险象环生——《暴君第2季》

**《暴君第2季》片名Tyrant Season 2 (2015)。

FX出品，关于中东独裁国家的美剧。

剧情接着第一季。发动政变失败的巴萨姆被老哥贾马尔关进大牢，甚至被宣判死刑。贾马尔念在手足之情，将巴萨姆丢进沙漠自生自灭，转头去对付国内叛乱武装。多年暴政导致民众怨声载道，一个打着反抗旗号的武装势力哈里发闪亮登场，他们一路烧杀抢掠，造成的损失比原政府还大，瞬间成了社会毒瘤。巴萨姆拥有主角光环，在没有完成历史重任之前可不能轻易狗带，他顽强地走出沙漠，甚至和当地民兵组织组成红手军，共同对抗国内恐怖势力哈里发。

巴萨姆从登场起，就是一付君临天下的感觉，拥有主角光环傍身，肯定不会轻易领便当。这次他大难不死，历经磨难，直接站到战争第一线，带着代表广大人民最朴实心声的红手军，奋战在抵抗恐怖分子的最前沿。几场硬仗打下来，他在人民群众之中的呼声陡升。人民需要这样的精神领袖，特别是巴萨姆公布真实身份后，追随者愈来愈多。原本他就有可能将政体改革的春风带进阿布丁，现在力克恐怖分子后战功赫赫，威望更是无人能出其右。

其实很多人的初衷都是十分美好，可在实现的过程中，逐渐享受到权力的快感后，很多人就会忘记当初的初心，慢慢变得和前任一样，甚至更加恶劣。就像我们常说，骑士杀掉恶龙后，坐在山一样的财宝之上，慢慢地长出了尾巴。希望巴萨姆可以一直记得当初决定留下的初心。

贾马尔在两季中的表现，的确称得上是一名暴君。手段残忍，心狠手辣，还刚愎自用，十分多疑，对谁都不放心，对谁也无法交心。他身上展现了多种矛盾，不过也可以看出他是一名感情丰富的人。他更注重感情，对兄弟的感情、对妻子的感情、对儿子的感情、对私生子的感情、对母亲的感情、对情人的感情，都是他的软肋。他多次说到要放下一切去私奔，本质上他并不希望成为一个独裁者，也想给国家和人民带来一些好的改变，可性格如此，他本就不适合做一个最高领袖，政治、军事、经济才能都不出众，也不平衡，他更适合面朝大海、春暖花开。

本剧依旧是将目光局限在阿布丁皇室内部，表现的所有矛盾冲突都是这个国家内的东西，其实小国家，特别是这种地理位置重要、能源储存富裕的国家，背后都是大国在博弈。除了第一季有的美国，本季终于出现了天朝和阿盟。美国依然是民主灯塔，指引着这个国家改革前进道路，而兔子一如既往的以赚钱为己任，坚持五项基本原则，不介入他国内政，阿盟除了用没有实质性约束力的法律条文刷刷存在感，并没有什么卵用。

这次出现的哈里发Caliphate就和现实社会中的ISIS一样，都是人类毒瘤。ISIS当年就是萨达姆的精锐部队，在萨达姆倒台后，在鹰酱的资助下，改头换面，成了一股扰乱中东的恐怖势力。可偏偏这次鹰酱又看走了眼，ISIS是一坨混乱邪恶的家伙，逮到谁咬谁，连鹰酱自己都看不下去。再看哈里发，具体表现和ISIS一样，以宗教为幌子，建立政教合一的政权做借口，组建维持他们血腥恐怖统治，所到之处寸草不生，男的抓取当兵，女的抓取随军慰安，仇视同性恋，除了搞破坏，传播恐怖外，不会做其他任何事情。

推翻独裁统治需要用什么方法？暴力并不一定是最优解。我们认为常见的是暴力手段，其实更多的其实是和平演变成功。光荣革命、黄袍加身等等都是大的朝代更迭，那些没有发生朝代更替时，大多是进行了国家内部改革，从上至下，逐步推进，直至进化到一个更加适合形势的政体。在没有一个成熟稳妥的方法钱，维持现状大多数情况是对百姓最好的选择。那些理想主义者，一脑子热血往前冲，根本不考虑成功或者失败后如何处理，这和打砸抢烧的暴徒又有多少区别呢？剧中的拉希德就是活生生的例子，当初他想要推翻暴君统治，没多久就黑化了，打到后来，他们已经忘记为了什么而战斗了，想的都只是报仇。仇恨只能滋生仇恨，结果只是痛楚。

第二季结尾留下了一个巨大的坑，阿布丁走向扑朔迷离，真空期多方势力紧盯权力宝座，何去何从且看第三季。

险象环生以弱制强，

功高盖主民心所向。