用眼睛看，别带脑子——《生化危机：复仇》

**《生化危机：复仇》片名Resident Evil: Vendetta / Biohazard Vendetta (2017)，别名生化危机：血仇杀戮(港)/恶灵古堡：血仇(台)。

日本生化危机系列CG电影。

生化危机系列前不久才出了两部CG电影，分别是《生化危机：恶化》和《生化危机：诅咒》，眼看着前两部口碑还不错，便趁热打铁推出这部《生化危机：复仇》。这部《复仇》CG水平比起前两部有了提升，观影效果更好，剧情则更弱，令人诟病。

CG人物角色的造型、动作都十分到位，表情眼神更是很传神，不会让人太有这是假人的感觉。从洋楼到研究所，从高架到楼顶，战斗发生在每个角落，特别是里昂和克里斯，两人和僵尸一段共舞，展现枪斗术，很帅很好看。

全片也就是瑞贝卡和皮衣女反派挑起了颜值担当重担。瑞贝卡也美出新感觉，当年大战僵尸的BSAA队员，现在成了柔弱小白兔，从医疗兵成长成医学博士，专攻僵尸疫苗，一付无辜可怜的样子，还带着成熟的风韵。皮衣女反派最大的作用应该就是引出里昂，里昂口口声声说自己在休假，厌倦了打僵尸的生活，只不过当皮衣妹子妖娆地从他面前走过时，里昂才决定出山。

剧情方面槽点太多，几乎每个镜头都有令人吐槽的欲望，因为这部作品和前作不搭的地方太多，正方反方角色的做法飘忽不定，似乎在让观众玩猜猜猜的游戏。看到影片最后，让人产生一丝怀疑，到底谁才是反派啊。反派军火商的终极目的不过是想要结婚，单身狗的愤怒真是很厉害，研究出僵尸生化武器后，他准备感染整根纽约市，不过他还制造了可以拯救整座城市的解药，让里昂等人最后当了回快递小哥。号称阻止反派的BSAA，仅仅一枪就打掉三幢大楼，里昂在高架上已经消灭了僵尸狗，依旧要扔一颗高爆手雷，可能连带伤害不大就不能展现他们的帅气吧。

这部的设定很有趣，每个人其实体内就已经存在变成僵尸的基因，只要找到合适的生化开关，就可以让人类变成僵尸，解救办法就是关掉开关即可。这是唯一一部僵尸可以重新变成人类的《生化危机》，末世有了一丝喜剧色彩。

用眼睛看，别带脑子。