险象环生——《暴君第2季》 **《暴君第2季》片名Tyrant Season 2 (2015)。 FX出品,关于中东独裁国家的美剧。 剧情接着第一季。发动政变失败的巴萨姆被老哥贾马尔关进大牢,甚至被宣判死刑。贾马尔念在手足之情,将巴萨姆丢进沙漠自生自灭,转头去对付国内叛乱武装。多年暴政导致民众怨声载道,一个打着反抗旗号的武装势力哈里发闪亮登场,他们一路烧杀抢掠,造成的损失比原政府还大,瞬间成了社会毒瘤。巴萨姆拥有主角光环,在没有完成历史重任之前可不能轻易狗带,他顽强地走出沙漠,甚至和当地民兵组织组成红手军,共同对抗国内恐怖势力哈里发。 巴萨姆从登场起,就是一付君临天下的感觉,拥有主角光环傍身,肯定不会轻易领便当。这次他大难不死,历经磨难,直接站到战争第一线,带着代表广大人民最朴实心声的红手军,奋战在抵抗恐怖分子的最前沿。几场硬仗打下来,他在人民群众之中的呼声陡升。人民需要这样的精神领袖,特别是巴萨姆公布真实身份后,追随者愈来愈多。原本他就有可能将政体改革的春风带进阿布丁,现在力克恐怖分子后战功赫赫,威望更是无人能出其右。 其实很多人的初衷都是十分美好,可在实现的过程中,逐渐享受到权力的快感后,很多人就会忘记当初的初心,慢慢变得和前任一样,甚至更加恶劣。就像我们常说,骑士杀掉恶龙后,坐在山一样的财宝之上,慢慢地长出了尾巴。希望巴萨姆可以一直记得当初决定留下的初心。 贾马尔在两季中的表现,的确称得上是一名暴君。手段残忍,心狠手辣,还刚愎自用,十分多疑,对谁都不放心,对谁也无法交心。他身上展现了多种矛盾,不过也可以看出他是一名感情丰富的人。他更注重感情,对兄弟的感情、对妻子的感情、对儿子的感情、对私生子的感情、对母亲的感情、对情人的感情,都是他的软肋。他多次说到要放下一切去私奔,本质上他并不希望成为一个独裁者,也想给国家和人民带来一些好的改变,可性格如此,他本就不适合做一个最高领袖,政治、军事、经济才能都不出众,也不平衡,他更适合面朝大海、春暖花开。 本剧依旧是将目光局限在阿布丁皇室内部,表现的所有矛盾冲突都是这个国家内的东西,其实小国家,特别是这种地理位置重要、能源储存富裕的国家,背后都是大国在博弈。除了第一季有的美国,本季终于出现了天朝和阿盟。美国依然是民主灯塔,指引着这个国家改革前进道路,而兔子一如既往的以赚钱为己任,坚持五项基本原则,不介入他国内政,阿盟除了用没有实质性约束力的法律条文刷刷存在感,并没有什么卵用。 这次出现的哈里发Caliphate就和现实社会中的ISIS一样,都是人类毒瘤。ISIS当年就是萨达姆的精锐部队,在萨达姆倒台后,在鹰酱的资助下,改头换面,成了一股扰乱中东的恐怖势力。可偏偏这次鹰酱又看走了眼,ISIS是一坨混乱邪恶的家伙,逮到谁咬谁,连鹰酱自己都看不下去。再看哈里发,具体表现和ISIS一样,以宗教为幌子,建立政教合一的政权做借口,组建维持他们血腥恐怖统治,所到之处寸草不生,男的抓取当兵,女的抓取随军慰安,仇视同性恋,除了搞破坏,传播恐怖外,不会做其他任何事情。 推翻独裁统治需要用什么方法?暴力并不一定是最优解。我们认为常见的是暴力手段,其实更多的其实是和平演变成功。光荣革命、黄袍加身等等都是大的朝代更迭,那些没有发生朝代更替时,大多是进行了国家内部改革,从上至下,逐步推进,直至进化到一个更加适合形势的政体。在没有一个成熟稳妥的方法钱,维持现状大多数情况是对百姓最好的选择。那些理想主义者,一脑子热血往前冲,根本不考虑成功或者失败后如何处理,这和打砸抢烧的暴徒又有多少区别呢?剧中的拉希德就是活生生的例子,当初他想要推翻暴君统治,没多久就黑化了,打到后来,他们已经忘记为了什么而战斗了,想的都只是报仇。仇恨只能滋生仇恨,结果只是痛楚。 第二季结尾留下了一个巨大的坑,阿布丁走向扑朔迷离,真空期多方势力紧盯权力宝座,何去何从且看第三季。 险象环生以弱制强, 功高盖主民心所向。 上一页12下一页

