曾经强大的史塔克家族在战争中几乎被毁灭。

以上就是在《冰与火之歌》这部鸿篇巨作中，史塔克家族的命运。而巧合的是，在我国漫长的古代历史上，有一个家族也同史塔克家族有着几乎相同的命运，这个家族，就是播州杨氏家族，而三集纪录片《铁血兴亡录——播州杨氏政权七百年》，就为我们讲述了关于播州杨氏家族七百年的传奇历史。





播州这个名字第一次出现在历史上是在唐朝时期，它的地理位置在现今的贵州遵义附近，而播州的播字意为“番之有才者”，即招抚夷人所置的州，看字面意思我们就能知道，这里是一个少数民族聚居的区域，而我国悠久的历史也多次告诉我们，这样的边远地区最容易发生对中央政府的反叛。公元859年，播州地区的南诏部落反叛唐朝，并且逐渐攻占播州全境，而此时的唐王朝已经进入晚期，实力大大衰退，面对反叛，当时的皇帝唐懿宗竟然无兵可调，只得下诏全国，招募有能力的人士前去播州平叛，而平叛的筹码则是可以“永镇斯土”，也就是永远保有这块土地。

如同史塔克家族由“筑城者”布兰登开创出辉煌历史一样，播州杨氏家族也有这么一位“筑城者”，他的名字叫杨端。当时的杨端是会稽太守，作为省级干部的他敏锐的察觉到了朝廷的这条诏谕背后的意义，于是他毅然放弃优越的生活，回到太原老家，举全族之力，率领由八大姓家丁所组成的私人武装共四千余人，怀着为朝廷排忧解难、为家族扩大领地的“家国”志愿，踏上了前往播州平叛的道路。





民间有句俗话，叫“强龙难压地头蛇”，闯进播州这片偏远荒蛮之地的杨端自然没有好果子吃。播州地形险峻，物产贫瘠，叛军像游击队一样躲藏在各个角落里等待着发动进攻，但有些人注定要造就时代，面对种种困难，杨端一面搞武装斗争，一面搞生产自救，两手抓两手都要硬，而这时候老天也帮了他一把，当地三大地主家族也向他伸出了橄榄枝。就这样，杨氏逐渐击退叛军，收复播州，并在此落地生根。





就在杨端率领家族艰难的站稳脚跟的时候，远方却传来了唐王朝被朱温葬送的噩耗。从此，中原大地陷入混乱割据时期，而播州杨氏也与太原本家彻底失去了联系。此时的杨端面临着比“筑城者”布兰登还要险峻的局面，因为中原的乱局已经波及全国，播州附近各个势力都对其虎视眈眈，不同于小说中的原住民史塔克家族，杨端所率领的军团是闯进少数民族聚集地的汉族势力，而这些有限的汉族人口每经历一次战斗，都会减少一部分，面对着岌岌可危的局面，播州领主杨端在临终前做出了一个非常英明而艰难的决定：允许杨氏子弟放弃汉俗，与当地夷人融合。由此，播州杨氏家族，正式建立。

杨端死后，播州杨氏家族一边与当地少数民族融合，一边与四方来犯势力对抗，杨氏的先后四代家主，都死在保卫领土的战场之上，最终，他们成了播州这片土地上不可动摇的统治者。虽然成了割据一方的豪强，但播州杨氏始终恪守先祖杨端遗训，于公元1108年主动请求归附北宋，宋徽宗加封杨氏家主“播州安抚使”，世袭永镇播州。但没过多少年，蒙古大军的铁骑便到来了。

作为镇守播州的豪强势力，杨氏始终坚守着“家国”思想，由家主杨价亲自领兵，配合宋王朝在四川战场上数次挫败不可一世的蒙古军队，不但派出军队，继任杨氏家主杨文还向四川战场总指挥余玠献上《保蜀三策》，在制定了建城防御的策略后，杨氏还派出了领内两位内政达人冉璞冉琎协助建城，而这座城，就是改变了世界历史的“钓鱼城”。





