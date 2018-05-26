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活着——《佛罗里达乐园》

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2018-5-26 17:52:58

 

活着——《佛罗里达乐园》

**《佛罗里达乐园》片名The Florida Project (2017)，别名迪士尼的夏天(台)/欢迎光临奇幻城堡(台)/欢迎光临梦幻乐园/佛罗里达公租乐事/佛罗里达廉租房/佛罗里达项目/佛罗里达计划。

 

美国小成本独立电影，导演肖恩·贝克 Sean Baker着眼迪斯尼世界旁边的贫民窟，通过质朴的镜头和朴素的表演展现最底层的米国人民。

 

这座廉价的社区汽车旅馆名叫“魔法城堡”，旁边就是世界著名最大的迪斯尼世界——佛罗里达州奥兰多的华特迪士尼乐园，而这里只是刷着紫色涂料的廉价旅店。一如闹市中的九龙城寨，贫穷人群集聚在此，魔法城堡里也是有泪有笑，三教九流各色人群混杂，影片着眼年轻的单亲妈妈Halley，还有她的孩子Moonee，讲了她们的一段生活。

 

影片时长将近两小时，这段时间里大部分时间都是几个熊孩子到处搞破坏，疯跑玩耍。明明是充满童真的电影，我却看得无比压抑。熊孩子们自幼缺少管教，终日四处破坏，打发无聊时光，丝毫不顾及别人的感受，也从不考虑自己的未来，他们和他们的家长一样，每天混吃等死，能混一天是一天。

 

片中的角色各有各的不幸，不幸是由主观和客观共同造成的，其实如果她们肯吃吃苦、努努力，日子未必会这么惨。可能低保措施太好，反而会挫伤她们的动力。

 

单亲妈妈Halley本身就是一名问题少女，浑身花花绿绿的纹身，一头原谅色的长发，嘴唇上还打着唇钉，似乎她的叛逆劲儿还没过去。她有过前科，找不到工作，吃饭问题都要依靠餐厅打工的同伴打包剩菜剩饭，坑蒙拐骗穷尽办法凑齐房租，走投无路甚至发布招嫖广告卖身筹钱。就是这样一个自己都过不好的人，还拖着一个拖油瓶Moonee，连自己都过不好的人，叫人如何想象她带孩子。

 

事实也是这样，Halley带孩子带的很差，Moonee的教育成人成长满满的都是问题，而唯一值得称道的就是Halley对Moonee的真爱。不管Halley自己过得多么惨多么不堪，她依旧坚持给Moonee一个充满乐趣的童年。Halley会带着Moonee看最美的夕阳西下，陪她一起淋雨，陪她一起戏水，用不多的零钱带Moonee吃自助早餐。喜剧的核心是悲剧，在这个乐园里，大人们只会看到了核心，熊孩子们装点出的喜庆外衣，显得透明又脆弱。

 

“这才叫生活，比环游世界还棒！就算环游世界，也吃不到这么多东西！”Moonee大快朵颐眉飞色舞时，Halley也流露出不多见的舒坦表情。

 

导演力求原汁原味地表现故事，选用的基本都是非专业演员出演，Halley的扮演者是导演在instgram上发现的小网红，几个熊孩子小演员也都是非专业演员，她们在镜头前毫不生涩，十分自然。这也是影片能够打动人的一个关键要素。

 

“魔法城堡”既然叫做城堡，怎么会少得了骑士。这里的骑士就是旅店经理Bobby，全片唯一一个专业演员威廉·达福 Willem Dafoe，他也凭借本片提名奥斯卡最佳男配角。Bobby职务叫做旅店经理，实在是旅店的全勤杂工，啥活都要干，收房租、修洗衣机、刷新墙面、旅店保安，一人负责了整个旅店所有大小事务。也正是这个Bobby，让旅店有了人情味。他在这一票带着拖油瓶的单亲妈妈中，充当保护者，帮助她们遮挡了许许多多的麻烦，但也只能做到这样了，骑士只能守护一时，走到最后还是要靠自己。

 

现实很骨感，

活着有点惨。

 

 

标签： 美国(8067) 剧情片(3014) 生活(5130) 小成本(1327)

7.8 

佛罗里达乐园 (2017)

影评(13)

收藏(220)

佛罗里达乐园/The Florida Project(2017)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8039227/
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Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.

楼主

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2018-5-27 1:31:11

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The only thing predictable about life is its unpredictability! 人生中唯一能预知的就是世事难料
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1 楼

台湾人定居在珠海 876026

台湾人定居在珠海

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