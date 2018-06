风起云涌——《暴君第1季》 *《暴君第1季》片名Tyrant Season 1 (2014)。 FX出品,关于中东独裁国家的美剧。 故事发生在一个虚构的中东国家阿布丁,独裁统治者中风离世,他的两个儿子贾马尔和巴萨姆接过他的权力,他们需要面对一个错综复杂的国家。国内国际形势暗流涌动、风雨飘摇,刚刚周边国家纷纷经历剧变,这对年轻的统治者产生了很大的触动,伊拉克、利比亚、埃及,一个接一个独裁统治者不得善终,他们也在考虑以往一直的统治方法是否需要做出变化。 本季只是整个故事的伊始,弟弟巴萨姆当年认为父亲的统治残酷血腥,愤而前往美国,求学当了一名医生。这次乘着侄子大婚,巴萨姆回国参加婚礼,没想到遇到一个接一个的大事。贾马尔自幼在独裁父亲身边长大,耳濡目染的也都是独裁者简单粗暴的处理方法,平日也是欺男霸女鱼肉百姓,突然接过权力后,要担负起一个国家的责任,反而显得有些不知所措。一直想要逃离独裁国家的巴萨姆,在国家、人民和历史责任感的感召下,决定留下来辅佐哥哥,让自己的国家有一个更加美好的未来。 虽然本剧设置发生在一个虚构国家阿布丁,其实稍微想想就知道,这个国家的原型很明显地就是叙利亚。不论人设还是环境,不论地理位置还是国旗建筑,统统指向一个国家,那就是如今战火纷飞的叙利亚。 故事都是发生在一个中东国家,两者国旗十分相似,建筑风格几乎一样。巴萨姆的造型和巴沙尔·阿萨德十分相近,留络腮胡、瘦削身型,都是专业医生,妻子是外国人。老阿萨德致力培养长子巴希尔·阿萨德当自己的接班人,所以没有管阿萨德的从医行为。可命运弄人,阿萨德不像从政却因兄长车祸而上台。 艺术来源于生活而高于生活,现实永远是最出色的编剧,只有这么充满戏剧性的总统,才值得花浓重笔墨大书特书。 第一季结束时,巴萨姆还没有成为阿布丁的总统,不过新一任暴君已经产生。贾马尔在鹰派叔叔塔里克的撺掇和运作下,一步一步朝着暴君发展。通往成功的道路充满艰难险阻,但通往毁灭之路却被别人铺设地畅通无阻。 美国人拍的《暴君》自然对独裁政府持否定态度,暴君们的种种作为,放到其他社会肯定是不可想象的,不仅是不合适不人道的问题,而是赤裸裸的反人类战争罪了。但是反过来想一想,一个国家建立初期,或者刚经历动荡,在建章立制的时候,做出一些违反“共识”的事情是不是就那么可恶可憎。美国建国初期抢占土地、屠杀土著的行为,在现在看来也是一样令人发指,只不过他枪杆子硬,没人敢说罢了。放到中东这个国家也差不多,为了同一国家,而造成了连带损失,是不是十恶不赦。 第一季时,五大流氓里只有美国亮相,其他几个国家不见踪影。这点其实有点不合理,至少让大熊登场才行。要知道叙利亚关乎大熊的出海口,生死命脉,大熊在这方面是不可能做出一点点让步的。有个不是段子的段子说:小国和小国有矛盾,联合国一调停,矛盾没了;大国和小国有矛盾,联合国一调停,小国没了;大国和大国有矛盾,联合国一调停,联合国没了。这个道理放到叙利亚这儿完全适合,夹在美英法和大熊之间,叙利亚不得不做出选择战队,站在美英法一边,大熊不肯干,站在大熊一边,美国佬要来搞事。第一季中,剧集对国外渗透势力涉及很少,美国俨然幕后大Boss一般,其实他们手里多脏,大家都知道。 悔恨生在王侯家,巴萨姆当年好不容易逃离了独裁国家,最后还是不得不面对命运的安排。而他的妻子就更惨了,普通平民基本都接受不了从平民到统治阶级的骤变,从原来无忧无虑的救死扶伤医生生涯,突变成整天提心吊胆的皇室勾心斗角,心理不强大的话,很容易就抑郁崩溃。剧集集中展现这家人为国家转型发展做出的努力,紧张刺激、十分精彩,有时候好的目的并不一定会有好的结果。 暴君更迭, 风起云涌。

标签: 美国(8081) 酷(1308) 剧情片(3026) 美剧(2189)