关于钓鱼城，一直以来被外国史学家称为“上帝折鞭处”，这所以这座城池能获得如此之高的评价，原因完全在于其改变历史的作用。公元1259年，不可阻挡的蒙古铁骑在欧洲打到了波兰城下，在西亚，打到了仅存的伊斯兰国家埃及城下，但在南宋，却碰到了钓鱼城这颗硬钉子。当时的蒙古军队最高统治者蒙哥亲自率军攻城，却被守城宋军的飞矢击中，命丧钓鱼城。此后，蒙古军队各势力陷入对最高权力的争斗之中，钓鱼城一战拯救了欧洲和伊斯兰世界。

对于蒙哥的毙命，播州杨氏家族功不可没。有意思的是，在武侠小说《神雕侠侣》中，金庸把这段历史写成了独臂大侠杨过在协助防守襄阳城时用飞石击杀蒙哥大汗，不知道这是对播州杨氏的一个致敬还是仅仅是一个奇妙的巧合。

在看到钓鱼城在抗击蒙古入侵的功劳后，杨氏家族也没有放松对自家地盘的守卫，在南宋朝廷的协助下，杨氏又在领内修建了钓鱼城的“影分身版”——海龙屯，结果没想到蒙古军队宁愿改变作战计划，也不愿踏进播州一步，绕道从广西杀向了湖南。就这样，播州杨氏在西南战场上跟蒙古军队对战了四十多年，几乎没有败绩，以至于到元帝国建立后，只有播州这一个地方没有被征服。





南宋灭亡两年后，元世祖遣使入播州，告诉当时的杨氏家主杨邦宪：南宋已经灭亡，再抵抗下去已经毫无意义，而且只要愿意投降，则不计前嫌。不计前嫌这四个字可以说是意义重大，纵观中国的历史，恐怕还没有哪一朝皇帝能跟人说你揍了我四十多年我都不计较，还继续给你封官进爵的事儿，这足以说明播州杨氏家族的勇猛。在大哭三日后，为免生民涂炭的杨邦宪向元帝国臣服，忽必烈立刻封杨邦宪为“邵庆、珍州、南平宣抚使”，追封其父杨文为“播国公”。这几乎与《冰与火之歌》小说里，托伦史塔克臣服坦格利安王朝后被封为公爵的情景一模一样！

而关于播州杨氏家族的崩溃也几乎与史塔克家族一样，在《冰与火之歌》中，围绕着莱安娜史塔克发生了一系列混乱与猜忌，最终导致史塔克家族起兵谋反，协助拜拉席恩家族推翻了坦格利安王朝，最终在五王之战中遭遇灭顶之灾。而播州杨氏家族也因为最后一任家族杨应龙杀掉了自己的妻子张春花而引发了杨氏与大明王朝之间的一系列的误会和猜忌，最终杨应龙起兵谋反，明王朝调集八路大军才最终将杨氏剿灭，这也是著名的“万历三大征”之一，延续了七百多年的播州杨氏政权就此灭亡。





这三集纪录片看下来，给我的感觉就是太奇妙了，我国历史上的播州杨氏家族和美国作家乔治马丁小说中的史塔克家族竟然是如此的的相像，它们不但对于各自所处大陆的和平发挥了重大的作用，甚至连兴起和衰败的轨迹也都几乎一模一样，真是让人感叹。

随后再说说这部纪录片中的历史再现场景，在片中，有大量的历史还原镜头，通过演员的表演为我们再现了杨氏一族从筚路蓝缕到顽强抵抗再到挣扎灭亡的历史过程，考究的道具与演员们精湛的表演简直比现今大多数的古装剧还要好，不光是那些还原历史人物的演员，甚至就连扮演普通士兵的群众演员，精神面貌和演技都远超影视剧普遍水平，堪称是良心大作。





可以说，这部纪录片通过非常严谨而又极具观赏性的方式，向我们展示了中国历史上一个强大而不为人知的家族的历史，从中也能让我们感受到中国人自古以来的“家国情怀”是如何在历史大潮中实践的，如果你也对历史感兴趣，这部纪录片绝对值得反复欣赏。



