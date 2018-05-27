《路过未来》：从哪里见到未来？又在哪里走丢的？

他们来自偏远的甘肃小村落，一家四口南漂在深圳工作，父母劳碌了大半辈子，女儿也兢兢业业分担，全家攒凑了二十几万积蓄，可惜依然没法扎下根。

这部电影讲述了关于外来工在深圳生活的写照以及主人公一家子去留的故事。

为什么有些家庭能继续留下，而他们却失败了？很多问题，旁观者能用观点解释，但身处“社会”河流当中，出身地位决定了漂流起始方向，不是谁都能轻易翻身转向。

影片以黄牛在医院兜售专家预约号的情景开场，通片接踵带出很多社会问题，一幕又一幕标签围绕着主人公杨耀婷的生活。又在安静或是无奈刹那，导演惯用镜头停顿，充沛时间给予观众思绪延伸，甚至能让我感到隐隐作痛。

虽然揪心触动，可算不上悲剧，耀婷只是在生活背负着一块大石头，缓慢地前进，也是一个群体的缩影；正因为明白这是很普通与普遍的现状，观众不会过多投以怜悯之情，然而共鸣点还是能诱发内心的颤抖。

“家”的概念越来越复杂化、多样化了，原指代居所，又或者一家人共同生活的地方；现在，对于外来工产生更多含义；耀婷一家一直在深圳租房，父亲患病失业后，生活支出压力下被迫回了甘肃老家；耀婷接手了经济重担，她的期望是在深圳购一处栖息之地，为父母及家庭留下实质性的未来。

思乡感情与在外地购房，本不该矛盾，对于外来工却是两难选择。难的并不是如何选，而是没法选：留在家乡，有住处没收入，留在城市，有收入，没法稳定扎根。现实来说，房子真的比感情重要，因为房子对于绝大多数人而言，更难得！

影片中有两句很啰嗦的台词：

耀婷买房这事，房屋中介不停对她说：“房价天天在涨，早买一天少花一分钱”。

耀婷患病住院后抱怨：“看病费用很贵，多住一天院就得多花一分钱”。

两难的事情循环上映，生活就是这么无理取闹。

耀婷所经历的事情：家庭支出、好朋离去、首付房贷、重病入院。恰好不幸的事情都被遇上，缓解情绪几乎依赖着手机陌生聊天。幸运的是，两人相遇了！

耀婷一直用手机与陌友“沙漠之舟”网聊谈心，无论是好友李倩离世前后。有一次，自认聊熟了的“沙漠之舟”向耀婷申请通过成为好友，耀婷拒绝的顾虑是：“如果真的成了朋友，我未必能如意地谈心”。

面对面时一种生活，拿起手机的虚拟屏幕又是另一番景象，当然，她的大部分压抑在此得到了稀释。

影片中的男主角新民，外表不正经不踏实一副小混混样子，是导演特意给观众先入为主埋下的伏笔。新民的裤兜里有三台手机，寓意三种身份或性格，一个是放荡不羁的大哥形象，一个是接老板活的打工者身份，还有则是善于倾述与赞美的“沙漠之舟”ID。

每个人都有只有一张脸，却可以隐藏不同性格，偶然知道耀婷与之彼此网聊谈心的真实身份后，他阻止了耀婷继续冒险参与试药的兼职，并主动承担他认为必须付的责任。当耀婷来到新民家中，不经意发现新民的居所干净整洁，还抱有学习“经商”的梦想。意想不到，他是一个有底线、对生活有品质要求的人。

新民外出接活，耀婷在新民家的窗台远望外面，紧接着一个航拍视野的镜头，环绕着的美好的绿色景象，我以为影片此刻就要结束了，该多好！

可惜影片并没有结束，又当耀婷上工地顶楼给新民送饭时，两人站在高处地盘平台，镜头由南面的香港，拖到北面平安国际金融中心地标一带，寓意着目睹了这一城市的发展变迁，这就是他们曾经向往的遥远的未来，也是最后所能看见未来的终点。

没有房子、没有户籍、留不住的感情，享受不到城市的福利，大风大浪过后，终归只能成为过路人。

耀婷和新民一同回甘肃老家的列车上，患了重病的耀婷吃过药，闭上眼睛久久没有睁开，新民边吃方便面偶尔抬头看着耀婷，丝毫不动。或许会有观众疑惑，耀婷到底是不是“死了”，但如果认为他们对未来还留有希望，我确信那只是睡着了。

生活没有终点，只要活着，就会一直流淌。

2018.05.21 百丽宫影城猎德igc店，李睿珺导演交流会