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民国风情画，《荒城纪》完美承接《让子弹飞》+《驴得水》

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2018-5-28 18:06:28

 

中国电影近些年繁荣了起来，总票房不断攀升，佳作也频频出现，但有关民国题材的佳作并不多，尤其是讽刺喜剧类型，更是少之又少。但幸好《荒城纪》横空出世，与《让子弹飞》《驴得水》合在一起，勾勒了一组完整的民国社会风情画。

 

《让子弹飞》的故事架构可以看作是上游社会的折射，由县长+乡绅+麻匪等远离底层结构的上层人士组成。县长可以赎买，马邦德买了个县长，上任路上却又被麻匪张牧之冒名顶替，结果政权结构就在这阴差阳错之间被搞得鸡飞狗跳，一地鸡毛，极具讽刺性。

 

 

《驴得水》则聚焦于一群代表社会中层结构的知识分子身上，他们曾经是一群理想主义者们，怀带着理想与激情从城里来到乡下，打算建设一个美好校园，结果却在现实面前撞的头破血流，一个虚拟的“吕得水”，就把知识分子内心深处的灰暗面逐渐揭发了出来，他们的龌龊卑劣与蝇营狗苟，都让人扼腕。

 

 

而《荒城纪》则更进一步，下沉到了大字不识几个的底层村民们。为了度过饥荒，为了在战争年代生存下去，他们做出了更加荒谬的事件，一个被听错了的“李忆莲祠堂”，结果却导致了杀人、拆屋等荒唐至极的人间悲剧，愚昧到了极点。

 

 三部影片的命运也呈现三种状态，《让子弹飞》票房与口碑齐飞，大赚狂赚，显出高逼格；《驴得水》票房数据不算显眼，但与成本比也撞了头彩，成为典型的中档片；而《荒城纪》则有些无声无息，票房惨不忍睹，一副贫贱相，实在是有些可惜。

 

讽刺艺术需要与现实社会产生勾连才会迸发出火花，三部影片都做的不错。当初《让子弹飞》上映后，大量的政治解读，猛到连姜文都感到害怕。《驴得水》对知识分子的讽刺也击中了当前公共知识分子不堪的一面，可谓生逢其时。而《荒城纪》全面未受到重视，恰恰也与当前社会注意力暗合。

 

 

中国改革开放的40年，也是中国社会转型的40年，一个难以让人接受的现实在于，这种转型是从一个又一个阶层的崩坏开始的。改革开放之初，首先进行转型的是社会的上游阶层，投机与贪腐层出不穷，将社会搞得乌烟瘴气，一段时间后这一阶层逐渐完成转变。社会的转型自上而下，当上层社会差不多完成转型时，阶层的崩坏就传导到了中间阶层，以知识分子、基层政权结构为主的群体开始发生裂变，呈现出自身的弊端出来，媚上欺下、吃拿卡要、悖逆人伦为所欲为。目前为止，社会的中层结构也差不多完成了转型，传递效应却依旧在继续，社会素质的崩坏传递到了底层结构之上，到了以农民为首群体身上。这一阶段是社会转型的攻坚时期，也是最难的阶段。

 

这个时候，为了一点蝇头小利，甚至仅仅为了不吃亏，农民就将自身的狡诈与愚昧充分呈现出来。由于农民阶层识字率较低，文化素养普遍不足，这就造成底线水准无法高企。当淳朴与善良消失不见，愚昧与冥顽就会突破底线，举动就更显得触目惊心。当前中国社会中普遍存在的食品农残超标、违规用药、缺斤短两等现象，第一实施者无不是农民。至于杀人越货等恶性案件，社会统计上农民工及下岗职工也占更大的比例。但是，当下的社会舆论往往更关注中上层社会的变动，尤其是上层社会的风吹草动都会引起热议，而对于底层民众身上正在发生的事，关注度往往不够。《荒城纪》的故事以及影片的票房遭遇，无不再次验证了这一点。

 

 

《荒城纪》的英文名字叫“The Lost Land”，翻译过来就是“虚无之地”，假托的意蕴非常明显。而且，影片的故事发生在山西的一个村庄之上，名字却不叫“荒村纪”而是“荒城纪”，以“一村”假指“一城”，乃至于整个社会，主创人员的小心思可见一斑。影片故事讲述一个山村，村民为了从官府手中获得更多的救济粮及银元，于是投机修建“礼义廉耻堂”。结果阴错阳差，保长误以为要为本村的寡妇李忆莲修建祠堂，以为要修的是“李忆莲祠堂”。于是，在一个错误的引发下，就像开始抖动的蝴蝶翅膀，结果引发了更多的错误，以至于引发出了一个巨大的杀人悲剧。整片的荒诞性非常出色，算是非常难得一见的一部好作品。

 

《荒城纪》的确是一部完成度相当高的影片，有朋友已提前将其列为了个人的年度十佳之中。影片的制式当然不能与《让子弹飞》那种大制作相比，与《驴得水》倒是很相似。两者都聚焦于社会的某一个群体，为了迎合上峰的政治意愿，结果生发出了一系列荒唐的事故，起初看起来喜感十足，最终却让人脊背发凉，喜剧的背后是浓重的悲剧结局。

 

 

只是，《驴得水》由话剧改编而成，它的故事与台词已在舞台上千锤百炼，演员的演技以及相互之间的配合也娴熟无间。而《荒城纪》值得诟病之处在于演员的演技，本来男主角林硭与女主角李忆莲的形象类似《白鹿原》中的黑娃与田小娥，甚至有更多的发挥空间，主演的表现却有些乏力，没能将两个角色塑造的光芒万丈，尽管几位配角的表现很给力，但也无法弥补主角戏份的失位。《驴得水》捧红了任素汐，《荒城纪》看完几乎记不住任何一位角色，这也是影片控制不力的一个明证。而且《驴得水》不仅有话剧IP的加持，更有开心麻花的护佑，《荒城纪》则处于裸奔状态，尽管获得了贾樟柯的力捧，但依旧无济于事。不过，这是题外话，也算是《荒城纪》票房惨败的一个注脚吧。

 

标签： 喜剧(4163) 中国(2995) 斯琴高娃(12) 徐啸力(1) 郝星棋(1)

7.3 

荒城纪 (2018)

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荒城纪/The Lost Land(2018)
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