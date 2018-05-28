《超时空同居》：19年时间给我们带来什么？

当穿越题材被玩滥了之后，我们唯一能做的便是……在一部电影里玩两次穿越。

《超时空同居》很巧妙的get到这一创意，用一扇门的左右开完成了双穿越的创举。

非常有趣，如同《向左走，向右走》完美的对称关系，影片的设定给了如我般中轴对称强迫症患者一个迅速爱上它的理由。

左右对称不单指男女主角，还扯上了时间与空间，故事的可塑性变得无限广阔。可以像《回到未来》那样玩烧脑时间线，也可以像《终结者》系列那样玩不同时空中的父（母）子相见，还可以像《时间恋旅人》那样关注于爱情与亲情……

《超时空同居》选的是喜剧与爱情两条线，喜剧元素来源于19年时代变化造成的强烈反差，爱情要素聚焦于爱上一个来自过去（或是未来）的人会是怎样？





1999年—2018年，时间跨度19年。

19年间，这个世界发生了什么变化？

影片用两组长镜头戏剧化的展现了19年来的变化。手机智能了，交通拥堵了，房价疯涨了，空气雾霾了，城市变快了……

显而易见，19年时间带来我们更丰富多彩、方便快捷的生活，也给这个世界带来了城市病与生活压力。









19年间，你我发生了什么变化？

谷小焦失去了父亲与优渥的家庭环境，在社会浮躁的“唯成功论”逼迫下，变得势利与虚荣；陆鸣走上成功的道路，迈向人生巅峰，代价却是出卖了自己的理想与灵魂。

显而易见，你我变得更糟了。这是19年时间理应换来的正确答案么？似乎和想象的差距很大。





19年间，我们得到了什么？又失去了什么？

我们得到了家庭、子女、工作、职位、职称、金钱、荣誉、地位、失眠、抑郁、腰围、脂肪肝……

我们失去了天真、浪漫、单纯、诚实、谦虚、正直、善良、健康……最关键的是，我们失去了初心！

19年间，我们看过了《泰坦尼克号》《珍珠港》《朗读者》《断背山》，爱情从单纯的付出与牺牲变得更为复杂与纠结。

19年间，邓丽君早就变得不再流行。而《甜蜜蜜》虽然已经重映，但很难唤起新一代年轻人的共鸣。所以即便本片片尾雷佳音卖力的挤出黎明式尴尬笑容，佟丽娅眼角弯弯试图再现张曼玉的妩媚，影院里的大部分观众却变得不明就里、无动于衷。

甚至有人质疑此刻为何要配上在1999年也显得不合时宜的邓丽君金曲。这不明摆着要致敬《甜蜜蜜》结局么？19年的代沟足以让曾经的经典与流行变得黯淡与无人忆起。





她爱上了19年前的他。

因为那时的他虽然没钱、没事业、没地位，但却有梦、有品性、有担当。

那时的他还没带上故作斯文的眼镜，也没穿上尽显绅士的西装，更没坐上富贵风范的豪车，也没说出霸气凌厉的台词……

但那时的他很善良、很真诚、很羞涩、很腼腆；他说话木讷，不善于讨女孩子欢心；但他每句话的发自内心，而那颗心闪耀着纯洁的光芒……那才是他吸引她的全部。





他爱上了19年后的她。

因为那时的她虽然爱财、贪虚荣、讲物质，但却爱笑、爽朗、知性、外刚内柔。

这时的她依然天真、率直、想哭就哭、想笑就笑，她年轻依旧、活力四射，犹如19年前的她……





19年后的他遇上了去过19年前的她。

有身份、有地位的他想用物质与金钱买来爱慕，他已迷失，以为在2018年“成功”可以换来一切，包括爱情。

而回望过19年前的她，明白了什么才是真爱，与19年初心不变的难能可贵。

19年后的她遇上了困在19年前的他。

她不想他为了自己断送未来的似锦前程，她也迷失了，以为在2018年“成功”可以替代一切，包括爱情。

而去到过19年后的他，明白了什么才是值得珍惜的真爱，与19年矢志不渝的执着信念。





19年说长不长，我们通过19年的时间也许并没有积累太多的财富与地位。

19年说短也不短，我们在19年里不时回望过去的自己，才发现时间正缓缓的拖拽着我们，驶向自己曾经最不想成为的自己。

19年前，时间回到1999年，我刚大学毕业，迈入社会……

如果可以重来，我会如何选择？

然而，世界上并没有如同《超时空同居》里的那样一扇门，也没有片尾如同《你的名字。》里的那种隔空相望。

我们无法在时空中回到过去，看到未来……

于是，19年后，时间来到2018年，我怀着无奈、无助与恬静、清澈相互掺杂的心理，写下了这篇文字……